Microsoft Surface Laptop képek szivárogtak ki a mai hivatalos esemény előtt

A Microsoft ma este mutatja be a legújabb Surface Laptop névre hallgató zászlóshajóját New York-ban. A Twitteren már előbb kiszivárogtak a dizájnfotók, melyek nagyon is ígéretesnek tűnnek:

Gyakorlatilag a Microsoft válasza a Google Chrome Book-jára. Egy 13.5 inch-es képernyővel rendelkező készülék lesz, ami még vékonyabb lesz a MacBook Pro-nál, illetve 4 színben lesz majd elérhető: platinum, burgundy, kobalt kék és grafit-arany.

Természetesen az új OP-rendszer sem maradhat el, mely Windows 10 S néven fut majd, ami szintén nagyon hasonló lesz a Chrome OS-hez.

A belsőről, illetve az árról még egyáltalán nincs információnk, de valószínűleg nem lesz egy olcsó mulatság ha egy ilyen gépre fáj majd a fogunk!

Forrás: TheVerge