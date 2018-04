A FlixBus annyira modern, hogy akár Google Asszisztenssel is foglalhatunk jegyet

A mesterséges intelligencia találkozik a buszos utazással: áprilisban a FlixBus a világ első távolsági buszszolgáltatójaként integrálta ajánlatát a Google Asszisztens rendszerébe, így az utazás tervezése és a jegyfoglalás már hangvezérléssel is lehetséges.

A Google Asszisztenssel a FlixBus utasai gyors és könnyű hozzáférést kapnak a csatlakozásokhoz, menetrendekhez, aktuális árakhoz egy egyszerű kérdés feltevésével. Amikor a megfelelő utazást megtalálták, hangvezérléssel foglalhatják le jegyeiket. A FlixBus funkció először angol, német és francia nyelvterületen lesz elérhető. A nemzetközi FlixBus hálózat csatlakozásai már 2017 márciusától elérhetők a Google Transit funkcióban a magyar felhasználók számára is.

Digitális mobilitás: A FlixBus a Google Asszisztenssel még egyszerűbbé teszi az utazás tervezését

A felhasználóbarát digitális megoldások biztosítása a FlixBus üzleti modelljének szerves részét képezi az öt évvel ezelőtti alapítás óta. Az olyan vezető technológiai cégekkel való együttműködés mellett, mint a Google, a FlixBus anyacége közel 200 programozót is foglalkoztat saját csapatában, akik folyamatosan fejlesztik a cég technológiai ajánlatát, például a FlixBus alkalmazást vagy a buszok valós idejű követését lehetővé tevő „Hol a buszom” funkciót.

„Szeretnénk a FlixBus ügyfeleinek a legjobb utazási élményt biztosítani innovatív digitális megoldások segítségével. A Google Asszisztens integráció lehetővé teszi, hogy az utasaink könnyedén, hangvezérléssel foglalják le a FlixBus leggyorsabb és legolcsóbb csatlakozásait és naprakész utazási információkat kapjanak távolsági buszos utazásukról.”

– mondta el Daniel Krauss a FlixBus társalapítója és informatikai ügyvezető igazgatója.

„Minél előbb kihasználják a cégek a támogató marketing előnyeit, annál valószínűbb, hogy releváns tudás birtokába kerülnek ezen a téren. Örülünk, hogy a FlixBus korán felismerte az ebben rejlő lehetőséget, így partnerként együtt formálhatjuk a digitális asszisztencia jövőjét.”

– tette hozzá Malte Will, a Google Asszisztens termék együttműködésekért felelős menedzsere.

A gyakori kérdések mellett a FlixBus Action közel 800, a FlixBus szolgáltatásához kapcsolódó minta kifejezést tartalmaz, három nyelven. A funkció multimodális keresést is támogatja, szöveges, írásos és kattintás vezérelt módon is használható, attól függően, hogy milyen eszközön történik a kommunikáció a Google Asszisztenssel. Az integráció a FlixBus 250.000 csatlakozását, 27 ország 1700 célállomását teszi könnyen elérhetővé. Áprilisban számos Magyarországot érintő útvonalon is folyamatosan növeli hálózatát a FlixBus, a környező nagyvárosok irányába kibővített ajánlattal kezdi a nyári szezont a mobilitási szolgáltató. Budapestről Bécsbe júniustól napi akár 28 indulás közül választhatnak az utasok, míg Zágrábba a kapacitást megduplázva a forgalmasabb napokon hat zöld buszt is indít majd naponta a vállalat. Emellett Ljubljana, Grác, és Krakkó fele is bővül a menetrend.