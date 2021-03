Csak az Egyesült Államokban óránként 5700 telefon kijelző törik be! Ráadásul a statisztikák szerint minden második ember véletlenül tönkre fogja tenni mobiltelefonját használat közben.

Az okostelefonok bármennyire kényelmesek és hasznosak, napi használat mellett könnyen megsérülhetnek, többnyire leesés vagy beázás miatt. Ha pedig megsérülnek, az álom eszközből hamar rémálom lesz. Pedig a legtöbb balesetet elkerülhető! A vezető szenior telefongyártó, a Doro összegyűjtötte a leggyakoribb telefon baleseteket és azt is, hogyan tudod kivédeni őket!

Leejted a földre

Számtalan módon köthet ki véletlenül a telefonod a földön. Kieshet a zsebedből, felálláskor lecsúszhat az öledből, vagy egyszerűen a földre pottyan a kezedből. Bármi is az oka, az ebből eredő kár igen kellemetlen lehet; megrepedt képernyő, meghajlott, vagy törött készülék. A leejtés miatt megrongálódott telefonnal nemcsak a csúnya megjelenés a gond: a törött kijelzővel megvághatod az ujjad, de problémás lehet az érintőképernyő használata is. Arról nem is beszélve, hogy a nedvességnek is jobban ki van téve egy sérült telefon.

Tippek a véletlen leejtések ellen

Használd a telefont két kézzel, főleg akkor, amikor képeket készítesz, üzenetet írsz vagy játszol.

Ha nem használod, tartsd a mobilt biztonságos helyen, például tedd asztali töltőre, vagy kompatibilis töltő állványra. Így a készüléked egyszerre töltheted és biztonságosan is tárolhatod.

Soha ne tedd az öledbe a telefont, amikor leülsz.

Tokkal és képernyőfóliával védd telefonod a leesések ellen.

Ráülsz

Előfordulhat, hogy figyelmetlenségből leülsz, miközben a telefonod a hátsó zsebedben van. Esetleg leteszed a készüléket a székre, vagy az ágyra, és úgy huppansz rá. Legtöbbször ezek a szituációk karcolásokkal és repedésekkel járnak, de károsíthatják a belső részeket is.

Tippek, hogy elkerüld a ráülést

Mielőtt leülnél, vedd ki a telefont a zsebedből. Ha feledékeny vagy, soha ne tedd a telefonod a zsebedbe.

A kis zsebbel ellátott szűk farmerek nem biztonságosak a telefon tárolásához, mivel könnyen kieshetnek és a kijelző betörését okozhatják.

Ráöntesz valamit

Az okostelefon első számú ellensége a víz: a telefonhasználók 28 százaléka löttyint, míg 8 százalékuk közvetlenül készülékre önt valamilyen italt véletlenségből. Ha a folyadék a telefonod körül lévő kis nyílásokon keresztül eljut a belső alkatrészekhez, akár rövidzárlatot és korróziót is okozhat. A víz-károk sokszor nem visszafordíthatók.

Tipp, hogy ne érje a telefonodat vizes baleset

Soha ne tedd okostelefonodat kávéscsésze, vizespohár, vagy bármilyen olyan ital közelébe, ami kiborulhat.

Beejted a vízbe

Kínos, de könnyen megtörténhet, hogy a zsebedben tárolt mobilod beleesik a kagylóba, miközben öblíted a WC-t. Vannak, akik beugranak a medencébe anélkül, hogy észrevennék, a telefonjuk a zsebükben van. Mások szelfi-készítés közben ejtik mobiljukat a szökőkútba, vagy tóba.

Tippek a folyékony károk elkerülésére

Ne vidd a telefonodat a fürdőszobába, a konyhába, és semmilyen olyan helyre, ahol nedvesség érheti.

Ha úszni indulsz, tedd a telefonodat egy vízálló száraz táskába vagy tokba. Soha ne hagyd a zsebedben vizes sporttevékenység közben.

Összekarcolod kulccsal vagy érmével

A telefont mindig a zsebedben vagy a táskádban tartod a kulcsokkal és pénzérmékkel együtt? Ne lepődj meg azon, hogy a mobilod kijelzője és hátoldala is tele lesz a karcolásokkal.

Tippek karcolások ellen

Tárold a telefonod külön tokban, elkülönítve a kulcsoktól, érméktől, tollaktól és egyéb tárgyaktól, amelyek megkarcolhatják.

Gondoskodj a telefonod elülső-hátulsó védelméről tokkal és képernyővédővel a használat első pillanatától.

Odaadod a gyereknek

A szülők egy része megengedi, hogy kisebb gyermeke használja telefonját, ezzel viszont nagyot kockáztat. A gyerekek néha úgy dobálják a telefont, mintha frízbi lenne, de játékból akár egy vödör vízbe is beejthetik. A háziállatok sem épp biztonságos okostelefon userek. A macskák könnyen lesodorhatják a telefont az asztalról, a kutyák pedig az új rágó játékukat láthatják készülékünkben.

Tipp a gyerekek és háziállatok által okozott károk elkerülésére

Ne engedd, hogy gyermeked felnőtt felügyelete nélkül használja a telefonod.

Tartsd a mobilod gyermekektől és háziállatoktól elzárva.

Extra tipp a Doro-tól

Minél többet használod a készüléket, annál nagyobb az esélye annak, hogy valami baja esik. Ha a helyzet úgy hozza, nyugodtan használj mobiltelefon kiegészítő eszközöket, például Bluetooth hangszórót, okosórát vagy fülhallgatót, amelyek extra kényelmet és biztonságot nyújthatnak.