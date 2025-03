Pénzkidobás vagy okos befektetés? Így válassz jól háztartási gépet!

Ha hosszú távon is jól akarunk dönteni, érdemes tájékozódni, kérdezni, és az igényeinkhez legjobban illeszkedő, energiatakarékos, tartós és javítható termékeket választani. A jó döntések szakértői a BetterWay nagykövetek, akik a MediaMarkt áruházakban zöld pólóban ismerhetőek fel. A szakértők akár vásárlás közben, akár előzetesen is tudnak segíteni mindenkinek a legjobb döntéseket meghozni.

Ezek elsőre apró részletnek tűnhetnek, de valójában a fentieken múlik, hogy ténylegesen mennyibe kerül majd az adott eszköz, hiszen az ár csak az első költség, a használat költségei és az esetleges hiányosságok viszont évekig jelentkezek.

“Sokan nem is gondolnák, de akár egy apró tippel, extra információval is nagy változást érhetünk el, és évekkel is meghosszabbíthatjuk a termékeink élettartamát, ami nem csak a pénztárcánkra, de a környezetünkre is jó hatással van. Mi ebben tudunk segíteni.”