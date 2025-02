Kék az éberségért, piros a feltöltődésért

A február sokak számára az év egyik leglehangolóbb hónapja.

A rövid nappalok, a hideg idő, a borongós égbolt és legfőképp a természetes fény hiánya hozzájárulhatnak a motiváció csökkenéséhez, a fáradtságérzethez és a szezonális depresszió (SAD) tüneteinek felerősödéséhez. Ilyenkor sokan keresik azokat a módszereket, amelyek segíthetnek átvészelni ezt az időszakot – és az egyik ilyen lehetőség a vörös fény alkalmazása. Amire a hétvégén Budapesten egy különleges Valentin-napi, de mesze nemcsak párban játszható játék keretében is alkalom nyílik.

A fény mindig is kulcsszerepet játszott az emberi psziché működésében. A természetes fény hiánya – különösen télen – összefüggésbe hozható a szezonális depresszióval, alvászavarokkal és a motiváció csökkenésével. A különböző fényhullámhosszok más-más hatással vannak az agyműködésre és az érzelmi állapotra: a kék fény fokozhatja az éberséget, míg a vörös fény segíthet a relaxációban. A sárga fény melegséget és nyugalmat sugározhat, míg a zöld fény csökkentheti a stresszt. A fényterápiát ezért gyakran alkalmazzák a depresszió, a szorongás és a stressz kezelésére, mivel segíthet szabályozni az alvásritmust és javítani az érzelmi stabilitást.

Vörös: energizáló vagy nyugtató hatás?

És mi a helyzet a pirossal? A vörös szín az egyik legerősebb érzelmi hatást kiváltó szín, amely stimulálhatja az agyműködést és fokozhatja a vitalitást. Kutatások szerint a vörös szín fokozhatja az éberséget, növelheti a vérnyomást és a pulzusszámot, ezáltal energikusabbá és motiváltabbá teheti az embert. Nem véletlen, hogy a sportpszichológiában is gyakran alkalmazzák a piros színt a teljesítmény fokozására.

A vörös fény nyugtató hatása viszont paradox módon egy másik aspektusból is jelentős: egyes kutatások szerint a vörös fény elősegítheti a melatonin termelését, amely az alvás szabályozásáért felelős hormon, így különösen hasznos lehet azok számára, akik alvászavarokkal vagy stresszel küzdenek, segít feltöltődni. A tudatosan alkalmazott vörös fény így egyszerre nyújthat energizáló és stresszcsökkentő hatást, attól függően, hogy milyen környezetben és milyen időpontban használjuk. A vörös emellett közvetetten növelheti a szerotonin- és dopaminszintet is, amelyek fontosak a jó hangulathoz és a mentális egyensúlyhoz. Erre a felismerésre is alapozva szerez programot az érdeklődőknek a KFC.

Nemcsak lélekben, hanem testben is

Érdemes megemlíteni, hogy a fény nemcsak lelkünkre, hanem testünkre is hathat. Ezt használja ki a hazánkban is egyre népszerűbb vörösfény-terápia (Red Light Therapy – RLT). Egy olyan eljárásról van szó, amely során speciális lámpák vagy LED-es eszközök segítségével alacsony hullámhosszú vörös vagy közeli infravörös fényt bocsátanak ki az emberi testre, amely mélyen behatol a bőrbe és a szövetekbe, serkentve a sejtek energiatermelését és regenerációját. Az eljárás nagyobb figyelmet kap itthon is, mivel számos kutatás szerint gyakorol kedvező hatást a sejtek működésére, a bőr regenerációjára, de használják ízületi fájdalmak enyhítésére és sportsérülések kezelésére is.

Játék a piros fényekkel a Deák Téren: Valentin napra is jó program lehet

A vörös fénynek nem a testre, hanem az elmére gyakorolt jótékony hatásával lehet találkozni február 13. és 16. között Budapesten, a KFC Deák téri éttermében, ahol a szezonális ajánlatban kapható, melengető mac & cheese-es burgerek és wrapek mellett egy ügyességi játékban tehetik próbára magukat a vendégek. A Warm Spot Game során felvillanó piros fényeket kell minél gyorsabban aktiválni a résztvevőknek az erre a célra kialakított játékfalon, ami próbára teszi a résztvevők reflexeit, miközben a vörös fény fokozza a fókuszt, serkenti a reakcióidőt és növeli az adrenalint. Bár a játék Valentin-nap hétvégéjén van, nemcsak párok játszhatják, hanem egyedül is, vagy akár baráti társaságok is megmérethetik magukat!

