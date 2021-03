6 tipp a hatékony elektromos autózáshoz és töltéshez

Európában évről-évre egyre többen döntenek a villanyautók mellett, amit az elektromos járművek egyre kedvezőbb ára és az állami támogatások is ösztönöznek.

A megfelelő nyilvános töltési infrastruktúra kialakítása ugyanakkor továbbra is nehezíti a környezetbarát közlekedés tömeges elterjedését. A kényelmes e-autózás érdekében fontos, hogy a töltők számának jelentősebb növekedéséig minél hatékonyabban és felelősségteljesebben használjuk a meglévő töltési pontokat. Ehhez ad most tippeket a flottakezelésben piacvezető LeasePlan.

A vállalat legfrissebb EV Readiness kutatása szerint az európai országok már készen állnak az elektromos mobilitásra. A zöld járművek iránti növekvő érdeklődést a LeasePlan saját adatai is alátámasztják, hiszen a flottakezelő 2020-ban megduplázta elektromosautó-regisztrációit nemzetközi szinten, amelyek az új megrendelések 16 százalékát tették ki. Mindezek ellenére a nyilvános töltési infrastruktúra fejlődési üteme még mindig elmarad a szükségestől. Számos fejlesztési program van ugyan folyamatban, és Magyarországon is egyre több töltőt adnak át például áruházi parkolókban, de ezek száma sokszor még mindig nem elég meggyőző az újautó-vásárlók számára.

A LeasePlan elkötelezett az e-mobilitás iránt, ezért mind a szolgáltatói, mind pedig a keresleti oldalon tett javaslataival igyekszik elősegíteni az elektromos autózás tömeges elterjedését. Tavalyi év végén partnereivel együtt létrehozta a globális ChargeUpNow nevű kezdeményezést, melynek célja, hogy felhívja a helyi és nemzetközi döntéshozók figyelmét konkrét ajánlásaik végrehajtására a megfizethető és fenntartható töltési infrastruktúra megteremtése érdekében. A vállalat emellett az autóvezetőket is támogatja az e-autózásban, így most hat egyszerű tippel segíti az elektromosautó-tulajdonosokat és a leendő használókat, hogy a jelenleg rendelkezésre álló töltőpontok mellett is hatékony legyen számukra a villanyautózás és a töltés.

Tervezzünk előre

Ha hosszabb útra indulunk, előre tervezzük meg az útvonalat, és használjuk az online vagy fedélzeti térképszolgáltatásokat, alkalmazásokat és egyéb eszközöket az útközben található nyilvános töltési pontok beazonosításához.

Használjunk ki minden rendelkezésre álló töltési lehetőséget

Az elektromos autó abban mindenképpen hasonlít a hagyományos autókhoz, hogy átlagosan naponta körülbelül 20 órán át inaktív állapotban van. Használjuk ki a leállási időket, és minden lehetséges alkalommal töltsük fel a járművet. Akár munka, vásárlás vagy ügyintézés közben egy gyorstöltő pontnál vagy nyilvános töltőállomáson, akár éjszaka, az otthoni fali töltőegységgel.

Kezeljük megfelelően a töltési infrastruktúrát

Bánjunk ugyanolyan körültekintően a közterületi töltési berendezésekkel, mint saját, otthoni töltőeszközeinkkel. Ezzel elősegítjük az optimális működést, ami fontos ahhoz, hogy a töltőpont gyors és minőségi szolgáltatást nyújthasson mindenki számára.

Figyeljünk másokra a nyilvános töltéskor

A nyilvános töltési pontok használata során elengedhetetlen, hogy mások igényeit is figyelembe vegyük. Például soha ne húzzuk ki a töltőkábelt más elektromos autójából, és ahogy a benzinkúton sem parkolnánk le huzamosabb időre egy szabad kútoszlop elé, az e-töltőpontnál se parkoljunk indokolatlanul. Ha tölteni szeretnénk az autónkat, gondoljuk át előre, mennyi időre lesz szükségünk ehhez, és ne foglaljuk feleslegesen a helyet a töltőponton.

Vigyázzunk az akkumulátorra

Az akkumulátor kapacitása és a hatótávolság maximalizálása érdekében alacsony akkumulátorszint mellett ne hagyjuk hosszú ideig használaton kívül a villanyautónkat. Nem szerencsés töltőn hagyni az autót a leállás idejére, de semmiképp se teljesen lemerítve hagyjuk a garázsban. Szakértők szerint 40-50 százalékos töltöttség az ideális állapot az akkumulátor tárolásához, így ezt tartsuk szem előtt. Emellett lehetőség szerint parkoljunk zárt vagy védett helyen, ezzel is óvva az akkut.

Legyünk aktív tagjai az e-autó-közösségnek

Osszuk meg egymással az autóhasználatra, töltésre vonatkozó hasznos tippeket akár egy családi vagy baráti beszélgetés alkalmával, vagy a helyi e-autós alkalmazások és fórumok segítségével. Az e-autóra való váltással tudatos döntést hoztunk, így képviseljük bátran a környezetünkben is a fenntarthatóság iránti elköteleződésünket, másokat is erre ösztönözve.