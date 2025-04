Lakásbiztosítás online: hogyan működik és miért érdemes igénybe venni?

Egy lakásbiztosítás ma már nem számít luxuskiadásnak! Egy jól megválasztott biztosítási csomag a lopás és a kár ellen is megvédi tulajdonunkat, sőt teljes megsemmisülés esetén is számíthatunk rájuk. A legtöbb bank ma már megköveteli a hitelfelvevőktől a lakásbiztosítás meglétét, a biztosítási fedezetet, hiszen ők is védik a tulajdonukat, vagyonukat. Mi magánemberként is cselekedjünk ésszerűen, ha felmerül a biztosítás megkötés kérdése.

Mit nyújthat nekünk általánosságban egy lakásbiztosítás

Minden lakásbiztosítás rendelkezik standard, alapelemekkel, de ezen túl számtalan kiegészítő biztosítást is megköthetünk. A kínálat biztosítótársaságonként változó, de legyünk résen hiszen sok helyen spórolhatunk is, ha a megfelelő csomagot állítjuk össze, esetleg más egyéb biztosítást is ugyanannál a társaságnál intézünk. Ha gyorsan és egyszerűen szeretnél biztosítást kötni, érdemes megnézned a lakásbiztosítás online lehetőségeit.

Az első és a legfontosabb a ház külső, vagy belső részén bekövetkező káresemény

Tűz, villámcsapás, vandalizmus, bármi bekövetkezhet, amelyre a legtöbb esetben nincsen ráhatásunk, sok esetben meg sem tudjuk akadályozni. A biztosító ezekben az esetekben is nyújthat kártérítést és a legtöbb módozat ezt tartalmazza. Egy árvíz vagy földrengés esetén szintén számíthatunk a biztosító segítségére, de ha nincsen benne az alapcsomagban akkor külön kiegészítőként választható. Amennyiben a telken egyéb építmény is található, egy garázs vagy például egy fészer, akkor annak bebiztosításáról is gondoskodhatunk. A házon belül az ékszerek, a háztartási készülékek, az összes ingóság szintén bebiztosítható, ilyenkor alaposan át kell gondolnunk, hogy milyen értékre kötjük meg a biztosítást. Igyekezzünk alapos számítást végezni, hiszen túlzásba sem eshetünk amikor az értékeket vesszük sorra. Különféle kiegészítő biztosítások is rendelkezésünkre álnak, így igény esetén egy balesetbiztosítást is megköthetünk a főbiztosítás mellé, így, ha otthonunkban elesünk, balesetet szenvedünk akkor is fizetni fog a biztosító.

Miért előnyös egy online lakásbiztosítás?

Legfontosabb előnye, hogy otthonunk kényelméből intézhetjük a szerződéskötést, ki sem kell mozdulnunk ahhoz, hogy pár napon belül már érvényes lakásbiztosítással rendelkezzünk.

Ha résen vagyunk, akkor különféle kedvezményeket is kaphatunk, hiszen sok esetben különféle akciókat hirdetnek meg a társaságok. Ma már az ajándékok között szerepelhet akár egy 1 millió forint értékű balesetbiztosítás is, ami igen nagy segítséget jelenthet bárki számára.

Nem szükséges átutalással vagy készpénzzel, esetleg csekken befizetnünk a biztosítási díjat, hiszen a legtöbb esetben már egy egyszerű online bankkártyás tranzakcióval is rendezhetjük az éppen aktuális díjat.

Mi magunk választhatjuk meg, hogy milyen díjfizetési gyakorisággal kívánunk élni, így lehet egy éves, féléves vagy akár havi konstrukciót is választani.

Mire figyeljünk oda, amikor társaságot választunk?

Legyen több éve a piacon, hiszen a megbízhatóság a legfontosabb. Online és gyorsan intézhető biztosításkötést kínáljon és legyen egyszerű a kárbejelentés. A kárstátuszt egy online felületen nyomon lehessen követni, így elkerülhetjük a hosszas telefonálgatást. Az országos lefedettség szintén fontos, hiszen akkor a kárszakértők száma sem elenyésző és nagyon gyorsan megtörténhet a károk felmérése.

Egy biztos, hogy egy online megköthető biztosítás mindig sokkal praktikusabb, mint a személyes ügyintézés, hiszen igy nagyon sok időt takaríthatunk meg. Az online felületen ki kell választanunk, hogy mit szeretnénk biztosítani, majd meg kell adni például az épület pontosabb paramétereit. Ki kell töltenünk a személyes adatokat és a teljes folyamat végén máris láthatjuk az általunk választott biztosítás díját.

