Zendaya gyönyörű estélyiben érkezett meg a Madame Tussauds Budapest produkcióba

Gyönyörű, ikonikus estélyiben vette birtokba Zendaya a Madame Tussauds Budapest Rác fürdő ihlette termét. A világsztár viaszmása teljesen egyedi, kimondottan a budapesti produkció számára készült. A figurán Zendaya annak az outfitnek a másolatát viseli, amelyben a világsztár a legutóbbi Oscar-gálán tündökölt a vörös szőnyegen. Zendayát egyik állandó magyar hangja, Törőcsik Franciska színésznő köszöntötte Budapesten.

Hosszú hónapokon keresztül készült a Madame Tussauds London melletti műhelyében az az egyedi viaszmás, amelyet kimondottan a budapesti produkció számára alkottak meg. Maga Zendaya is hozzátette a magáét, hiszen korábban részt vett egy úgynevezett sittingen, ahol a szakemberek felmérhették fizikai paramétereit a bőre tónusától a szemei távolságán át a pontos hajszínéig. Modellezték a mozdulatait, beállását, sőt a frizuráját is.

A figura egy különleges ruhát visel, annak az outfitnek a pontos másolatát, amelyet tavaly láthattunk Zendayán az Oscar-díj átadásán. A földig érő, antik-rózsaszín és fémszínű, Armani Privé selyemruhával a sztár valósággal felrobbantotta a sajtót, abban az évben a hollywoodi divatújságírók egyértelműen őt nevezték a legjobban öltözött sztárnak. A csavart vállrésszel és pálmaleveles díszítéssel rendelkező estélyi újraalkotása hatalmas kihívás elé állította a Madame Tussauds nemzetközi csapatát, ám a végeredmény magáért beszél. A figura Londonból érkezett Budapestre.

Zendaya gyakorlatilag hazatért Budapestre, hiszen a Dűne forgatása miatt korábban hónapokat töltött a fővárosban, gyakran újdonsült vőlegénye, Tom Holland is elkísérte.

Törőcsik Franciska többször kölcsönözte már Zendaya hangját, például a Dűne filmekben, valamint A legnagyobb showmanben és a Challengersben is. Mindketten sokszínű egyéniségek, akik táncos műsorban éppúgy bizonyítottak már, mint a filmvásznon, vagy a mikrofon mögött. „Zendayát klassz csajnak tartom, jó színésznő, igazi egyéniség és roppant tudatos mindenben, amit csinál. Rossz alakításokat szinkronizálni megterhelő, vele azonban könnyű a munka. A személyes kedvencem tőle a Challengers” – mondta Törőcsik Franciska, aki személyesen mutatta be a figurát a sajtónak és a nagyközönségnek. „Néhány ponton valóban találkozik a pályafutásunk, élvezem, hogy a színészi mesterségen belül énekelhetek, táncolhatok, nincs időm arra, hogy belefásuljak bármibe” – tette hozzá Törőcsik Franciska. A színésznő elismeréssel tekintett végig a selyemruhán, ám bevallotta, hogy ő maga nem követi napi szinten a divatot, a hétköznapokon baseball sapkában és pulóverben is jól érzi magát.

Zendaya állandó figuraként csatlakozott a Madame Tussauds Budapest lakóihoz, stílusosan akkor érkezett meg a produkcióba, amikor Valentin-napi dekoráció díszíti a termeket. A romantika Zendaya életében is jelen van, a sztár kezét nemrég kérte meg kedvese, Tom Holland színész.

