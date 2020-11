Online telefonszám keresők, amivel megtudhatod ki hívott

Szinte mindenkivel előfordul, hogy olyan hívás érkezik a mobiljára, amit nem tud azonosítani. Vagy azért mert rejtett számról jön a hívás, vagy, mert hívó száma nincs a telefonkönyvünkben. Az ilyen hívásokat sokan már fel sem veszik, mert előre sejthető, hogy valamelyik bank, biztosító vagy más telemarketinges szeretné ránk tukmálni a legújabb terméket, vagy egy közvélemény kutató pont a mi véleményünkre kíváncsi valamilyen témával kapcsolatban. Persze a kíváncsibbak inkább felveszik a telefont, hátha mégis fontos a hívás, aztán ha mégsem az, megpróbálják valahogy gyorsan rövidre zárni a beszélgetést.

Az is elég elterjedt, hogy az ismeretlen hívásokhoz valamilyen csalás tartozik, így nem csak az időnket rabolják, hanem a pénzünket is. Jól meg kell hát gondolnunk, hogy melyik hívást fogadjuk, és melyiket nem. Ha felvenni semmiképp sem szeretnénk az ilyen hívást, ugyanakkor kíváncsiak vagyunk rá, mégis ki kereshetett minket, akkor több online módszer is rendelkezésünkre áll. Mobil applikációtól a tudakozó oldalakig sokféleképpen kideríthető a hívó személy. De melyik módszer a leghatékonyabb, hogy meg tudd ki hívott?

Telefonszám azonosítás mobil applikációval

Az egyik legegyszerűbb megoldásnak a mobil applikáció tűnhet. Számos ilyen alkalmazás létezik, melyeket csak le kell töltenünk a mobilunkra, és képesek beazonosítani a hívót akkor is, ha a száma nincs is bent a telefonkönyvünkben. Egyes appok még földrajzi helymeghatározást is tudnak végezni, ám a legtöbb esetben ehhez állandó internet kapcsolat kell. A másik nagy hátránya az ilyen applikációknak, hogy kellő adat híján nem lesznek hatékonyak. De mit is jelent ez?

A telefonszám azonosító appok az internetről szerzik az információt az azonosításhoz, és ha nem áll rendelkezésre kellő adat, akkor a hívót sem fogják tudni azonosítani. Ugyanis ezt csak akkor tudják megtenni, ha a hívó maga is letölti az applikációt, amire lássuk be, elég kicsi az esély. Persze az azonosítás hatékonysága magától az alkalmazástól is függ. Rengetegféle applikáció létezik telefonszám keresésre, magyar és angol nyelvű is, emellett funkciók tekintetében is eltérnek. A legnépszerűbbek talán a “Truecaller”, illetve “Mobile Number Locator”, melyek a leghatékonyabbnak számítanak.

Szolgáltatók keresője előnyök és hátrányok

Az applikációknál egy kicsit hatékonyabb módszer, ha az előhívószám alapján felkeressük a szolgáltató weboldalát, és az ott lévő keresőt használva indítunk egy keresést. Ha nem titkosított az adat, jó eséllyel ez a módszer hatékony lesz, jóval hatékonyabb, mintha a Google keresőjébe írjuk be a számot. A szolgáltatók telefonszám keresője a szám tulajdonosának nevén túl a címét is ki tudja listázni. Ez a módszer azonban szintén nem tökéletes.

Ennek az az oka, hogy manapság már úgy is lehet szolgáltatót váltani, ha a régi telefonszámunkat megtartjuk. Így hiába az előhívószám, koránt sem biztos, hogy az is a szolgáltató, így a keresés nem biztos, hogy eredményre fog vezetni. Persze megtehetjük, hogy az összes szolgáltató keresőjét külön-külön felkeressük, beírjuk a számot, és várjuk, hátha valamelyik felismeri. Ha szerencsénk van, már elsőre sikerül megtalálni a megfelelő szolgáltató, de ha nem, akkor sok időt elszöszölhetünk a kereséssel.

A modern telefonszám tudakozó weboldalak hatékonysága

A leghatékonyabb megoldás az online tudakozó weboldalak használata. Ezek szolgáltatótól függetlenül tudják azonosítani az ismeretlen számokat, mivel az összes szolgáltató keresője megtalálható, nem kell külön keresgélnünk, és tanakodnunk, hogy kifelejtettük-e valamelyiket. A keresést persze nem csak telefonszám, de név vagy cím alapján is el tudjuk indítani a telefonszám tudakozó weboldalakon.

A titkosított számokat sajnos nem fogjuk tudni azonosítani, erre manapság már nem igazán van lehetőség. Persze megtehetjük azt is, hogy beírjuk az ismeretlen számot a Google keresőbe, hátha valaki, akit már keresett ez a szám, és fel is vette, megosztotta a tapasztalatait. Erre azonban kicsi az esély, de egy próbát tehetünk vele. A legjobb esélyünk akkor van egy szám azonosítására, ha az online tudakozót használjuk.