Megérkezett a Samsung Galaxy S22 Ultra

Az új Galaxy S22 Ultra készülékkel két okostelefonsorozatának legnépszerűbb funkcióit egyesíti a Samsung.

Az új eszköz a Note széria kiemelkedő teljesítményével és a Galaxy S mobilok professzionális kamerájával lépett szintet. A beépített S Pennel, továbbfejlesztett Nigthography, éjszakai felvételek funkcióval és az akár több mint egynapos üzemidővel érkező Galaxy S22 Ultra a Samsung eddigi legerőteljesebb Ultra készüléke.

„A Samsung célja, hogy prémium készülékei évről évre egyre magasabb minőséget képviseljenek – mondta el TM Roh, a Samsung MX (Mobile eXperience) üzletágának vezetője és elnöke. – A Galaxy S22 Ultra a Galaxy Note széria népszerű funkcióit és az S sorozat legjobb megoldásait is felhasználva vált igazán különlegessé. Ez az eszköz hatalmas előrelépés a mobiltechnológiában, és új, prémium sztenderdet hoz el a Galaxy szériába.”

Legyen szó a kreatív lehetőségekről, a hatékonyságról vagy a teljesítményről, a Galaxy S22 Ultraban megtalálható minden, a Note mobilok különlegességét jelentő megoldás, így az ikonikus S Pen is az okostelefon tartozékaként érkezik. A Galaxy S széria legújabb tagjai, a Galaxy S22 és S22+ készülékek újításain kívül a Galaxy S22 Ultra számos különleges funkcióval emelkedik ki a Samsung kínálatából.

Az S széria legerősebb készüléke

A Note felhasználók egyik kedvence, a beépített S Pen megérkezett az S szériába és gyorsabb, mint valaha. A késleltetés 70 százalékkal alacsonyabb[, így a felhasználók kényelmesebben és természetesebben írhatnak vagy rajzolhatnak a nagyméretű kijelzőre és könnyebben használhatják az alkalmazásokat. Az S Pennek köszönhetően az S22 Ultra több lehet egy átlagos telefonnál. A Note szériából ismert megoldások továbbfejlesztésével az új készülék különleges felhasználói élményt nyújt.

A Galaxy S22 Ultra letisztult, prémium kinézetéhez a fémkeret és a hátlapba beolvadó kamerarendszer egyaránt hozzájárul. A különleges, matt üveg felülettel még elegánsabb az S22 Ultra stílusos kialakítása, amelyben megtalálhatók a Galaxy Note készülékekre jellemző ikonikus dizájnelemek is. A Galaxy S22 Ultra négy, természet által inspirált árnyalatban érkezik, Fantomfekete, Fantomfehér, Zöld és idén először, Burgundi színekben lesz elérhető.

Lenyűgöző fotók és videók, éjjel-nappal

A Galaxy S22 Ultraval azonnal megosztható tartalmak készíthetők, szinte bármilyen megvilágítás mellett. Az S22 széria minden tagjában megtalálható Nightography, éjszakai felvételek funkciónak köszönhetően az előlapi és a hátlapi kamerákkal, éjjel és nappal is tiszta, éles videók készíthetők. Az S22 Ultra képszenzora a Samsung készülékei közül az eddigi legnagyobb méretű, 2,4 um-es pixelekkel rendelkezik, így a lencsék több fényt képesek összegyűjteni és részletesebb mozgóképeket rögzítenek. A készülék Tükröződésmentes lencséivel a felhasználók letisztultabb, csillogás nélküli éjszakai videókat készíthetnek. Az Automatikus kameraigazításnak köszönhetően a kamera a megfelelő képet rögzíti, legyen szó egyetlen személyről vagy akár egy nagyobb csoportról.

A Galaxy S22 Ultra kamerája az eddigi legokosabb Samsung szenzor, amelynek zoom lehetőségei akár százszor közelebb hozzák a történéseket. A Portré módhoz hasonló, Mesterséges intelligencia alapú funkciókkal minden kép profi fotónak tűnhet. Az S22 Ultra kamerájának okos megoldásaival a készülék végzi el a munka javát, így a felhasználók minden helyzetben a leglátványosabb képeket és videókat készíthetik el.

Legyen szó amatőr vagy profi fotósokról, a Galaxy S22 Ultraban szinte minden, a lehető legjobb felvétel készítéséhez szükséges megoldás megtalálható. Az S22 és S22+ készülékekhez hasonlóan elérhető az Expert RAW alkalmazás, amellyel, a számos szerkesztőeszköznek köszönhetően az elkészült képek még különlegesebbé válhatnak, akárcsak egy profi fényképezőgép esetében. Az elkészült fotók akár 16 bites RAW formátumban is menthetők, így a felhasználók később még több részlettel dolgozhatnak. Ahogy a profi gépeknél, az S22 Ultra esetében is világosítható vagy sötétíthető a kép az ISO és a záridő beállításokon keresztül, a fehéregyensúly meghatározásával hűvösebb vagy lágyabb lehet a színvilág, a fókusz pedig manuálisan is állítható, hogy a fotó pontosan úgy nézzen ki, ahogy a felhasználók tervezték.

Féktelen erő és teljesítmény

A Galaxy S22 Ultra a legproduktívabb munkanapokon is tökéletes társ lehet. Az S22 Ultra az első Galaxy S szériás készülék, amely 4nm processzorral és a Samsung legfejlettebb Mesterséges intelligencia- és gépi tanulás alapú megoldásaival érkezik. A készüléken található Wi-Fi 6E technológia akár kétszer olyan gyors lehet, mint a Wi-Fi 6. Ennek köszönhetően az S22 Ultra kimagasló teljesítményt nyújt, legyen szó munkáról, streamelésről, vagy játékról. Mindezt a Galaxy S22 Ultra nagyteljesítményű akkumulátora teszi lehetővé, amely egyetlen feltöltéssel több mint egynapos használatot biztosít. Az S22 Ultra támogatja a 45 wattos szupergyors töltést is, így több mint 50 percnyi videó is rögzíthető akár már 10 perces töltés után.

Legyen szó tartalomkészítésről vagy -fogyasztásról, a Galaxy S22 Ultra magával ragadó, 6,8 colos, Dinamikus AMOLED 2X kijelzője mindent lenyűgöző részletességgel és minden eddiginél fényesebben jelenít meg, akár 1750 nites maximális fényerő mellett. A Láthatóságjavító technológia lehetővé teszi, hogy a Galaxy S22 Ultra képernyője automatikusan állítsa be a fényerőt a nap folyamán, így még erős napfényben is jól látható marad a megjelenített tartalom.

Samsung a lehető legjobb mobilélmény megteremtése érdekében akár négy generáción keresztül elérhetővé teszi az Android rendszerfrissítéseket a Galaxy S22 széria készülékein. Most több millió Galaxy felhasználó férhet hozzá még hosszabb ideig a legújabb biztonsági és hatékonysági újításokhoz. A Samsung a garantált frissítéseket egész termékpalettájára kiterjeszti, hogy a teljes Galaxy ökoszisztémában elérhető legyen a legújabb Android élmény.

Megbízható védelem

A Galaxy S22 széria készülékeit a biztonságos processzorral és külön memóriával felszerelt Samsung Knox Vault biztonsági platformja védi, így az olyan érzékeny adatokat, mint a jelszavak, a biometrikus adatok vagy a Blockchain kulcsok teljes mértékben elkülöníti a telefon fő operációs rendszerétől. A One UI adatvédelmi felülete és az Indicator megkönnyítik az egyes alkalmazások engedélyeinek áttekintését. A felhasználók egyszerűen eldönthetik, hogy engedélyezik vagy letiltják egyes alkalmazások adatokhoz és a kamerához való hozzáférését. A Galaxy S22 széria számos új biztonsági funkciót is bevezet, köztük az ARM mikroarchitektúrát, amellyel megelőzhetők az operációs rendszert és a memóriát célzó kibertámadások.

Kapcsolatban a Galaxy Ökoszisztémával

Az új S22 széria mellett a Samsung egy teljesen új táblagépet és számos, a Galaxy Watch4 eszközökön elérhető frissített funkciót is bemutat, hogy a Galaxy felhasználók életük minden területén kapcsolatban maradhassanak. A csatlakoztatott élmények új korszakára fejlesztett Galaxy Tab S8 széria, így a Tab S8, a Tab S8+ és a Tab S8 Ultra a vállalat valaha volt legsokoldalúbb táblagépei, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a munkavállalók, a diákok, a játékosok és a tartalomgyártók folyamatosan változó igényeinek is.

Elérhetőség

A Galaxy S22 Ultra Magyarországon 2022. február 25-től lesz elérhető a samsung.com weboldalon, a szolgáltatóknál és a kiskereskedőknél. A készülék a következő színekben és memória opciókban lesz elérhető:

Galaxy S22 Ultra: Fantomfekete, Fantom fehér, Zöld és Burgundi, 8GB RAM + 128 GB vagy 12 GB RAM + 256 GB vagy 12 GB RAM +512 GB.

A Galaxy S22 Ultra 8 GB+128 GB változata 489,990 forintos, a 12 GB+256 GB verzió 529,990 forintos, a 12 GB+512 GB modell pedig 569,990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el.

A Galaxy S22 Ultra február 9. és február 24-én 23:59 óra között előrendelhető. Az előrendelők egy ráadás Galaxy Buds Pro fülhallgatót kapnak, amelyet a Samsung Members alkalmazásban igényelhetnek. Emellett előrendeléskor, készülékbeszámítás esetén ráadás 55.000 Ft értékű kedvezmény is igénybe vehető.

A legújabb Galaxy S készülékekről további információ a www.samsung.com/hu/smartphones/galaxy-s22-ultra/ weboldalon érhető el.