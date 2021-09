Sokaknak a kényelem jut először eszükbe egy okosotthon hallatán, pedig rengeteg lehetőség rejlik benne akkor is, ha egyszerűen csak biztonságosabbá szeretnénk tenni az életterünket. Egy jól kiépített rendszer nem csak a kívülről érkező fenyegetéseket segít megakadályozni, de a belül leselkedő veszélyekről is időben értesít.

Az okosotthoni eszközök egyre elterjedtebbek, és számos dolog miatt lehet vonzó a beruházás pár megoldásba, vagy akár egy komplett rendszerbe. Kinek a kényelem, kinek a spórolás az elsődleges szempont, sokan viszont azért döntenek az ilyen megoldások mellett, mert a folytonos felügyelettel biztonságosabbá tehető a környezetünk, tartózkodjunk akár otthon, vagy távol.

Már rengeteg kütyü elérhető a piacon, de a közös bennük, hogy általában okostelefonon keresztül vezérelhetők. Az okoszárak például teljesen képesek kiváltani a lakáskulcsot és zárat, mivel a bejárat nyitása egy okoskulcshoz, vagy PIN kódhoz kötött. Így csak a kódot ismerő személyek léphetnek be az otthonunkba. Ez akkor is hasznos, ha például takarító, vagy vendég jön hozzánk, és nem kell külön gondoskodni a fizikai kulcsok átadásáról. Bár utóbbi biztonságosabbnak tűnhet, ne feledjük el, hogy a kulcsunkat is ugyanúgy elhagyhatjuk, vagy azt ellophatják. Egy kulcs pótlása további stresszt jelent, ám a kódot bármikor meg lehet változtatni.

Egy másik okosotthoni biztonságtechnika az IP kamerák és mozgásérzékelő szenzorok, amik a hagyományos térfigyelő kamerákhoz hasonlóan folyamatosan pásztázza a környezetet, és ha illetlen betolakodót detektál, értesítést küld a telefonra. Az okosított megoldás nagy előnye, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően képes megkülönböztetni a valódi biztonsági kockázatot az olyan ártalmatlan elemektől, mint egy elsuhanó macska, így a riasztórendszer nem fog indokolatlanul szirénázni az éjszaka közepén. Az sem elhanyagolható, hogy időről időre akár mentéseket is készíthetünk, ami később jól jöhet. Az ilyen eszközökből kaphatók beltéri és kültéri használatra szánt változatok is. A megoldások sora azonban nem áll meg itt: sokan az ablakokat is szenzorokkal szerelik fel, amivel hamar észrevehető, ha mondjuk egy betörő feszegetni kezdi azt.

Belül is érdemes figyelni

A külső fenyegetéseken túl érdemes arra is gondolni, hogy a lakáson belül szintén rejtőzhetnek veszélyforrások. A behatolás mellett okosmegoldásokkal hamar értesülhetünk az esetleges tűzről, füstről, veszélyes szénmonoxid-szintről, vízszivárgásról. A tűzveszély megelőzésére beállított okosotthoni rendszer még a tűz keletkezése előtt, adott helység hőmérsékletét figyelve képes jelezni, a füst megjelenése előtt. Ha netán akkor történne meg a szerencsétlenség, amikor nem vagyunk otthon, távolról is küldhetünk parancsokat a telefonunkra érkező értesítésnek köszönhetően. Néhány kattintással a telepített kamerák online képeit is láthatjuk, így felmérhetjük a helyzet súlyosságát. A belső veszélyforrások monitorozására ma már rengeteg hőmérséklet/ páraérzékelő, füstérzékelő és fogyasztásmérő szerelhető fel.

Forrás: 24.hu