A Cat® phones bemutatja strapabíró 5G mobilinternet hotspot eszközét

A Bullitt Group, a Cat® phones globális licencpartnere bemutatja a Cat Q10 hotspotot.

A Cat Q10 megbízható és gyors kapcsolatot biztosít több eszköz számára, kifejezetten szabadtéri használatra tervezve. IP68 szabvány szerint bírja a port és az esőt, a Mil-Spec 810H szabványnak való megfeleléssel pedig huzamosabb időn keresztül is ellenáll a hideggel és az esővel szemben, és tesztelték 1,8 méterről való leejtés során is. A nagyméretű, 5300 mAh-s akkumulátorral, amelyet akár a felhasználó is kicserélhet, a csatlakoztatott eszközök hosszú ideig online lehetnek.

A Cat Q10 egyszerűen hordozható eszköz, kialakításakor elsősorban a szabadtéri használat körülményeit vették figyelembe. Ennek megfelelően praktikusan használható például kültéri munkavégzéskor, rendezvényeken, pop-up üzletekben vagy egyéb ideiglenes helyszíneken.

A Cat Q10 gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhető, és egyszerre akár 32 eszköz biztonságos csatlakoztatására képes. Wifi 6 és 5G előnyeit kihasználva megbízható kapcsolatot biztosít. Emellett fejlettebb adatvédelmi és biztonsági beállításokat nyújt titkosítással és a privát biztonságos hálózat előnyeivel, túlmutatva a nyilvános wifi hotspotok által nyújtott lehetőségeken.

A Cat Q10 nagyméretű akkumulátorral rendelkezik, hogy a csatlakoztatott eszközök hosszú ideig, akár 10 órán keresztül, online lehessenek. Ha további üzemidőre van szükség, a felhasználók másik akkumulátort helyezhetnek a routerbe.

“Ez a tökéletes megoldás azok számára, akik szeretnék kihasználni az 5G erejét, amikor a szélessávú internet nem elérhető vagy megbízhatatlan”

– mondta Pete Cunningham, a Bullitt Group termékportfóliójának alelnöke.

“Mint minden Cat phones termék, a Cat Q10 strapabíró tulajdonságai biztosítják, hogy bárhol megállja a helyét, ahol csak szükség van rá. A Cat új termékkategóriában jelenik meg a Cat Q10 eszközzel, alátámasztva folyamatos innovációnkat és vezető szerepünket a strapabíró szektorban.”

További információ a www.catphones.com weboldalon.

A Mobile World Congress (MWC) 2022 február 28-tól 2022. március 3-ig tart. A Bullitt Group a 7-es csarnok 50-es standjánál található. Az eseményen bemutatott újdonságokról videós összefoglaló elérhető az alábbi linken: https://bullitt-group.com/mwc/live/.

Főbb termékjellemzők

Strapabírás

IP68 szerint időjárásálló: védett eső, hó, homok, por és kosz ellen

MIL-SPEC 810H katonai szabványnak való megfelelés

Ejtésteszt akár 1,8 méteres magasságból

Kialakítás

Strapabíró, nem csúszós, gumírozott TPU készülékház

Akkumulátor

5300 mAh cserélhető lítium-ion akkumulátor, 10 óra használat, 1000 óra készenléti idő, külső akkumulátorként is használható

Csatlakozás

5G, 4G LTE (Cat 19)

Wi-Fi 6, 802.11 a / b / g / n / ac / ax 2×2 MIMO

Egyidejűleg akár 32 eszköz csatlakoztatása

Chipset

MTK 5G T750

Kezelőfelület

Könnyű üzembe helyezés okostelefonnal vagy böngészőn keresztül

Egyéb