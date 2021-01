Az LG Electronics (LG) a valaha volt legtöbb díját vehette át a 2021-es CES-en, amit idén — a technológia ipar történelmének meghatározó momentumaként — teljesen digitális formában rendeztek meg. A vállalat összesen több mint 190 elismerést gyűjtött be a háztartási gép, a szórakoztató elektronika, a számítástechnika és a mobil kategóriákban.

A legnagyobb elismerést az Engadget A CES legjobbja (Best of CES) díja jelentette, ezzel a televíziók kategóriájában immár az egymást követő hetedik évben vitték el a fődíjat az LG OLED modelljei: idén az eseményen bemutatott több ezer új tévé közül a C1 sorozatra esett a választás. A telefon/mobil eszköz kategóriában szintén egy LG készülék találtatott a legjobbnak: az Engadget A CES legjobbja díját a feltekerhető kijelzős Rollable okostelefon érdemelte ki.

Az LG új OLED televíziói elnyerték az iparág legrangosabb elismeréseit is. Az újonnan bejelentett modellek közül az iparági szakértők körében különösen népszerű az LG G1 szériába tartozó, új generációs OLED technológiával készülő OLED evo többek között a The Verge, a Rolling Stone és a Gear Patrol elismerését érdemelte ki. Az új LG A szériás OLED televíziót a Digital Trends a Top Tech of CES 2021 Award: Best in Show díjjal tüntette ki, kiemelve a magas minőség és a vonzó árképzés kombinációját.

Az LG új InstaView™ Door-in-Door® hűtőszekrényei szintén számos díjat gyűjtöttek be a háztartási készülékek kategóriájában, a bemutatott modelleket többek között a Tom’s Guide, a WIRED, a Newsweek és a PCMag is elismerte. Az elegáns, több ruhatisztítási funkciót egyetlen készülékben integráló LG WashTower™ — amely feleakkora területet foglal el, mint a hagyományos berendezések, miközben rendkívül nagy mosási kapacitással rendelkezik — a vezető lifestyle kiadványok, köztük a House Beautiful és a Best Products elismerésében részesült.

Csak a CES-t szervező amerikai Szórakoztatóelektronikai Szövetség (Consumer Technology Association, CTA) hivatalos díjátadóján az LG 24 CES Innovációs Díjat nyert, köztük két, a legjobb innovációnak járó kitüntetést, amelyeket az LG C1 OLED televíziójának és az LG hangfelismerő funkcióval ellátott InstaView ThinQ hűtőszekrényének ítélt oda a zsűri. A vállalat az elismeréseket ebben az évben a techmédia olyan jelentős szakértőitől kapta, mint például az USA Today / Review, a CNET, a CNN, a The Wall Street Journal, a The Verge, a Women’s Health, a Business Insider.

Az LG fő díjai a 2021-es CES-en:

LG C1 4K OLED tévék

Engadget: A CES legjobbja díj

CNET: A CES legjobbja díj

Gear Patrol: A CES legjobb és legmerészebb tévéje díj

USA Today/Reviewed.com: A szerkesztők ajánlata díj

Techlicious: A CES legjobb választása

LG G1 Gallery sorozat, “evo” 4K OLED tévék

Business Insider: A CES 2020 legjobb új tévékészülékei díj

CNET: A CES legjobb televíziói díj

Digital Trends: A CES legjobb televíziói díj

HD Guru: Legjobb OLED tévé dizájn díj

IGN: CES 2021 — Legnagyobb leleplezések

LG A1 4K OLED tévék

Digital Trends: A CES legjobb innovációi díj

USA Today/Reviewed.com: A szerkesztő választása díj

T3: A CES legjobb televíziói

Wirecutter: A CES legjobban várt eszközei díj

LG QNED Mini LED tévé

CNET: A CES legjobb televíziói

TWICE: A CES legjobb darabjai

Tom’s Guide: A CES legjobb televíziói

Gizmodo: A CES legjobb televíziói

LG UltraFine OLED Pro monitorok

Android Authority: A CES legjobb választása díj

Digital Trends: A CES legjobb monitorai díj

Gear Patrol: A CES-en látott legjobb termékek díj

Newsweek: A CES legjobbja

LG Rollable okostelefon

CNN: A CES legjobb technológiája díj

Digital Trends: A CES 15 legmenőbb kütyüje

Engadget: A CES legjobbja

FOX News: A CES legjobbja

Robb Report: A CES 10 legjobb kütyüje és felszerelése

Wall Street Journal: A CES legjobbja

LG WashTower mosó-szárító tornyok

T3: A CES legjobb okosotthon berendezése díj

House Beautiful: A CES legjobbja díj

CTA Innovációs díj

Best Products: A CES abszolút legjobbja díj

Android Authority: A CES legjobb darabjai díj

LG InstaView Door-in-Door hűtőszekrények

Residential: Legjobb rendszerek díj

Tom’s Guide: A CES legjobbja díj

PCMag: TechX díj

Newsweek: A CES legjobbja díj

Business Insider: A CES 15 legjobb új terméke díj

LG InstaView Range with Air Sous Vide sütők

com: A szerkeszők CES választása díj

T3: A CES legjobbja díj

Techlicious: A CES legjobb ajánlatai díj

LG CordZeroThinQ A9 Kompressor+ porszívók

Business Insider: A CES 11 legjobb háztartási eszköze és megoldása díj

CTA Innovációs díj

com: A szerkesztők CES választása díj

Women’s Health: A CES legjobb új technológiája díj

Az LG CES 2021 díjairól és kitüntetéseiről, valamint az LG CES-en bemutatott termékeiről további információt a www.LGnewsroom.com oldalon talál.