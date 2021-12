Itt vannak a PlayStation Plus decemberi játékai

Nyakunkon a december, és ennek megfelelően a Sony a héten le is leplezte, hogy a következő hónapban a PlayStation Plus szolgáltatás előfizetői milyen játékokat tölthetnek le a PlayStation 4 és PlayStation 5 konzoljaikra mindenféle extra díj kifizetése nélkül.

A novemberi kínálat meglehetősen vegyes lett: egyrészt megkapjuk a Godfall című akciójátékot (ez elérhető lesz PlayStation 4-es és PlayStation 5-ös verzióban is), és emellé jön a valamivel könnyedebb LEGO DC Super Villains és a soulslike műfajt erősítő Mortal Shell PlayStation 4-es verzióját.

Mind a három játék december 7-től lesz ingyen letölthető a PlayStation Plus tagok számára, ls egészen 2022. január 3-ig lehet majd élni ezzel az ajánlattal. Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy december 6-ig a szolgáltatás előfizetői még ingyen beszerezhetik a novemberi felhozatalt, név szerint a Knockout City, a First Class Trouble és a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning játékokat. Emellett emlékeztetnénk mindenkit, hogy a novemberi kínálat PlayStation VR-ral játszható darabjait szintén 2022. január 3-ig zsákolhatják be ingyen a PS Plus előfizetők. Ezekről a címekről van szó: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners, Until You Fall.

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosí

Forrás: 24.hu