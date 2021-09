Megjöttek a PlayStation Plus szeptemberi játékai

A Sony szeptember 1-én mondhatni menetrendszerűen bejelentette, hogy milyen ingyen letölthető játékok várják a PlayStation Plus előfizetőket 2021 szeptemberében, és az ősz első triója megint kifejezetten erősre sikeredett.

A kínálat (véleményünk szerint) legütősebb darabja a 2018-as Hitman 2, amiben a sokak által kedvelt kopasz bérgyilkos, a 47-es ügynök vihető újabb, változatos módokon megoldható küldetésekre. Ehhez a programhoz csatlakozik a kooperatív módban is játszható Overcooked: All You Can Eat! (ami viszont csak a PlayStation 5 tulajdonosoknak lesz elérhető), illetve a Predator: Hunting Grounds, amiről a megjelenéskor nem voltunk túl jó véleménnyel, de ha már nem kell fizetni érte, akkor azért érdemes tenni egy próbát vele.

Fontos tudni továbbá, hogy a PS Plus előfizetőknek egészen szeptember 6-ig van lehetőségük a könyvtárukhoz adnia az augusztusi kínálatot, ami a Hunter’s Arena: Legends, a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville és a Tennis World Tour 2. A most bejelentett három játék szeptember 7-től egészen október 4-ig lesz elérhető a PS Plus tagok számára.

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.

Forrás: 24.hu