A világ egyik legnépszerűbb online játékának, a League of Legendsnek a mobilos változata, a League of Legends: Wild Rift már három hete elérhető Magyarországon is.

A játékot fejlesztő Riot Games az újév közeledtével egy különleges eseménnyel készül a játékosoknak: 3 napra a Wild Rift összes hősét szabadon elérhetővé teszi, miközben dupla annyi jutalom szerezhető a mérkőzések után.

Kipróbálható az összes hős

A League of Legends: Wild Riftben szintek lépésével, vagy pedig a játékon belüli valuták felhasználásával lehet új hősöket feloldani, és így mérkőzéseket játszani velük. A 3 napig tartó esemény során viszont az összes játékos számára átmenetileg elérhetővé válik a közel 50 hős, így bármelyiket kipróbálhatják anélkül, hogy feloldanák.

Kétszer annyi móka, kétszer annyi jutalom

A mérkőzések végén minden játékos jutalmakban részesül, ilyen például a Blue Motes, amiből a hősöket lehet feloldani, illetve az XP (experience points), melynek segítségével szinteket lehet lépni. Az esemény időtartama alatt minden játékos minden mérkőzés után dupla adag Blue Motes-ban és XP-ben részesül.

Időtartam

Az esemény magyar idő szerint 2020. december 31-én, 09:00-kor veszi kezdetét és 2021. január 3. 09:00-ig tart.

A Wild Riftről

A League of Legends: Wild Rift a klasszikus League of Legends világát ülteti át a mobiltelefonok és később majd a konzolok felületére. Az eltérő igények és irányítási megoldások miatt teljesen különálló játékként működik a League of Legendstől. 2020. december 10. óta elérhető Magyarországon is Android és iOS készülékekre egyaránt.