4 tipp a Hankooktól, hogy balesetmentesen teljenek a napsütéses tavaszi napok

A tavasz beköszöntével Magyarországon nemcsak az időjárás változik meg, hanem a korábbi hónapokhoz képest a közúti forgalom is felpezsdül.

Az autósoknak érdemes felkészülniük azokra a szezonális sajátosságokra, amelyek ebben az időszakban fokozott kockázatot jelenthetnek az utakon. A Hankook szakértői összegyűjtötték azokat a tényezőket, amelyekre érdemes odafigyelnie a járművezetőnek.

Változékony időjárás

Tavasszal jellemzőek a gyorsan változó időjárási körülmények a szikrázó napsütéstől egészen a térdig érő hóig. Az autósoknak számolniuk kell hirtelen érkező záporokkal és zivatarokkal, ködös reggelekkel, helyenként viharos átfúvásokkal vagy akár havazással. Ezek a körülmények mind jelentősen befolyásolják az abroncsok tapadását, így elengedhetetlen a gépjárművek megfelelő szezonális felkészítése, a megfelelő abroncsnyomás fenntartása és a fékrendszer állapotának rendszeres ellenőrzése.

Megnövekedett forgalom

A hosszú tél után a melegebb idő érkezésével sokan, így a kevésbé rutinos sofőrök is autóba ülnek, ezért a közlekedők megnövekedett száma miatt fokozódhatnak a forgalmi dugók, a hirtelen fékezések és az egyéb, torlódásokból adódó baleseti kockázatok. A szakértők javasolják, hogy az autósok a megszokottnál is nagyobb figyelemmel és óvatossággal vezessenek, és különösen ügyeljenek a követési távolság betartására. Mindemellett a meleg idő számos olyan közlekedőt is az utakra csábíthat, akikről a korábbi hónapokban már megfeledkeztünk: a kerékpárosok, rolleresek és más közlekedési eszközök szerelmesei, gyakran a KRESZ ismerete nélkül használják az úttestet, így megjelenésük fokozott figyelmet igényel a gépjárművezetők részéről.

Fokozott vadveszély

A tavasz beköszönte nemcsak az emberek, hanem az állatok viselkedését és közlekedését is nagyban befolyásolja. A vidéki utak mentén egyre gyakrabban kell felkészülni azokra a váratlan helyzetekre, amikor vadállatok tévednek az úttestre. Ebben a helyzetben elengedhetetlen a fokozott éberség, a sebesség csökkentése, valamint az éjszakai és hajnali órákban való különösen óvatos vezetés.

Szezonális járműkarbantartás

A Hankook szakértői hangsúlyozzák, hogy a biztonságos tavaszi közlekedés alapja a rendszeres járműkarbantartás. Az olajcserétől kezdve, a fékek, futómű és világítás rendszeres ellenőrzéséig minden apró részlet hozzájárul a balesetmentes közlekedéshez. Ezért ajánlatos már a tél végi ellenőrzések alkalmával elvégezni az általános karbantartást vagy esetleges javításokat, így időben kiküszöbölhetők a későbbi problémák.

A Hankook elkötelezett amellett, hogy a legmagasabb szintű szakértelmet és innovatív megoldásait a járművezetők szolgálatába állítsa. A vállalat nyári és négyévszakos abroncsait kifejezetten úgy tervezték, hogy megfelelő tapadást biztosítsanak változékony időjárási körülmények között is.

