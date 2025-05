Bővül a Grecale-család: a Maserati még közelebb hozza az olasz luxust

A Maserati Grecale a márka kereskedelmi kínálatának éllovasa. A vállalat úgy döntött, hogy tovább bővíti az „Everyday Exceptional” szlogennel fémjelzett SUV modellcsaládját, frissítve a motorokat, a belső tereket és a karosszériát, hogy minden ügyféligénynek maximálisan megfeleljen.

A Grecale a szenvedély, az innováció és a sokoldalúság ötvözete, amely a GranTurismo, GranCabrio, MC20, MC20 Cielo és GT2 Stradale modellekkel együtt testesíti meg az olasz luxusautó-gyártás csúcsát „Maserati módon”. A márka DNS-ét tükrözve a gran turismo szellemiségének szentelték, ahol a teljesítmény és az elegancia egyedülálló, kifinomult és páratlan vezetési élményben találkozik. A Grecale MY25 modellcsalád frissítésével a kereskedelmi kínálat még szélesebbé vált, akárcsak az egyes változatokra jellemző specifikációk: megjelent az új „Grecale” változat, amely kiegészíti a Modena és Trofeo verziókat, valamint a 100%-ban elektromos hajtáslánccal rendelkező Folgore modellt.

Santo Ficili, a Maserati vezérigazgatója szerint:

„A Grecale kulcsfontosságú modell márkánk és az egész Maserati portfólió számára. Az SUV megalkotásával az volt a célunk, hogy bővítsük kereskedelmi kínálatunkat, és olyan választékot nyújtsunk, amely ötvözi a teljesítményt, eleganciát és innovációt. Ez a megközelítés tükrözi elkötelezettségünket ügyfeleink iránt – célunk, hogy minden modellünk az olasz luxus kiválóságát képviselje. Márkakereskedői hálózatunk készen áll arra, hogy a lehető legjobb vásárlási és szervizélményt nyújtsa.”

Új Maserati Grecale modellváltozatok

Az új „Grecale” változat tökéletes választás a mindennapokra, 300 lóerős, 4-hengeres mild hybrid motorjával és számos prémium kényelmi és esztétikai részletével – ide tartoznak a 20 colos gyémántcsiszolt felnik, prémium bőrkárpit, valamint 12 irányban állítható, fűthető komfortülések. A Modena verzió 330 lóerős mild hybrid hajtásláncot kínál, sportosabb megjelenéssel: 21 colos Diamond felnik, Matrix fényszórók, részlegesen záródó differenciálmű és adaptív futómű is tartozik hozzá. A Trofeo változat továbbra is a legnagyobb teljesítményű verzió, 530 lóerős V6-os Nettuno motorral. A Grecale Folgore pedig a Maserati első teljesen elektromos SUV-ja, 105 kWh-s akkumulátorral és 410 kW teljesítménnyel.

Lenyűgöző színválaszték, részletgazdag kidolgozás

A luxushoz hozzátartozik a választás szabadsága – a Maseratinál pedig minden döntés középpontjában az ügyfél áll. A Grecale modellcsaládot ennek szellemében bővítették ki, mostantól 11 karosszériaszín érhető el, emellett a Maserati Fuoriserie program további személyre szabási lehetőségeket kínál: 9 normál és metálfényű szín (újdonság a Blu Pastello és Giallo Genio Gloss), 13 három- és négyrétegű árnyalat (köztük az új Dark Aurora Boreale és Gold Venus), valamint 4 matt szín (például a Digital Aurora Matte) érhető el. A Maserati emellett egy haute couture márkához hasonlóan tavaszi kollekcióval is jelentkezik, olyan vibráló színkombinációkkal, mint az Orange Devil karosszéria, fekete féknyergekkel és Sport Premium Ice/Fekete bőrbelsővel.

A Grecale beltere a kényelem és stílus világába vezet. Prémium anyagok, egyedi grafikák és színkombinációk jellemzik a 2025-ös modellévet. Ötféle üléskárpit érhető el, köztük a Premium Leather Chocolate és a Sport Leader Black Blue újdonságok, valamint tizenegy Fuoriserie opció, amelyek kombinálhatók kétféle alap- és négyféle személyre szabott belső díszítéssel. A formaterv a kortárs építészeti nyelvből merít inspirációt, kívül és belül egyaránt. Ötféle felni, valamint ötféle féknyereg-szín – köztük egy teljesen egyedi változat – biztosítja a variálhatóságot. Az alapfelszereltség több mint 2 000 kombinációt kínál, míg a Fuoriserie programmal a lehetőségek szinte végtelenek.

Szolgáltatások és kiegészítők a maximális luxusélményhez

Egy Maseratit vezetni nem csupán élmény, hanem szolgáltatások sora is vele jár: 2025 márciusától a vásárlók igénybe vehetik a „Bundle” csomagot, amely több opciót egyesít kedvezőbb áron. Ezek közé tartozik a Maserati Extended Warranty, amely a szerződéses garanciával megegyező fedezetet nyújt legfeljebb a jármű forgalomba helyezésétől számított öt évig, kilométer-korlátozás nélkül; az Extra10, amely lehetőséget biztosít a jármű hajtásláncának alkatrészeire vonatkozó garancia tíz évre történő meghosszabbítására, szintén kilométer-korlátozás nélkül, továbbá kedvezményeket is biztosít eredeti alkatrészekre és tartozékokra; valamint a Brake csomag, amely teljes körű fékcsere szolgáltatást kínál a vezetés biztonsága és a kiemelkedő teljesítmény érdekében.

Mindezek mellett a Pick-up & Delivery szolgáltatás keretében a hivatalos márkakereskedés gondoskodik a jármű elszállításáról és visszaszállításáról a vásárló által megadott címre; a Courtesy Car opció pedig lehetővé teszi, hogy a Maserati tulajdonos továbbra is a márka járművével közlekedjen, még akkor is, amikor saját autója éppen a szervizben van. Elérhető továbbá a Maintenance Premium program is az előző három szolgáltatásra kiterjedően, valamint a Maintenance 10, amely a tizedik karbantartási szervizig nyújt fedezetet. Mindkét csomag tartalmazza az átfogó ellenőrzéseket, valamint azokat az alkatrészeket és komponenseket, amelyek a jármű karbantartási kézikönyve szerint kopásnak vannak kitéve.

És végül, de nem utolsósorban, a Maserati Grecale esetében bőséges tartozékkínálat áll rendelkezésre, hogy fokozza az SUV esztétikumát és funkcionalitását, miközben a sofőrt kíséri a mindennapokban. A szabadidős tevékenységekhez, családi utakhoz és egyéb igényekhez kapcsolódó tartozékokat a vásárló teljesen helyzetre és vezetési igényre szabhatja – megszámlálhatatlan kiegészítő érhető el gyermekek és kisállatok számára is, vagy éppen kerékpár-, sí- és snowboard-tartók az aktív kirándulásokhoz.

