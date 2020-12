Mától az Autóőrszem rendszámalapú üzenetküldő mobilapplikáció segítségével a sofőrök és járókelők egyszerűen értesíthetik az Oszkáron regisztrált autósokat is, ha probléma van járművükkel. Például olyan, sajnos gyakran előforduló kellemetlenségek esetén, mint a felkapcsolva hagyott világítás, lehúzva maradt ablak vagy épp, ha lapos a gépjármű gumiabroncsa.

A 2019-ben indított Autóőrszem magyar fejlesztésű, ingyenes mobilalkalmazás, melynek lényege, hogy gépjárművünket pusztán rendszámunk megadásával regisztrálni tudjuk. A rendszer további felhasználói az alkalmazásban, esetleg az Autóőrszem Viber vagy Messenger chatbotján közvetlen üzenetben, figyelmeztetést tudnak küldeni nekünk, ha például:

A szolgáltatás tehát számos, mindennapos kellemetlenségtől óvhatja meg a sofőröket a közösség erejére építve.

Az Autóőrszemet saját tapasztalatok alapján indította el egy fiatal magyar pár, akik maguk is többször hagyták felkapcsolva járművük lámpáját, így lemerítve az akkumulátort. Úgy vélik, a segítőkészség sokunkban benne van, s ha efféle problémát látunk az utcán, vagy menetközben, rengetegen vagyunk, akik örömmel értesítenénk a sofőrt, ha elérhetnénk valahogy.

A célkitűzéssel mélyen egyetért az Oszkár csapata is. A cég egyik alapítója, Prácser Attila az együttműködés kapcsán elmondta:

„Mi is többször láttunk már olyan autóst, akinek meghibásodott a féklámpája, sőt, elhagyott rendszámtáblát is találtunk. Ilyenkor megnéztük az Oszkár rendszerében a rendszámot, hátha a felhasználóink között szerepel az autós, és tudunk neki üzenni. Szóval már az Oszkárnál is felmerült, hogy kellene erre valamilyen megoldást fejleszteni a rendszerben, ha már Magyarország egyik legnagyobb autós közösségét építettük fel. Amikor megtudtuk, hogy az Autóőrszem csapata pont erre a problémára kínál megoldást, egyértelművé vált, hogy érdemes lenne együttműködnünk. Az Oszkár rendszerében jelenleg közel 160 ezer regisztrált autós található meg, összesen több mint 200 ezer rendszámmal. Utasokkal együtt 840 ezer felhasználóról beszélünk, szép nagyra duzzadt már a közösség az elmúlt 13 évben.”