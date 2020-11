Újabb Audi RS modellek hagyják el a gyárat Hankook abroncsokon

A Hankook újabb erőteljes RS modellekhez biztosít eredeti alkatrészeket, ezzel szélesítve az együttműködést az AUDI AG-vel.

A korábbi Audi RS modellek mellett az Audi RS 6 Avant és az Audi RS 7 Sportback is Hankook abroncsokon gurul ki a gyárból a modellek 2020-as piaci bevezetésekor. A járműveket a Ventus S1 evo 3 és a Winter i*cept evo 2 21 és 22 colos abroncsokkal szerelik fel.

A prémium abroncsgyártó Hankook látja el ultramagas teljesítményű abroncsokkal a gyárból kigördülő új Audi RS 6 Avant és Audi RS 7 Sportback modelleket piaci bevezetésükkor. Az Audi két új modelljét erőteljes, 600 lóerős motor hajtja, amelynek mindössze 3,6 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy 0-ról 100 km/h-re gyorsuljon. A nagy teljesítmény mellett mindkét sportautóban kényelmesen elfér az egész család. Az abroncsok is hasonlóan sokoldalúak, ugyanis nemcsak az RS abroncsok ipari szabványnak megfelelő tesztjét teljesítették, hanem letudtak tíz kört is a Nürburgring legendás Nordschleife nyomvonalán, a lehető legnagyobb sebesség mellett. Ez azt mutatja, hogy az abroncs stabil felépítésű, ugyanakkor ez egyáltalán nem von le semmit a kényelmes vezetési élményből.

A kiemelkedő vezetési tulajdonságok és a mindennapi használat kényelme közötti egyensúly érdekében a Hankook egy sokoldalú, erős abroncsot választott ehhez a kihívásokkal teli szegmenshez. Mindkét Audi RS modell a Hankook Ventus S1 evo 3 275/35 ZR21 (103Y) XL AO abroncsot használja, amely helyett a 285/30 ZR22 (101Y) XL AO abroncs választható. A hidegebb évszakokban biztonságos vezetési élményt biztosít az Audi RS 6 Avanthoz és RS 7 Sportbackhez is választható, Winter i*cept evo 2 abroncs, amely 245/40 R21 100V XL AO vagy 285/30 R22 101W XL AO típusokban érhető el.

„Az Audi RS 6 Avant és RS 7 Sportback egyesíti a lenyűgöző vezetési élményhez és a mindennapi használathoz szükséges tulajdonságokat”

– nyilatkozta Sang Hoon Lee, a Hankook Tire Europe elnöke.

„Ugyanez mondható el a prémium abroncsainkról is. Az Audival való együttműködésünk komoly múltra tekint vissza, amely során számos magas teljesítményű Audi modellt láttunk el abroncsokkal, és büszkék vagyunk arra, hogy a termékeink ismét elnyerték az Audi Sport GmbH bizalmát.”

A Ventus S1 evo 3 nagy erősségű peremmag-kitöltője és a megerősített oldalfal nemcsak sportos és dinamikus kormányozhatóságot biztosít, hanem az útstabilitást is fokozza egyenes úton és a kanyarodás pontosságát is növeli, különösen nagy sebesség esetén. A kétrétegű szövetváz és a speciális aramid kompozit szövet – a korábban használt anyagokkal szemben – akár 60%-kal is csökkentheti az abroncs gördülőkerületének eldeformálódását akár 300 km/h felett is. A futófelület új, nagy teljesítményű természetes gyantákat tartalmazó összetétele kiemelkedő tapadást és fékteljesítményt biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt.

A belső gördülési zaj csökkentése – ami jellemző az alacsonyabb minőségű sportabroncsokra bizonyos sebesség felett – szintén fontos tényező volt az abroncs tervezésekor a lendületes és kényelmes vezetési élmény eléréséhez. A Hankook Winter i*cept evo 2 díjnyertes, aszimmetrikus futófelületével téli abroncsként érhető el mindkét Audi RS modellhez. A futófelület külső, széles blokkmintázata jobb kormányozhatóságot és kanyarodási jellemzőket biztosít, különösen száraz körülmények között, míg az élekben és lamellákban gazdag belső blokkok a kiemelkedő fékezési és tapadási teljesítményért felelnek havas, latyakos és nedves utakon.