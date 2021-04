Kilenc csapat jutott be a Design Terminal Mentorprogramjának tavaszi szemeszterére.

Egy norvég, egy lengyel és egy magyar startupot kérdeztük arról, mi sarkallta őket a jelentkezésre.

Tizenkilenc országból, négy különböző kontinensről jelentkeztek a startupok a Design Terminal tavaszi Mentorprogramjára, az USA-tól Észtországon és Szerbián át Libanoning. Nemzetközi csapatok már a virtuális térbe vonulás előtt is szívesen jelentkeztek a programba: többek közt brit, svéd és barbadosi startup is. A földrajzi kötöttségek megszűnése pedig még a korábbiakhoz képest is látványosan dobott a külföldiek jelentkezési kedvén.

A kimondottan kemény, intenzív kiválasztó tábor, vagyis A HÁROMNAPOS POWER CAMP UTÁN KILENC CSAPAT MARADT FENN A ROSTÁN.

„Számtalan hasonló programon vettünk már részt, de mind közül ez volt a legerősebb megmérettetés – mondja a Goscore alapítója, Max Gordienok. – Nehéz volt kitűnni, és így még hálásabbak vagyunk, hogy bekerültünk.”

Hogy egy belarusz alapítók által Norvégiában működő és Nyugat- valamint Észak-Európában már sikereket elért startup miért jelentkezik egy magyar inkubációs programba, arra Max kikezdhetetlen érvvel reagál: RENGETEG POTENCIÁLT LÁTNAK A KELET-EURÓPAI PIACON.

„A Goscore egy hitelbírálati algoritmus, amely egyszerre segít a bankoknak abban, hogy új ügyfeleket szerezzenek és az ügyfeleknek, hogy igazán személyre szabottan és rugalmasan tudjanak válogatni a pénzintézetek ajánlatai között. Ebben a térségben az emberek sokkal ritkábban váltanak bankot. Éppen emiatt lesz számunkra érdekes, hogy hogyan reagálnak a mi megoldásunkra.”

A kíváncsiságon túl magabiztos networking célok is vezérelték a lengyel Privacy Optimization csapatát, amikor beküldték jelentkezési lapjukat a Design Terminalhoz.

„Az előzetes információnk is az volt, és a Power Campen is bebizonyosodott, hogy A DT KIVÁLÓ KAPCSOLATRENDSZERREL RENDELKEZIK, AMI SZÁMUNKRA ELSŐDLEGES MOST”

– mondja Simone Dalle Nogare, a Santander bankot is ügyfelei közt tudó cég CFO-ja.

A startup megoldása egy olyan szoftver, amely intézmények számára nyújt egyszerű és gyors segítséget adatvédelmi szabályok megsértése esetén, csökkentve ezáltal a magas büntetések kockázatát. A csapat egyik tagja, Aleksandra Danielewicz adatvédelmi jogász, aki a barátainak panaszkodott a probléma kezelésének komplexitásáról és nehézségeiről – így született meg a startup ötlete.

A Likespace alapítói szintén személyes tapasztalatok mentén találták meg azt a piaci rést, amire érdemes építeni. Ők ugyan nem külföldről csatlakoztak a Mentorprogramhoz, de üdítő színfolt a Budapest-központú hazai startup ökoszisztémában, hogy több vidéki városhoz is köthető a működésük. Bányai Gábor és Dunaveczki Attila Sopronban ismerték fel azt, hogy a coworking irodák vidéken kevésbé életképesek, mint mondjuk a fővárosban. A freelancerek egyre magasabb száma és később a covid-helyzet is arra sarkallta őket, hogy keressék ennek megoldását. A Likespace egy olyan kétoldalú piactér, ahol a szabad helyiségekkel rendelkező cégek és a tökéletes irodai környezetre vágyók igényei találkoznak egymással.

Pók Enikő Budapestről, Richter Ildikó pedig Bajáról csatlakozott az alapítókhoz – nevetve mesélik, hogy ők ketten a Design Terminal Power Campjén találkoztak először.

„A TELJES CSAPATUNKAT EZ AZ INTENZÍV HÁROM NAP KOVÁCSOLTA ÖSSZE IGAZÁN – mondja az egyik alapító, Gábor. – Azóta pörgünk ezerrel az ötlet minél pontosabb megvalósításán.”

A Mentorprogram ebben a szemeszterben is három hónapon keresztül támogatja üzleti modelljük, termékük fejlesztésében az induló vállalkozásokat, azok egyedi igényei alapján. A startupok palettáján a mesterséges intelligencia, az okosvárosok, a data és analytics, a sharing economy, az oktatás, az IT és a fintech területe is képviselteti magát.