Talmácsi Gábor is segíti az egyik legígéretesebb magyar sporttech startup nemzetközi terjeszkedését

Bejelentette együttműködését a magyar szurkolói képküldő alkalmazást fejlesztő Seyu Solutions és a Talmácsi Management.

A megállapodás értelmében Talmácsi Gábor stratégiai üzletfejlesztési tanácsadóként segíti az innovatív vállalkozás piacra lépését a nemzetközi motorsportban.

Néhány héttel a hajdúnánási MotoGP pálya beruházásának bejelentése után újabb ígéretes projekthez csatlakozott a Talmácsi Management. A szurkolói képküldő alkalmazást fejlesztő ’Seyu – Together for Victory!’ a nemzetközi motorsportban való piaci terjeszkedés segítésére kérte fel Talmácsi Gábort és csapatát. Az üzletszerzés mellett a szolgáltatásfejlesztésben is számítanak a versenyző évtizedes tapasztalatára, így az applikáció olyan funkciókkal is bővülhet a jövőben, melynek fókuszában kifejezetten a motorsport rajongói állnak.

„Az innováció, a motiváció és a csapat elengedhetetlen a motorsportban. Büszke vagyok rá, hogy egy olyan vállalatot segíthetek, amely a jövő szurkolói élményét valósítja meg. Örömmel fogom a Seyu megoldását képviselni a motorsportban!”

– mondta el a projekt kapcsán Talmácsi Gábor.

Fellendülőben a magyar sporttech ökoszisztéma

A magyarországi sporttechnológiai piac élénkítésére életre hívott SportTech Hungary program is fontos szerepet töltött be a két fél együttműködésében. A Külügyminisztérium és a HEPA 2020-ban indult projektjének célja a sporthoz kapcsolódó technológiai vívmányok felkutatása és átfogó támogatása, az exportpotenciállal bíró vállalkozások külpiacra jutásának segítése, valamint a nemzetközi szinten is sikeres sportolók új karrierlehetőségének kialakítása. Talmácsi Gábor sportolói nagykövetként, a Seyu pedig mentoráltként vesz részt a programban. A két fél most az egyik első olyan átfogó együttműködést jelentette be, ami a programon túlmutatóan egy még szorosabb szintre emeli az üzleti kapcsolatot a magyar sportolók és sporttech cégek között.

„Hiszünk abban, hogy az élsportban elsajátított készségek, mint a versenyszellem, a kitartás, a győzelem vagy a vereség kezelése az üzleti életben is jól kamatoztatható. Talmácsi Gábor nemcsak a nemzetközi tapasztalatával és kapcsolatrendszerével, hanem a mentalitásával is új értékeket hoz a csapatunkhoz, és bízunk benne, hogy ez hamarosan kézzelfogható üzleti sikerként is megjelenik majd cégünknél”

– tette hozzá Vecsernyés Tamás, a Seyu Solutions ügyvezetője.