A Black Friday és a karácsonyi ajándékozás időszaka óriási terhet ró a logisztikai ágazatra.

A vásárlók az egyre gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatást alapnak tekintik, és könnyen elvérzik, aki egyszer hibázik. Mészáros Ádám, a DHL Express Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója az Ipar Hangjai podcast legfrissebb adásában beszélt arról, hogy ma már az expressz szállítás gyorsaságát nemigen lehet fokozni a fizikai adottságok miatt, így sokkal fontosabbá válik a megbízhatóság. De a beszélgetésből az is kiderült, hogy az automatizáció és a drónok milyen szerepet kapnak a folyamatban, és fény derült arra is, hogyan csökkentették 60 százalékkal a Coldplay idei turnéjának karbonlábnyomát.

Székesfehérvár–Róma egy napon belül

Tapasztalt kanapé csomagrendelő nemzet vagyunk. Jól tudjuk, hogy 1-2 nap késés komoly érv lehet egy másik szolgáltató választása mellett. De a gyorsaság önmagában szinte nem is mérvadó már, a vevői elégedettség kulcsa, hogy ne várjuk hiába a futárt, és már az első alkalommal megkapjuk a csomagot. A DHL-nél ezért minden a gyorsaság és precizitás köré épül. Ez érthető, hiszen a világ 220 országába és területére szállítanak egy, két vagy három nap alatt küldeményeket, a félkilós borítéktól egészen egy háromtonnás, sok-sok raklapos ipari szállítmányokig. A cég gyorsaságát érzékeltetve Mészáros Ádám az Ipar Hangjai podcast legfrissebb epizódjában elmondta, ha délután Székesfehérváron felvesznek egy csomagot, az délután négyig beér a depóba, majd este 10 előtt el is indul Budapestről, majd éjjel Lipcsén keresztül Rómába repül, ahová reggel 6-ra érkezik, és reggel 9 órakor már ki is tudják szállítani azt. Ez a gyorsaság a DHL több évtizedes szakértelmének, zárt logisztikai hálózatának köszönhető. Ennek lényege, hogy minden csomag a cég saját rendszerében mozog, nem jár kézről kézre, így minimalizálhatók a hibalehetőségek és rövidül le a szállítási idő.

A száguldó cirkusz is DHL kamionokkal utazik

A DHL immár két évtizede a Forma–1 hivatalos logisztikai partnere és nélkülözhetetlen szereplője. A versenyautóktól kezdve az üzemanyagon át a csapatok felszereléséig több mint 1400 tonna eszközt mozgatnak meg versenyről versenyre, precízen összehangolva a szállítási láncot, hogy minden a megfelelő időben és helyen legyen. Azonban a gyorsaság mellett a fenntarthatóság is reflektorfénybe kerül: a DHL bioüzemanyaggal működő kamionjai és fenntartható repülőgép-üzemanyaggal közlekedő repülőgépei évente több ezer tonnával csökkentik a Forma–1 szén-dioxid-kibocsátását. És hogy a sebesség ideája ne csak a pályán, hanem azon kívül is érvényesüljön, a DHL minden szezonban díjazza a leggyorsabb köröket (DHL Fastest Lap Award) és boxkiállásokat (DHL Fastest Pit Stop Award ) – mert ahogy a logisztikában, a pályán is minden másodperc számít.

Drónok, automata szortírozó és mesterséges intelligencia

A DHL Logisztikai Trend Radar legfrissebb jelentése rávilágít arra. hogy a logisztika jövője is a technológiai innovációban rejlik, de nem minden újítás érkezik meg azonnal a mindennapi gyakorlatba. A drónok technikailag készen állnak, de a szabályozás komoly korlátokat jelent. Zárt környezetekben, például üzemeken belül, kórházak vagy gyárak között, már most is jól működnek, de még idő kell, hogy szemberepüljenek velünk a Váci úton – utalt rá Mészáros Ádám. Példaként említette a Németországot, ahol a vállalat többek között gyógyszereket szállított drónokkal, így látva el egy szigetet a kontinensről.

Az automatizálás szintén kulcsszerepet kap a DHL működésében. A budapesti depóban található, teljesen automatizált szortírozó rendszer óránként akár 6000 csomagot képes kezelni. Ez percenként 100 csomagot jelent, amelyhez a Siemens technológiája biztosítja a hátteret, így ez is hozzájárul a megrendelt áruk gyors célba juttatásához. A mesterséges intelligencia pedig nemcsak a vámkezelésben nyújt segítséget, automatizálva a folyamatokat, hanem például a számítógépes képfeldolgozás pontosabb nyomon követést tesz lehetővé a raktárakban, miközben testreszabott szolgáltatásokat kínálhatnak. De a mesterséges intelligenciának az utolsó mérföldes logisztikában is szerepe van, valós időben elemezhetőek a forgalmi adatok, így segítve az útvonal optimalizálását. A robotok bevetése pedig a hatékonyságnövelés következő lépcsőjét jelenti a telephelyen belüli logisztika fejlesztése terén, illetve várható, hogy idővel a városon belüli kiszállításnál is megjelenik a robotfutár.

Coldplay, GoGreen és elektromos járművek a fenntartható logisztikáért

„A repülőgép-üzemanyagunk egy része már fenntartható forrásból származik, és célunk, hogy 2030-ra ez az arány elérje a 30 százalékot”

– mondta el a beszélgetés során Mészáros Ádám. Példaként kiemelte a Coldplay “Music of the Spheres” világ körüli turnéját, amelynek logisztikáját a DHL GoGreen Plus szolgáltatásának segítségével 100 százalékban fenntartható repülőgép-üzemanyagokkal (SAF) oldották meg. Ezek az üzemanyagok megújuló forrásokból, például használt sütőolajból és mezőgazdasági hulladékokból készülnek, és használatukkal a turné karbonlábnyomát sikerült több mint 60 százalékkal csökkenteni. A repülőgépek mellett azonban a fenntartható földi szállítás is kiemelt cél. A DHL budapesti flottájának 70 százaléka már most elektromos járművekből áll. A cég e-furgonjai egy töltéssel teljesítik a napi kiszállításokat, a futárok vezetési tréningeken is részt vesznek, hogy a leghatékonyabban tudják használni azokat.

Emellett a környezettudatos ügyfelek választhatnak egy zöldebb, fenntarthatóbb szállítási szolgáltatást is, mellyel ők is hozzájárulhatnak a DHL azon törekvéséhez, hogy a logisztika a karbonsemlegesség irányába mozduljon el.

Divat és logisztika: a DHL a kifutón is

Az Ipar Hangjai podcast legfrissebb adásából az is kiderül, hogy nemcsak a zeneiparban, hanem a divatban is fontos szerepet játszik a DHL. Nagy figyelmet keltett Gigi Hadid, a neves szupermodell, aki a párizsi divathéten egy különleges, DHL csomagolószalagból készült miniruhában lépett a kifutóra. A sárga és piros DHL logóval ellátott szalagból készült ruha mellé passzoló, ugyancsak szalaggal borított magas sarkú cipőt viselt. Mészáros Ádám a podcast adásában kifejtette, hogy

„A divatiparággal tényleg összenőtt a DHL sok évtizede, és nemcsak a divathetekre szállítjuk a különböző szállítmányokat és tervezzük ott le a logisztikát, hanem nagyon sok márkának segítettünk abban is, hogy nemzetközileg terjeszkedjen és nőni tudjon a világ nagyon sok országában.”

A DHL a divatipar egyik globális logisztikai partnereként kulcsszerepet játszik a világ legelismertebb divatrendezvényein. Többek között a Mercedes-Benz Fashion Week hivatalos logisztikai partnere, de az elmúlt években részt vett a milánói, tokiói, sydney-i divatheteken és támogatták már szolgáltatásaikkal a Budapest Central European Fashion Weeket is.

