Prototípusok ellenőrzése 3D szkenneléssel és Geomagic Control X szoftverrel a szombathelyi TDK-ban

A TDK elektromos zavarszűrőket fejlesztő és gyártó részlege a 3D szkenneléshez fordult, hogy gyorsan és hatékonyan tudja ellenőrizni a változó vevői igényeknek megfelelő, komplexebb termékek méreteit.

A szombathelyi TDK a nemzetközi TDK csoport egyik legjelentősebb európai elektronikai fejlesztő- és gyártóközpontja. A gyár 3D nyomtatási igényeit egy központi 3D labor szolgálja ki. A közelmúltban az optikai 3D szkennelésre is felmerült az igény az elektromos zavarszűrőket fejlesztő részlegen, aminek eredményeként 2024 év eleje óta egy FreeScan Combo kézi lézerszkenner és a Geomagic Control X minőségügyi célszoftver segíti a munkájukat. A választott eszközöket forgalmazó FreeDee Kft. szakembereinek Holló Krisztián, senior tervezőmérnök mesélt a házon belüli 3D szkennelés eredményeiről.

A TDK elektromos zavarszűrőinek elsődleges vevői a megújulóenergia-szektorból érkeznek. Gyakran építik őket szélerőművekbe, ipari alkalmazású inverterekbe, de például autótöltőkbe is. A darabszámok nagyon változóak, 100 és 1000 darab között alakul a legtöbb megrendelés, és nincs két egyforma termék. A zavarszűrők akár ökölnyi mérettől az asztalnyi, többszáz kilós kivitelig elérhetők a TDK-ban mindenféle formában.

A TDK vevői általában pályázatot írnak ki a szükséges zajszűrők gyártására és meghatároznak egy időkaput, amin belül várják az elkészült termékmintákat és árajánlatokat. A pályázatra megszabott határidők igencsak szűkek, 1-2 hónaposak, amibe bele kell férnie a dokumentáció elkészítésének, a szükséges alapanyagok beszerzésének, az első összeszerelésnek, a méréseknek és néhány módosításnak is. Akinek gyorsabban beérkezik a mintája és ajánlata, általában az nyeri meg a munkát és ő gyárthatja a terméket. Az utóbbi években a beépítési hely zsugorodásával összefüggő egyre bonyolultabb vevői igények tovább növelték a mintakészítőkre nehezedő időnyomást.

„Míg korábban az ipari zavarszűrők területén elegendő volt nagyjából csak a befoglaló méretek tartása, most már pozíció tűrések, síklapúság és egyéb, bonyolultabb méretek ellenőrzését is kérhetik a vevők. Ezeket a komolyabb pontossági elvárásokat az eddigi hagyományos módszerekkel már nem vagy csak nagyon nehezen tudtuk mérni.”

– Holló Krisztián, tervezőmérnök, TDK Hungary Components Kft.

Az új, komplex mérési igényeket a fejlesztő részlegen rendelkezésre álló egyszerűbb mérőeszközökkel már nem lehetett kivitelezni. A másik házon belüli lehetősége a csapatnak a központi mérőszobával való együttműködés, ahol azonban a késztermékek ellenőrzése élvez prioritást. A bonyolult mérési igények gyors kivitelezése céljából a nagypontosságú, optikai 3D szkenneléshez fordult a csapat, amit először a FreeDee-nek kiszervezett munkákkal teszteltek.

A FreeDee Kft. már 2018 óta szállít a TDK-nak 3D nyomtatáshoz kapcsolódó termékeket. A kialakult partnerségre alapozva a zavarszűrők fejlesztői is először a FreeDee-nek szervezték ki a minták 3D szkennelését. A szolgáltatásként megrendelt munkák során alátámasztásra került, hogy a 3D szkennelt modelleken már könnyen ellenőrizhetők azok a geometriai elvárások, amelyek a korábbi módszerekkel kihívásnak számítottak.

Egyre több olyan eset merült fel, ahol kifejezetten csak 3D szkenneléssel és a Geomagic Control X-hez hasonló célszoftverekkel megvalósítható mérésekre, például színtérképes felületi összehasonlításra volt szükség. Újabb fordulópontot jelentett, amikor egy különösen nagy vevő kifejezetten 3D szkennelt modellt igényelt a kész mintáról. Ezt a szkennelt modellt aztán a saját 3D modelljébe illesztve ellenőrizte, hogy nem lesz probléma a fizikai beépítési folyamatnál sem. Ennyi intő jel után már nem volt kérdés a saját 3D szkenner beszerzése, így elkezdték feltérképezni a piacon elérhető, ipari célú megoldásokat.

„A beszerzés előtt többféle 3D szkennert is teszteltünk és élőben megnéztünk, míg végül a FreeScan Combo lézerszkennerre a kimagasló ár-érték arány alapján esett a választásunk. A döntés alátámasztásában sokat segített a helyszíni bemutató és a FreeDee-nek kiszervezett mérések is, amelyeket a szkenner megvásárlása után könnyen tudtunk mi is reprodukálni.”