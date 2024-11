Új korszak jöhet az üveggyártásban

A Schneider Electric és a Saint-Gobain együttműködése új korszakot nyit az üveggyártásban

Mindössze egy percnyi áramkimaradás a síküveg hőkezeléséhez és hűtéséhez használt speciális kemencénél akár hat hónapnyi termeléskiesést és naponta 200 ezer eurónyi veszteséget is okozhat. A Schneider Electric és a Saint-Gobain közösen kifejlesztett nyílt automatizálási megoldása biztosítja a megbízhatóságot, a biztonságot és a termelékenységet az üveggyártásban.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat, és a Saint-Gobain, a könnyű és fenntartható építőiparban vezető szerepet betöltő társaság összefogtak, hogy az üveggyártás számára megalkossák az első, szoftveresen definiált automatizálási rendszert.

A Glasstec 2024-en, a világ vezető üvegipari szakvásárán bemutatott innováció választ ad azokra az iparági elvárásokra, amelyek az üveggyártásban kritikus, úgynevezett lehr-folyamatok megbízhatóságának növelése kapcsán fogalmazódtak meg. A síküveg hőkezeléséhez és hűtéséhez létfontosságú kemencék élettartama általában 15-20 év, azonban amint arra iparági tanulmányok is rámutattak, már egészen minimális zavarok is rendkívül komoly károkat okozhatnak. Egy mindössze 1 perces áramkimaradás akár 6 hónapos termeléskieséssel is járhat, és gyakran szükségessé válhat a berendezések cseréje is ilyen helyzetben, ráadásul összességében naponta akár 200 ezer eurós kár is érheti a gyártót, ha megtörténik a baj.

A Saint-Gobain a Schneider Electrickel közösen kifejlesztette az első nyílt automatizálási megoldást a lehr-folyamathoz. A proof of concept (POC) szinten létező eljárás a Schneider Electric nyílt automatizálási technológiája, az EcoStruxure Automation Expert (EAE) segítségével működik, amely szétválasztja a hardvert és a szoftvert, lehetővé téve az eszközök és berendezések szabad összekapcsolását az architektúra rétegeiben, függetlenül a gyártótól.

A megoldás keretében „intelligens” meghajtók vezérlik a két üveghúzó motort, lehetővé téve ezáltal azok autonóm működését, valamint a kritikus folyamatokra vonatkozó döntéshozatalt a berendezések szintjén – beleértve azt is, hogy melyik motor húzza az üveget –, a minőségi ellenőrzések elvégzését és a megelőző karbantartás előkészítését. Ezáltal a projekt növeli az üveggyártás biztonságát és hatékonyságát. A megoldás moduláris felépítésének köszönhetően könnyen bevezethető világszerte, a plug-and-play képességének köszönhetően pedig akár 50 százalékkal is csökkentheti a tervezési, tesztelési és üzembe helyezési időt.

„Az úsztatott üveg gyártási folyamatának megértése olyan úttörő megoldást eredményezett, amely biztosítja a megbízhatóságot, a biztonságot és a termelékenységet. Az autonóm hajtástechnológia intelligens döntéshozatalt tesz lehetővé, és ez a megoldás a beépített modularizációval és szabványosítással azonnali skálázhatóságot, nagyobb rugalmasságot és megbízhatóságot biztosít” – mondta el Alex Richards, a Schneider Electric „Mining, Minerals and Metals” részlegének EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) térségért felelős alelnöke.

