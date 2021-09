Környezettudatos zöld autókra cseréli gépjárműflottáját a Vodafone

Környezetvédelmi stratégiájának részeként tovább csökkenti karbonlábnyomát a Vodafone Magyarország.

A vállalat teljes, összesen több mint 400 autóból álló gépjárműflottáját elkezdte környezettudatos modellekre cserélni, melynek első lépéseként 106 darab ŠKODA Octavia IV plug-in hibrid gépjárművet vett át a Porsche Hungaria-tól. A most bejelentett kezdeményezés a Vodafone azon lokális vállalásának része, miszerint 2025-től a vállalat teljes gépjárműflottája már csak elektromos autóból fog állni. Mindez jelentős mérföldkő a vállalatcsoport globális környezetvédelmi stratégiájának megvalósulása felé vezető úton: a Vodafone világszintű céljai között szerepel ugyanis, hogy 2030-ra a vállalatcsoport teljes karbonlábnyomát nettó nullára csökkenti, és ezt 2040-ig a teljes beszállítói- és partnerhálózatra is kiterjeszti.

A Vodafone évek óta elkötelezett támogatója a fenntarthatóságnak és bolygónk védelmének, az elmúlt években számos kezdeményezést indítottak ennek érdekében mind csoport, mind helyi szinten. Az egyik legjelentősebb eredmény ezek közül, hogy a szolgáltató június vége óta európai működésének energiaellátását 100%-ban megújuló energiaforrásokból fedezi – beleértve a mobil, illetve vezetékes hálózatok, az adatközpontok, a kiskereskedelmi egységek, valamint az irodák energiaigényét. Mindezt az európai leányvállalatok közül a Vodafone Magyarország teljesítette elsőként 2020 októberében.

A Vodafone Magyarország nagyon fontosnak tartja, hogy helyi szinten is minden lehetséges módon támogassa a fenntarthatósági célokat, törekvéseket és ezeket az ügyfelek mellett a kollégákra is kiterjesszék. Ennek részeként a vállalat elköteleződött aziránt, hogy a következő időszakban a teljes, összesen több mint 400 autóból álló hazai gépjárműflottáját környezettudatos autókra cseréli, melynek első lépéseként 106 db plug-in hibriddel bővül a flotta. A most átadott ŠKODA Octavia IV plug-in hybrideket a Porsche Hungaria-tól vették át a Vodafone munkatársai, és a 106 db Skoda Octavia IV-n túl további 60 környezettudatos gépjármű, köztük plug-in hibridek és tisztán elektromos autók érkeznek a következő év elejéig a Vodafone flottájába. A Vodafone Magyarország lokális vállalása, hogy 2025-re a teljes gépjárműflottáját környezettudatos járművekre cseréli.

„Napjaink egyik legfontosabb feladata, hogy nagyvállalatként olyan munkakörnyezetet teremtsünk, melyben munkatársaink környezettudatosan végezhetik napi feladatukat. Ennek példája a most épülő új székházunk is, melynek tervezése során elsőszámú szempont volt a fenntartható működtetés; továbbá a fenntartható munkavégzés lehetőségének biztosítása érdekében cseréljük most le a céges autóinkat is környezettudatosabb modellekre. Azonban azt is tudjuk, hogy egy vállalat felelőssége nem csak abban áll, hogy biztosítsa a környezetbarát munkakörnyezetet. Elkötelezettek vagyunk abban is, hogy folyamatos érzékenyítéssel és edukációval felkészítsük munkatársainkat ennek az új munkakörnyezetnek, jelen esetben a flottánkba érkező új típusú autóknak a hatékony és rutinszerű használatára.”

– tette hozzá Tóth Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.

A korábbi zöld intézkedésekkel, valamint a mostani gépjárműflotta cseréjével a szolgáltató hatalmas lépést tesz a vállalatcsoport 2030-as globális vállalásának irányába, miszerint a cég karbonlábnyomát nettó nullára csökkentik, és ezt 2040-ig a teljes beszállítói- és partnerhálózatára is kiterjesztik.

„A Volkswagen-csoport és így a Porsche Hungaria is kulcsszerepet kíván játszani az elektromobilitáshoz kapcsolódó átalakulás előmozdításában, miközben autógyártóból vezető globális, szoftvervezérelt mobilitási szolgáltatóvá válunk. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy vállalatunk nemcsak részese, hanem zászlóvivője annak a folyamatnak, amely újradefiniálja a mobilitást, miközben klímasemlegesen és felelősségteljesen működik. Ezen az úton – a zéró kibocsátás felé – nem egyedül megyünk, hiszen az olyan vállalatok, mint a Vodafone Magyarország is ugyanezen az úton jár. A mai esemény pedig erről szól, mindenki tesz valamit: a most átadásra kerülő ŠKODA Octaviak, a plug-in hibrid technológiájuk miatt gazdaságosabb és környezetbarátabb autózást tesznek lehetővé, így a Vodafone Magyarország ezzel is közelebb kerül karbonlábnyomának nettó nullára csökkentéséhez.”

– mondta Németh Balázs, a Porsche Hungaria ügyvezetője.

„Az ALD Automotive küldetése fenntartható mobilitási szolgáltatóként az, hogy egyszerűvé és hozzáférhetővé tegye az elektromos mobilitásra való áttérést. A környezetbarát hajtásláncok széleskörű alkalmazásával, a mobilitási megoldások vezetőjeként felelősségünk, hogy támogassuk ügyfeleinket járműflottájuk kibocsátási profiljának jelentős javításában, mind az éghajlatváltozás, mind a levegőminőség szempontjából. Az ALD Automotive készen áll arra, hogy kellően megalapozott döntésekhez segítse ügyfeleit és üzleti partnereit a számukra legmegfelelőbb erőátvitel-technológia kiválasztásakor, és társuk legyen flottájuk elektromos átállásában is, ezért nagy öröm számunkra, hogy a Vodafone flottakezelő partnereként részesei lehetünk annak a folyamatnak, melynek célja a Vodafone fenntartható gépjárműflottájának kialakítása. Őszintén hisszük, hogy a mobilitás jövője elektromos.”

– mondta a bejelentés kapcsán Olena TYMOFIYIVA, az ALD Magyarország az ügyvezetője.