Miért érdemes felkészülni a napelemes rendszer telepítésére?

Nagy fába vágjuk a fejszénket, ha napelemes rendszer telepítésére adjuk a fejünket, de kevés jobban megtérülő, jövőálló befektetést tudnánk mondani, mint a napenergia hasznosítása. A beruházás méretéből és komplexitásából fakadóan az előzetes felkészülés pont olyan fontos, mint a kivitelezés. A napelemes rendszer telepítése — ideális esetben —, nem pár napra, vagy hónapra szóló döntés, hiszen a megfelelően telepített, kiváló minőségű napelemes rendszerek több évtizedes időtartamban is képesek hozzájárulni az áramtermeléshez.

Az előzetes felkészülés és felmérés lehetővé teszi, hogy a helyszínre érkező szerelő csapat egyből hozzáláthasson a munkához, a felméréssel megelőzve azt, hogy később váratlan akadályokba ütközzön a kivitelezés.

Napelemes rendszer telepítésének lépései

A napelemes rendszer telepítése az előzetes felmérés és tervezés, valamint engedélyeztetése után kivitelezhető. A tényleges telepítés első lépése a tartósín rögzítők és edzett acél kampók felszerelése, melyeket a tető tartószerkezetére vagy a gerendázatra erősítenek. Második lépésként a tartósínek elhelyezése következik, melyeket megfelelő csavarozással rögzítenek.

Harmadik lépésként jöhet a leglátványosabb része a szerelésnek, a napelem táblák rögzítése. A panelek hátoldalára a napelemek összekötéséért felelős csatlakozódobozt szerelnek fel, a kábeleket pedig speciális vízzáró csatlakozók segítségével kötik össze. Inverter nélkül mit sem érne az egész rendszer, ugyanis a napelemes rendszer által megtermelt egyenáramot ez alakítja át váltakozóvá, igazodva ezzel a hálózat frekvenciájához és feszültségéhez. Az inverter és napelemek rendszerbe kötése kábelek és csatlakozók segítségével történik, integrálva ezzel a felépült rendszert az épület energiafelhasználási rendszerébe.

Mint minden rendszerhez, ami árammal működik, a napelemes rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez is szükség van védelmi berendezésekre. A sikeres kivitelezést követően a villanyóra cseréje szükséges, illetve esetlegesen a mérőhely korszerűsítése/átalakítása, melyet a területileg illetékes elosztói engedélyes végez el.

Milyen lépések előzik meg a telepítést?

Minden napelemes rendszer telepítés legelső lépése a gondos helyszíni felmérés, ami már a tervezés elkezdéséhez is elengedhetetlen. Ilyenkor meghatározzák az épület tájolását, illetve az árnyékoló környezeti elemeket, hogy éri-e megfelelő mennyiségű napfény az elemeket az egész év során. A tető dőlésszöge is nagy hatással van a napelem működésére, a legideálisabb érték 30-40 fok. Fontos még a tetőszerkezet állapota és stabilitása, hogy egyáltalán elbírja-e a rendszert. Érdemes ellenőrizni a villamos hálózatot is, ugyanis az elavultabb épületekben korszerűsítésre is szükség lehet, hogy megfeleljen a napelemes rendszer teljesítményének.

Milyen jelentősége van ezeknek az előkészületeknek?

Mind a megfelelő napelemes rendszer kiválasztása mind pedig a telepítés gördülékenységének megkönnyítése érdekében szükséges bizonyos felméréseket elvégezni. Ezen felül pedig a napelemes rendszer biztonságos kiépítéséhez és használatához is elengedhetetlenek az előkészületek, ezzel elkerülhetők a tetőt érintő károsodások, illetve a személyi sérülések is.