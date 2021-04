Látványosan gyűlt az e-hulladék tavaly

Nagy számban adtak túl a régi háztartási nagygépeken és hűtőszekrényeken a magyarok a járvány alatt – derül ki a MediaMarkt műszaki áruházlánc és az Inter-Metal Recycling Kft. adataiból.

2020-ban több mint harmadával több e-hulladék került a feldolgozóhoz, mint előző évben, a leadott össztömeg közel kétharmada pedig hasznos anyagként vissza is került a gazdaságba. A műszaki áruházlánc, látva vevői növekvő igényét, maga is fejleszti folyamatait: hulladékgazdálkodása idéntől még hatékonyabbá válik.

Összesen 1648 tonna elektromos, vagy elektronikus hulladék került tavaly a feldolgozóhoz, csak a MediaMarkt vásárlóitól. Ez a mennyiség 36%-kal több, mint a 2019-ben leadott 1216 tonna. A készülékek közel 80%-a háztartási nagygép és hűtőgép, de háztartási kisgépek és képmegjelenítő berendezések (monitorok, televíziók) is szép számmal kerültek a feldolgozó telepre.

A leadott e-hulladék látványos mennyisége a járványidőszaknak is betudható, hiszen a huzamosabb otthonlét a háztartások életét nagyban átszervezte: a rendkívüli korlátozások idején például sokan betáraztak fagyasztott élelmiszerből és sok esetben le is cserélték a régi hűtőkészüléket egy újabbra. A műszaki áruházlánc beszámolója szerint a fagyasztószekrények és fagyasztóládák többszörösét adták el előző év azonos időszakához képest, és hasonlóan teljesítettek a nagyobb fagyasztókapacitással bíró kombinált hűtőszekrények is. A műszaki cikkek iránti érdeklődést továbbá az otthoni munkára és a digitális oktatásra való átállás is fokozta, mely sok esetben a régi készülékek leadását is magával vonta.

A leadott elektronikai hulladék jelentős része újrafeldolgozásra kerül. Tihanyi Ervin, az Inter-Metal Recycling elektronikai hulladék üzletágának vezetője elmondta, hogy a MediaMarkt által hozzájuk eljuttatott berendezésekből 61%-ban sikerült olyan anyagokat kinyerni (vas, réz és alumínium hulladékot), melyek kohászati feldolgozás után nyersanyagként hasznosulnak a termelésben.

A feldolgozók emellett a veszélyes összetevőket is eltávolítják ezekből a berendezésekből, így a vásárlók a környezet védelmének szempontjából a legjobb helyre juttatták el megunt vagy elhasznált műszaki eszközeiket.

„Jó látni, hogy a vásárlóink nagy része, amikor műszaki berendezésekbe ruház be, arról is gondoskodik, hogy a régi készülékek is a megfelelő helyre kerüljenek és a megfelelő módon hasznosuljanak – ezzel csökkentve a környezetterhelést.”

– osztotta meg gondolatait Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója.

„A felelős vásárlói szemléletre szeretnénk felelős kereskedői szemlélettel válaszolni, így idéntől tovább fejlesztjük hulladékgazdálkodási folyamatainkat, melyek a beszerzés, vásárlás, vagy szállítás során keletkező valamennyi hulladéktípusra is kiterjednek.”

– tette hozzá Szilágyi.

Az említett fejlesztés legelső lépéseként, a műszaki áruházlánc országosan központosítja a hulladékgazdálkodási folyamatát, mely kiterjed mind a csomagolási, elektronikai, illetve veszélyes hulladékok kezelésére. Az áruházak egységesen meghatározott munkamódszerekkel fogják szelektíven gyűjteni és kezelni a hulladékot, tőlük pedig központilag tervezett logisztikával gyűjtik ezeket össze. Ez által a hulladék sokkal gyorsabban jut el azokhoz a feldolgozó partnerekhez, akiknél környezetbarát módszerrel zajlik majd a végfelhasználásuk. Mindez által a logisztikával járó környezet-terhelés is csökken, így nem csak a visszagyűjtés, hanem a szállítás folyamata is hatékonyabb lesz.