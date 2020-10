A Suzuki Motor Corporation kifejlesztette a világ első, hajómotorokra szerelhető mikroműanyag-gyűjtő eszközét.

A tengereket szennyező műanyaghulladék az utóbbi években jelentős környezetvédelmi problémává vált, mivel a nem megfelelően gyűjtött hulladék nagy része az óceánokba kerül. A természetes környezetben azután ez a szennyeződés mikroműanyagokká bomlik le, az ökológiai rendszerre gyakorolt hatása pedig egyre drámaibb mértékű. A Suzuki által fejlesztett új eszköz használatával pusztán a hajó üzemeltetésével is összegyűjthetők a vízfelszín közelében úszó mikroműanyagok. A tervek szerint 2021-től vezetik be az eszközt választható kiegészítőként, amely később már szériatartozék lesz. A Suzuki Motor Corporation már tíz éve törekszik arra, hogy megtisztítsa a vizeket, a mikroműanyag-gyűjtő eszköz pedig a Clean Ocean Project, a tengeri műanyaghulladék felszámolását célzó új Suzuki kezdeményezés első lépése.

Mikroműanyag-gyűjtő eszközzel felszerelt hajómotor

Saját megoldása kidolgozásakor a vállalat szakemberei a külmotorok szerkezetét vették alapul, amely a motor hűtése érdekében több tonna tengervizet szivattyúz át a rendszeren, majd juttat vissza az óceánba. A cég olyan gyűjtőeszközt fejlesztett ki, amely a visszajuttatott víz felhasználásával a mikroműanyagokat is összegyűjti.

Az eszköz egyszerűen felszerelhető a visszavezető ágra, és nem befolyásolja a motor teljesítményét, mivel csak a motor hűtése után visszatérő vizet használja fel. A Japánban végzett kutatás szerint a szűrőben fennakadó anyagok között mikroműanyagok is voltak. A kutatást más országokban is folytatják, ezek eredményei alapján további fejlesztések is várhatók. A tervek szerint 2021-től opcionálisan választható kiegészítőként vezetik be az eszközt, a jövőben viszont szériatartozék lesz.

Nemzetközi önkéntesség és a műanyagfelhasználás csökkentése

A Suzuki Motor Corporation már tíz éve törekszik arra, hogy megtisztítsa a vizeket. 26 országból összesen több mint 8000 önkéntes vett már részt tengerek, folyók és tavak megtisztításában, melyeken hajómotorokat használnak. A kezdeményezés 2010-ben, Hamamatsuban indult és 2011-től kezdve, fokozatosan vált nemzetközi szintű programmá.

A Clean Ocean Project, a tengeri műanyaghulladék felszámolását célzó új kezdeményezés keretében a vállalat tovább folytatja kampányát, mindemellett a csomagoláshoz használt műanyagok mennyiségének csökkentésén is dolgozik. Ennek eredményeképp a Suzuki Marine üzletág 2020. júniusában gyártott némelyik termékének esetében már alternatív csomagolóanyagokat alkalmaz. Jelenleg a piaci visszajelzések kiértékelése zajlik.

2,3 tonnával kevesebb műanyag

2020. októberértől kezdődően a vállalat az eredeti Suzuki Marine-alkatrészek esetében folyamatosan papíralapúra cseréli a csomagolóanyagokat a korábbi műanyagról. Azzal, hogy az összes eredeti alkatrészt környezetbarát anyagok felhasználásával csomagolják, a Suzuki Marine üzletág évente körülbelül 2,3 tonnával kevesebb műanyagot fog felhasználni.