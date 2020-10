Használt mobiltelefonok és e-kütyük gyűjtésére buzdítják az iskolákat

A Fenntarthatósági Témahét idei kiemelt témái az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. A program keretében Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtő Verseny is indult, amelynek célja, hogy a diákok minél több, a háztartásokban keletkező használt elemet, mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtsenek. A Telenor kiemelt támogatásával megvalósuló versenyen az ország bármely általános- és középiskolája indulhat, a gyűjtés november 20-ig tart.

„Jó lesz még valamire.”, „Megtartom emlékbe.”

– sok hazai háztartásban a fiók mélyén lapulnak a megunt mobilok ahelyett, hogy a még használható telefont újrahasznosítanák. Megfelelő, erre kijelölt átvevő helyre eljuttatva azonban még van rá esély, hogy további használhatóság esetén a telefon élettartama meghosszabbodjon vagy részeit megfelelő feldolgozás útján újra hasznosíthassák.

Október 5-9. között zajlik országszerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági Témahét, amelynek idei kiemelt témái az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. A program célja, hogy a fenntarthatóság üzenetét az iskolákból kiindulva, a pedagógusokon és diákokon keresztül közvetítse az egész társadalom felé.

A program során egy hathetes, országos Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtő Versenyt is indítottak általános és középiskolások részére. A versenyt kezdeményező PontVelem Okos Program keretében 2011 óta eddig közel 600 tonna használt elemet és több mint 138 ezer mobiltelefont, e-kütyüt gyűjtöttek be az iskolák. A Telenor kiemelt támogatásával megvalósuló program célja, hogy a diákok minél több, a háztartásokban keletkező használt mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtsenek össze. A pedagógusokat a program tematikus, általános iskolásoknak és felső tagozatosoknak szóló tanári óravázlatokkal is segíti.

A hulladékgyűjtő versenyben kiemelkedően aktív iskolák pályázhatnak a Legaktívabb Iskola díjra. Az ország legtöbb használt mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtő iskolája a Telenor digitális oktatási programja, a Hipersuli által biztosított TudatosNet képzéseket nyer. Az 5 legtöbb mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtő általános iskolás diák pedig külön díjazásban részesül: értékes laptop, mobil, tablet, drón és instant kamera a nyeremény.

„Fontos alapértékünk a környezet tisztelete, ezért arra törekszünk, hogy a nagyvállalati létből fakadó káros környezeti hatásokat vagy megelőzzük, vagy innovatív környezetvédelmi megoldásokkal minimalizáljuk. Saját környezeti teljesítményünk javításán túl termékeink, szolgáltatásaink és kommunikációnk révén is szeretnénk hozzájárulni a társadalom környezettudatosságának erősítéséhez, és ennek ugyanúgy fontos eleme a jövő generációjának biztonsága az online térben, mint a gyerekek tudatos digitáliseszköz-használata”

– mondta el Mészáros Attila, a Telenor Magyarország kommunikációs igazgatója.

Az Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtő Verseny november 20-ig tart. A Legaktívabb Iskola díjról és a hozzá kapcsolódó programokról részletek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok oldalon találhatók.

A Fenntarthatósági Témahét hivatalos weboldala: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/