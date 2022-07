Európai MedTech megoldások hódítanak teret a Reactor’22 Demo Day rendezvényen

A digitális egészségügyi megoldások MedTech-be történő integrálása egyre fontosabbá válik, ahogy az iparág jövőbeli útja alakul.

A MedTech piacot az Egyesült Államok és az EU uralják, globálisan több mint fél millió USD értékben, várhatóan 2024-re elérik az 595 milliárd dollárt. Az eladások tekintetében az USA vezet 39%-os globális részesedéssel, ezt követi az EU (26%), de Ázsia és a Csendes-óceáni régió várhatóan 2023-ra a második helyre emelkednek majd.

A GE Healthcare által támogatott Health Venture Lab (HVL) Reactor Accelerator ja a közelmúltban fejezte be ötödik programját, a 2022-ben résztvevők pedig a program Demo Day rendezvényén, a GE Healthcare budapesti központjában mutatkozhattak be.

„Az innováció kulcsfontosságú azoknak az egészségügyi vállalatoknak a dinamikus növekedésében, amelyek a legjobban a tudomány, az ipari és a vállalkozói szektorok együttműködésében és partnerségében fejlődnek. A GE Healthcare büszkén támogatja az olyan kezdeményezéseket, mint a Health Venture Lab, amelyek a briliáns ötleteket, a megfelelő partnereket és a rendhagyó innovátorokat hozzák össze, ezáltal felgyorsítva az európai egészségügy fejlődését.”

– üdvözölte Kostas Deligiannis, a GE Healthcare kelet-európai ügyvezető igazgatója a Reactor Demo Day minden résztvevőjét.

A Health Venture Lab (HVL) az iparág legkiemelkedőbb feltörekvő startupjait vonzotta magához, annak érdekében, hogy inspiráló környezetet és fejlődési lehetőségeket biztosítson számukra a vállalkozásuk növekedésének gyorsabb fellendítéséhez. A HVL Európa-szerte több tucat pályázó közül választotta ki a legígéretesebb projekteket, és mutatta be a program során elért eredményeiket a befolyásos meghívottaknak a várva várt személyes részvétellel megrendezett Demo Day rendezvényen.

A 17 csapatból álló Reactor’22 kohorsz nagyértékű tudásra tett szert a 4 intenzív sprint során, amelyek kellően rugalmasan kerültek kialakításra ahhoz, hogy MVP-stádiumú startupok Európa minden részéből vehessenek részt a programban. A startupok egyedülálló hozzáférést és gyakorlati támogatást kaptak a globális vezetőktől és a feltörekvő technológiák legjobb egészségügyi szakértőitől, a program fő partnereitől: a Debreceni Egyetemtől (UD), a Lodzi Orvostudományi Egyetemtől (MUL), a GE Healthcare-től, az EIT Healthtől és az IESE Business School-tól.

“A MedTech átalakulása egy folyamat, amelyben az iparág valamennyi szereplője részt vesz: a kormányoktól, a betegektől és az orvosi közösségtől kezdve a vezető orvosi technológiákkal foglalkozó nagyvállalatokon át – mint például a GE Healthcare – valamint az új digitális egészségügyi megoldásokon dolgozó innovátorokig. Éppen ezért erősen hiszek abban az együttműködésben és támogató ökoszisztémában, amelyet a GE Healthcare a HVL Reaktor programjával és az Edison Accelerator and Developer programmal hozott létre és a digitális innováció motorjává válik, valamint nagyszerű megoldásokat tesz lehetővé a személyre szabott egészségügy megvalósítása érdekében.”

– osztotta meg gondolatait Jan Beger, a GE Healthcare Digitális Ökoszisztéma igazgatója, miközben a Digital Health innovációról beszélt.

A Reactor Demo Day rendezvényének egyediségét az adta, hogy a megszokott, az egyes startup csapatok szokásos pitching előadásai helyett a korábbi, eredményes programrésztvevők és az idei kohorszcsapatok elképesztő sikertörténeteire koncentrált, amelyeket a David Trayford által moderált panelbeszélgetésen osztottak meg. Ezen kívül a program a következő szintre emelte a kapcsolatépítést is a dedikált 1:1 gyors szakmai beszélgetések révén, melyek során minden induló vállalkozás 7 perces rotációban egyeztethetett a befektetőkből, döntéshozókból és iparági vezetőkből álló csoportokkal. Ők támogatást nyújthattak az új ötletek teszteléshez és validáláshoz, betekintés adhattak a MedTech világába, megoldást kínálhattnak olyan nehézségekkel kapcsolatban, amelyeken a csapatok nem tudták átverekedni magukat egyedül.

“A megfelelő résztvevőktől, a megfelelő időben történő forrásteremtés az egyik legfontosabb kihívás, amellyel a vállalkozók és a fiatal vállalkozások szembesülnek. Hatalmas érdeklődés mutatkozik Európában és az EIT Health-EIF Venture Center of Excellence (VCoE) befektetői tagjai között azon európai startupok iránt, akik továbbra is a térségben szeretnének növekedni, akiknek programunk segíthet a megfelelő partnerekkel való összekapcsolásban. Ez pedig előmozdítja az európai élettudományi innováció sikeres átültetését a korai fázisban lévő vállalkozásokról az érettebb szakaszoban lévőkre; és végső soron a polgárokra, a betegekre és az európai piacokra.”

– emelte ki Isaac Middlemann, az EIT Health VCoE programigazgatója, videoüzenetében, rámutatva a jövőbeli növekedés lehetőségére.

A Reactor’22 Demo Day vezérszónoka az egészségügyi technológiai vállalkozó és a TEDx előadó, Nina Sesto volt, akit a jövő egészségügyének igazi “építészeként” is emlegetnek. Az eseményen előadást tartott az egészségügyi innováció jövőjéről, merre tart, és arról is miért nem sikerül a legtöbb MedTech startupnak előrébb lépnie.

A Demo Day rendezvény arra összpontosított, hogy a Reactor’22 kohorszcsapatok hogyan növelték a teljesítményüket, és igazolta azt is, hogy a résztvevő csapatoknak rendkívül egyedi termékeik vannak, amelyek nagy eséllyel vonzzák az üzleti ügyfeleket. A program záróeseményeként a HVL és a GE Healthcare vezetői 3 csapatot emeltek ki, amelyek közül egyikük elnyerte a “Legígéretesebb csapat” díját:

AI Minded (Románia) – felgyorsítja a rákkezelést mesterséges intelligencia alkalmazásával a sugárterápiás kórházakban, azáltal, hogy több mint 95%-kal csökkenti az elemzésre fordított időt.

(Románia) – felgyorsítja a rákkezelést mesterséges intelligencia alkalmazásával a sugárterápiás kórházakban, azáltal, hogy több mint 95%-kal csökkenti az elemzésre fordított időt. Acorai (Svédország) – orvostechnikai eszközt gyárt az intrakardiális nyomás non-invazív monitorozására azzal a céllal, hogy csökkentse a szívelégtelenség miatti ismételt kórházi kezeléseket és a halálozási arányt.

(Svédország) – orvostechnikai eszközt gyárt az intrakardiális nyomás non-invazív monitorozására azzal a céllal, hogy csökkentse a szívelégtelenség miatti ismételt kórházi kezeléseket és a halálozási arányt. AIGEA Medical *különdíjas csapat* (Olaszország) – a DeepMammo segítségével az AI alkalmazására összpontosít a radiológiai munkafolyamatokban és a digitális képalkotásban a mellrák korai felismerésének érdekébenben.

A Reaktor elvégzése után a startupok alapítói sokkal mélyebb szinten ismerték meg vállalkozásukat, hiszen különböző szakértőkkel, tanácsadókkal és befektetőkkel konzultáltak, akik több éves tapasztalatukra építve, saját szemszögükből is szemlélik a projektet. A startupok bemutathatták a vendégeknek termékeiket, részt vehettek a potenciális partnerekkel és befektetőkkel való 1:1-es találkozókon, valamint elmondhatták jelentősen továbbfejlesztett üzleti bemutatkozó beszédüket és a vállalkozásukban nélkülözhetetlen fejlesztéseket.

Az esemény erőteljesen rámutatott arra a tényre, hogy az egészségügy továbbra is az egyik legváltozatosabb és leginnovatívabb ágazat. Ezt igazolják az egészségügyi cégek által benyújtott szabadalmak nagy számai, valamint a kereskedelmi forgalmi adatok és a foglalkoztatási statisztikák is. A MedTech célja nem az orvosok és egészségügyi személyzet robotokkal való helyettesítése, hanem az, hogy a technológiai fejlesztéseket a szakemberek munkájának egyszerűsítésére és a szolgáltatások minőségének javítására használja fel. Ez is bizonyítja, hogy az orvostudomány további fejlődése elválaszthatatlanul kapcsolódik a MedTech technológiához. A HVL hisz abban, hogy Európa nagy potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy az új MedTech termékek piacra jutásának legkívánatosabb régiójává váljon, ezért a Reactor program kiemelt szerepet játszik a kulcsfontosságú egészségügyi startupok és ezáltal az egészségügyi innováció előmozdításában.