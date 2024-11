Világhírű argentin tenor a magyar alapítvány patrónusa

José Cura argentin tenor és karmester ellátogatott a Salva Vita Alapítvány budapesti központjába, hogy találkozzon a szervezet munkatársaival és speciális igényű ügyfeleivel.

A világsztár 2005 óta elkötelezett támogatója a fogyatékkal élő emberek önálló életvitelét segítő Alapítványnak, és idén már ötödik alkalommal vállal főszerepet annak jótékonysági koncertjén is. A december 3-i hangversenyen lesz gitár concertójának hazai ősbemutatója, és együtt énekel majd a középsúlyos értelmi fogyatékkal élő zenészek alkotta Parafónia Zenekarral is.

A Salva Vita és José Cura kapcsolata Közel két évtizede kezdődött. A gyökerek 2003-ig nyúlnak vissza, amikor egy margitszigeti szabadtéri koncerten Cura minden gyereket a színpadra hívott a közönségből, hogy együtt hallgathassák a műsort azokkal a kerekesszékes gyerekekkel, akik a Pető Intézet jóvoltából vettek részt az eseményen. Ezzel a gesztussal a művész arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy minden gyereket egyenlő esélyek illetnek meg, függetlenül attól, hogy milyen testi adottságokkal rendelkezik.

A közönség soraiban volt a Salva Vita Alapítvány kuratóriumi tagja, Czoboly Nóra is, aki akkor már az énekes nagy rajongója volt. Felvette a kapcsolatot a művésszel, a többi pedig már történelem: Cura 2008-ban fellépett az Alapítvány jótékonysági koncertjén, idén pedig már ötödször áll a színpadra ebben a minőségben december 3-án, a Nemzeti Színházban. A művész és az Alapítvány kapcsolata itt nem ér véget: Cura kedden ellátogatott a Salva Vita által működtetett Szeglet közösségi térbe, ahol tucatnyi megváltozott munkaképességű ügyféllel beszélgetett életükről, munkájukról, illetve saját pályájáról.

„Személyesen is sokat jelent számomra az a küldetés, amelyet a Salva Vita Alapítvány felvállalt: Argentínában élő keresztfiam is megváltozott munkaképességű, és látom, mennyit jelenthet egy fogyatékkal élő ember életében egy stabil munkahely, az önálló jövedelem – mondta el a művész a találkozón. – Sajnos odahaza, Argentínában ritkán tudnak egy évnél hosszabb időre elhelyezkedni a megváltozott munkaképességű emberek, ezért öröm látni, hogy Magyarországon vannak, akik már évtizedek óta értékes munkát végeznek.”

Cura számos olyan munkavállalóval találkozott, akik már hosszú évek, vagy akár évtizedek óta „salvások”. Voltak, akik csomagolással, mások postai adminisztrációval vagy élelmiszerek lejárati idejének ellenőrzésével foglalkoznak, és olyan is akadt köztük, aki pénzügyi területen értékpapírokkal dolgozik. Ami összeköti őket, hogy kapcsolatuk az Alapítvánnyal elhelyezkedésük után is megmaradt: a rendszeres programoknak köszönhetően igazi közösséget alkotnak, ahol értékes kapcsolati hálók, barátságok és szerelmek is szövődnek.

„A XXI. század egyik legnagyobb problémája az elmagányosodás. Ebben a közösségben azonban nemcsak munkahelyeket, hanem évtizedes kapcsolatokat is építenek. Ez pedig gyakran a nem fogyatékkal élők körében is hiánycikk”

– jegyezte meg az argentin művész.

„José Cura látogatása mindig inspiráció számunkra – tette hozzá Vég Katalin, a Salva Vita ügyvezetője. – Az alapítvány több mint három évtizede dolgozik azon, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is megtapasztalhassák, mit jelent egy biztonságos munkahely és az önállóság érzése. Segítjük őket az ügyintézésben, önéletrajzok megírásában, próbainterjúkkal készítjük fel őket, és a munkakeresésen túl támogatást nyújtunk az önálló életvitel kialakításában. Az, hogy José ötödik alkalommal tér vissza hozzánk, nemcsak a támogatásáról, hanem az elkötelezettségéről is tanúskodik.”

A Salva Vita céljainak megvalósítását segíti a decemberi 3-i koncert is, ahol a program gerincét az argentin zene adja majd. Többek között felhangzik majd – hazánkban először – Cura saját, a COVID alatt írt gitár concertója, vagyis a művész nemcsak énekesként és karmesterként, de zeneszerzőként is szerepet vállal. A koncert másik különlegessége lesz, hogy Cura együtt énekel majd a Parafónia Zenekarral is, amely középsúlyos értelmi fogyatékkal élő zenészekből áll. További részletek: https://salvavita.hu/adomanyozz/

