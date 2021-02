Az általában ünnepek alkalmával népszerű ajándékkártyák új rekordot állítottak fel 2020-ban.

A MediaMarkt beszámolója szerint csak az üzleti szegmensben 30%-kal többet adtak el belőlük az utolsó negyedévben, mint 2019-ben összesen. Az üzleti céllal vásárolt kártyák iránti kereslet az év más szakaszában is élénk volt, úgy tűnik, a munkáltatók így oldották meg a hirtelen szükségessé vált eszközbeszerzést. A magánszemélyek főként karácsonykor vásároltak, élve az érintésmentes ajándékozás lehetőségével.

Míg a korábbi években a műszaki áruházláncnál megvásárolható ajándékkártyák értékesítésében 50-50%-ban oszlott meg a digitális és fizikai kártyák aránya, 2020-ban ez a tendencia is megdőlt a pandémiának köszönhetően.

“Az általában év végi jutalmazás céljával, egyszerre akár több száz kártyát is igénylő vállalatok már áprilisban megkerestek bennünket. A tavaszi hónapban négyszer annyi ajándékkártyát vásároltak tőlünk, mint az előző év azonos időszakában, ezek főként elektronikus kártyák voltak. Üzleti vásárlóink ugyanakkor a karácsonyi időszakban sem feledkeztek meg dolgozóikról: csak az utolsó három hónapban harmadával többet értékesítettünk az ajándékkártyákból, mint 2019 egészében”

– mondta Boros Ferenc MediaMarkt unit manager.

Év végére a vállalatok, cégek által megvásárolt ajándékkártyák kétharmada már elektronikus kártya volt. A műszaki áruházlánc a kiugró vásárlási lázat azzal magyarázza, hogy míg tavasszal így igyekeztek segíteni a koronavírus miatt home offica-ba kényszerülő munkatársaik munkaeszköz-beszerzését, az utolsó negyedévben ez vélhetően inkább a karácsonyi időszaknak, illetően jutalmazásoknak volt köszönhető. A vállalkozás ilyenkor többcélú utalványként tudja dolgozóinak adni a kártyát, mellyel egyben több választási lehetőséget is a kezükbe ad, ráadásul érintésmentesen.

Az alkalmazottak így maguk választhatták ki az ideális munkaeszközt, természetesen a munkahelyük informatikai elvárásainak megfelelően. Az online ajándékkártya ráadásul érintésmentes, vagyis a vásárlók a biztonsági előírásoknak megfelelően tudtak eljárni. Ezek hasonlóan a fizikai, plasztik ajándékkártyákhoz, öt évig érvényesek, a rajtuk lévő összeget nem kötelező egyszerre levásárolni, az egyenleg bármikor tetszőlegesen újratölthető, mind az online térben, mind a fizikai áruházakban levásárolhatóak.

Az ajándékkártya szerepe a magánszemélyek esetében is felértékelődött, főként a karácsonyi ünnepek alkalmával, hisz az online ajándékkártya elektronikus úton, emailben is elküldhető volt a megajándékozottnak, ha a családtagok, barátok nem tudtak találkozni az ünnepek alatt. A MediaMarkt 2020-as reprezentatív kutatása szerint a válaszadók 5%-a akart biztosan vásárolni, míg 17% tervezte, hogy vásárolni fog ajándékkártyát az ünnepekre. A műszaki áruházlánc azt tapasztalta, hogy az ünnepek előtt a magánszemélyek több fizikai kártyát vásároltak, mint a vállalati felhasználók, akik inkább az online ajándékkártyát részesítették előnyben. A magánvásárlások esetében pedig továbbra is 50-50%-os maradt a digitális és a fizikai ajándékkártyák megoszlása. A MediaMarkt adatai azt is mutatják, hogy az október-december időszakban mind a magánszemélyek, mind a cégek esetében háromszor annyi elektronikus ajándékkártya fogyott, mint az előző hónapokban, a tendencia pedig a fizikai ajándékkártyák esetében is elmondható.

A feltöltött összegek tekintetében ugyanakkor magasabb volt a vállalati célú vásárlások értéke. Míg a magánszemélyek jellemzően 10-20 ezer forint közötti összegű kártyákat vettek, a cégek esetében ez 10-50 ezer forint körül alakult, de volt olyan vállalati vevő is, aki félmillió forintos online ajándékkártyát vásárolt.