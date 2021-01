Az E.ON Hungária Csoport lett 2020 Kerékpárosbarát munkahelye

Zuhanyzóval és öltözővel felszerelt telephelyek, kerékpáros reggelik és piknikek, szakértői előadások: pár példa az E.ON Hungária Csoport egészség- és környezettudatosságra ösztönző munkatársi programjából, amelyeknek köszönhetően az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei Kerékpárosbarát pályázaton, multinacionális vállalatok kategóriában az E.ON-t hirdette ki győztesként. A kitüntető címet egy éven keresztül viselheti az energiavállalat.

Az E.ON Hungária Csoport évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkatársai körében népszerűsítse az egészségesebb és fenntarthatóbb életmódot, így a mindennapi kerékpározást is. A vállalatnál rendszeresek a kerékpáros reggelik és piknikek, rendezvényeket, előadásokat tartanak a témában. A vállalat számos telephelyén kerékpártárolók, zuhanyzók, öltözők várják a biciklivel munkába érkezőket. Pumpák és szerszámkészletek is a rendelkezésükre állnak, sőt, baj esetén személyes segítséget is kérhetnek.

Az energiavállalat évek óta állandó résztvevője a „Bringázz a munkába!” kampánynak is. A 2019-es tavaszi fordulóban 85 fő indult a versenyen és a cég a kerékpáros napok tekintetében a harmadik, a letekert kilométerek számában az 5. helyen végzett, 6351 km teljesítésével. Ősszel szintet lépett az E.ON csapat: 152 munkatárs tekerte a pedálokat, 14122 km-t teljesítve, amivel mind a kerékpáros napok, mind a letekert kilométerek kategóriájában az első helyen végzett.

Az E.ON segítséget nyújt ahhoz is, hogy a kerékpáros kollégák egymásra találjanak és például a „Bringázz a munkába!” kampányhoz csapatokat szervezzenek. A közösséghez tartozás érzését erősíti, hogy a kampányban részt vevők egyedi E.ON Bike pólóban tekerhetnek, a csapatok megmérkőzhetnek a cég vándorkupájáért, és bringás fotós kihívásban, egyéb játékokban is részt vehetnek.

A vállalatnál mindezek mellett lehetőség van KRESZ továbbképzésre, illetve biztonsági és mindennapi biciklistippeket, érdekességeket is kapnak a kollégák.