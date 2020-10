Új üzleti valóságshow-t készít Máté Krisztina

A rutinos tévés által gyártott show négy webáruházról szól, amelyek irányítását harminc napra szakértő mentorok veszik a kezükbe. Máté Krisztina most először készít online valóságshow-t, a műfaj újdonsága jelentette számára a legnagyobb kihívást. Úgy véli, a közönség egyre inkább elvárja, hogy az interneten tévéműsor-minőségű tartalmat kapjon.

A Cápák között című üzleti show-műsor mellett egy újabb üzleti, ám ezúttal online show-n dolgozik Máté Krisztina. A képernyőről is mindenki számára ismerős tévés 2009 óta már szinte csak a kamerák túloldalán dolgozik, az Ecommerce Revolution című online üzleti valóságshow készítésében is producerként vesz részt.

A műsor első évadában szakértő mentorok harminc napra kézbe veszik négy webshop irányítását, hogy bemutassák, hogyan lehet akár rövid idő alatt látványos eredményeket elérni, ha valaki a megfelelő eszközöket használja a megfelelő módon. Az e-kereskedelemről szóló show október elején indult és november 9-én fejeződik be, kizárólag interneten érhető el – nem véletlenül.

„Aki tartalmat fogyaszt, pláne ebben az üzleti közegben, már sokkal inkább a neten teszi. A közönség is egyre igényesebb, elvárja, hogy a neten is tévéműsor-minőségű, vagy még pergőbb, szórakoztatóbb tartalmat fogyasszon. Kisebb a kontroll, mint egy tévécsatornánál, szabadabban lehet döntéseket hozni, de éppen ezért nagyobb a felelősség. Zajdó Csaba és Zilahi Krisztián olyan klassz, új dolgot álmodtak meg, ami inspiráló lehet sok-sok üzletembernek, bevallom, nekem is az. Ha valaki figyel, megnézi ezeket az epizódokat, már olyan, mintha elvégzett volna egy tanfolyamot”