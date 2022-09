Egymillió dolláros díjazással indul el az LG legelső ‘LIFE’S GOOD AWARD’ innovációs versenye

Az LG Electronics (LG) meghirdette a vállalat első LIFE’S GOOD AWARD versenyét — a nevezési időszak szeptember 6-tól október 10-ig tart.

Az idei CES-en bejelentett megmérettetés küldetése, hogy megtalálja azokat az innovatív megoldásokat, amelyek összhangban vannak az LG céljával, vagyis azzal, hogy mindenki számára jobb életet teremtsenek. A nyertes pályaművek fejlesztésének felgyorsítására összesen 1 millió dollár díjazás áll rendelkezésre.

Az LG egy olyan fenntartható világot képzel el, ahol — a márka Life’s Good szlogenjével összhangban – a bolygó és annak minden lakója jó életet élhet, ezért a vállalat a zöldebb környezet érdekében továbbra is elkötelezett a környezetbarát megoldások és ötletek, valamint olyan felhasználóközpontú termékek és szolgáltatások fejlesztése mellett, amelyek mindenki számára kényelmes, értékes és újszerű élményekhez adnak hozzáférést.

A verseny mindemellett jelentős lépést jelent az LG fenntarthatósági útján, és hozzájárul a vállalat Life’s Good üzenetének globális terjesztéséhez. A vállalat saját fenntarthatósági gyakorlatainak megvalósításán túl most arra kéri a hasonlóan gondolkodó embereket és csoportokat, hogy álljanak elő egyedi ötleteikkel és segítsenek egy jobb életet megvalósítani mindenki számára, vagyis élettel megtölteni a Better Life for All szlogent.

A megmérettetésre olyan eredeti és piacképes megoldásokat várnak a pályázóktól, amelyek vagy az Innováció a bolygóért témakörbe tartozva a környezet egészségét szolgáló megoldásokat vonultatnak fel, vagy pedig az Innováció az emberekért témakört megcélozva a biztonság, a használhatóság és a hozzáférhetőség előtérbe helyezésével a mindennapi életet gazdagító ötletekre fókuszálnak. Az LG a nyílt együttműködés filozófiájához hűen nagy várakozásokkal tekint a kezdő innovátorokkal történő szoros együttműködés elé. A pályázatokat az LIFE’S GOOD AWARD weboldalán lehet benyújtani, ahol az aspiránsok a verseny részleteit és a nevezési feltételeket is megtalálják.

„A LIFE’S GOOD AWARD az innovációról szóló filozófiánkat és azt a meggyőződésünket testesíti meg, hogy a jobb jövő felé vezető út csak akkor alkotható meg, ha mindannyian összefogunk”

— mondta William Cho, az LG Electronics vezérigazgatója.

„Várjuk a jobb társadalom és az egészségesebb környezet megteremtését szolgáló innovatív ötleteket, amelyek megvalósításához a támogatásunkat és bátorításunkat nyújthatjuk.”

A díj bírálóbizottságában (Life’s Good Committee) a környezetvédelem és a szociális szféra széles skálájáról érkező, elismert szakértők segítik majd az LG vezetőit. A zsűri tagjai között van például Alex Edmans, a London Business School professzora, aki 2020-ban elnyerte a Financial Times által a legjobb üzleti könyvnek odaítélt elismerést és az üzleti lap fenntartható pénzügyi oktatást elismerő kiválósági díját, Christopher Marquis, a Cambridge Judge Business School professzora és a 2021-es Axiom Business Book Awards aranyérmese az üzleti etika kategóriában, valamint Hyun S. Shin, a Hanyang Business School professzora és a Hanyang University Collective Impact Center igazgatója.

„Minden tudós arra törekszik, hogy a való világ problémáinak enyhítésére használja a tudást, az LG pedig erőteljes platformot biztosított számunkra ehhez”

— mondta Marquis.

„A verseny az LG erőforrásait kihasználva gyűjti össze a kezdő innovátorokat, vállalkozókat, tudósokat és üzleti szakembereket, és meggyőző példája annak, hogy egy vállalat hogyan tud valódi hatást gyakorolni az életek jobbá tételére.”

Az LG összefogott a vállalkozások társadalmi hatásának mérésében és tanúsításában jártas B Lab Korea non-profit szervezettel azért, hogy a versenyre benyújtott összes pályázat értékelése a megfelelő hatásmérések alapján történjen.

A pályaműveket az első szűrés során alaposan értékelik, a legmagasabb pontszámot elért pályázatok pedig egy második szűrésen is átesnek, amelyet egy, az LG kiválasztott vezetőiből és vezető tudományos intézmények elismert tudósaiból álló bírálóbizottság végez majd. A döntőbe jutott három pályázót a 2023-as CES-en jelentik be, majd januárban egy utolsó prezentáción mutatkoznak be zsűri előtt. A nagydíjat érdemlő első helyezett 700 000 dollár pénzjutalomban részesül, a második (ezüst) 200 000, a harmadik helyezett pedig 100 000 dollárt kap.

A lehetőség iránt érdeklődő innovátorok az LIFE’S GOOD AWARD weboldalán találnak további részleteket, az LG első innovációs versenyével kapcsolatos legfrissebb hírekről és fejleményekről pedig a LG Newsroomban tájékozódhatnak.