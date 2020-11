Roland Berger: egyre több cég használ mesterséges intelligenciát

A hírfolyamok szalagcímei alapján is egyértelműen látszik, hogy folyamatosan növekszik a mesterséges intelligenciát (MI) használó cégek száma.

A McDonald’s MI-vezérlést tervez az éttermekben, a Starbucks 2020 végére 4000 MI-vel működő baristát fog alkalmazni, a 7-Eleven már meg is nyitotta az első, pénztáros nélküli üzletét – ahol a vásárlók csak leemelik a polcról a termékeket, majd egyszerűen kisétálnak a boltból, bankkártyájukat az MI „szemei” segítségével terhelik meg – és az Amazon is több Amazon Go boltot nyitott már meg hasonló technológiával.

Bár ez csak néhány példa arra, hogy hogyan változtatja meg az életünket a technológia. Több ezer vállalat használ már MI-t, úttörőnek itt is az óriások számítanak: a Google, az Amazon és a Microsoft felhőalapú rendszerei már mind képesek MI segítségével elemezni és döntéseket támogatni. Ezek a cégek már bérbe is adják a mesterséges intelligenciát: a gyors számítókapacitás mellett nagy mennyiségű és sűrűségű adatot tudnak elemezni.

Schannen Frigyes, a Roland Berger partnere szerint az MI hamarosan a növekedés alapvető hajtóereje lesz.

„A mesterséges intelligencia korai adaptálásával azonnali versenyelőnyre és profitra lehet szert tenni, ha van elég adatunk, amit értelmesen felhasználhatunk. Hamarosan mindenki számára elérhetők lesznek az ún. neurális hálózatok, amelyek segítségével gyakorlatilag egy szuperfejlett mesterséges agy fogja támogatni döntéseinket, érzelmi sallangoktól mentesen, kizárólag a releváns üzleti tényeket figyelembe véve”

– fogalmaz a szakember.

Karim Lakhani, a Harvard Business School professzora egy átfogó, globális elemzés alapján azt állítja, hogy az MI nemcsak az emberek által végzett feladatokat veheti át, hanem alapjaiban változtatja majd meg a cégeket, hiszen a mesterséges intelligencia az iparosodás következő logikus lépcsőfoka. Úgy gondolja, hogy egy új gazdasági korszak van kialakulóban, ahol az MI új távlatokat nyit és lehetőségeket tár fel: egy nagy „döntésgyár” jön majd létre, ahol az MI lesz a döntéshozó, vagy legalábbis a döntések fő támogatója.

„A ma piacon lévő mesterséges intelligencia remekül működik”

– állítja a Harvard professzora.

„Ezen algoritmusok mindegyike nagyon szűken korlátozott és meghatározott. Egy dolgot csinálnak és azt nagyon jól csinálják. A vezetőket nem fogják a szoftverek vagy a mesterséges intelligencia felváltani, viszont azok a vezetők, akik MI-vel egészítik ki magukat, fel fogják váltani azokat a vezetőket, akik nem.”

Schannen Frigyes elmondta, hogy valójában már minden cégben jelen van a mesterséges intelligencia.

„Már egy egyszerű Google-keresés során is neurális hálózatok aktiválódnak. Ha megnyitjuk a kedvenc alkalmazásunkat, olyan reklámokat fogunk látni, amelyek számunkra nemcsak relevánsak, de lehet, hogy a napokban már beszéltünk is a népszerűsített termékről. Ez nem azért van, mert lehallgatnak minket, hanem azért, mert már most ilyen erősek az MI-hálózatok: egész napos tevékenységünket elemezve megjósolják, hogy mikor és mire lesz szükségünk”

– fogalmaz a szakértő.

„Az Amazon, a Google és a Microsoft a digitális világ domináns platformjai, amiket lassan mindenki kénytelen lesz használni.”

– teszi hozzá Lakhani professzor. Ezért ezek a cégek szigorú szabályozás alá esnek majd mind az USA-ban, mind az EU-ban, hogy ne tudjanak visszaélni erejükkel. A YouTube már most több pénzt keres hirdetésekből – 2019-ben összesen 15 milliárd dollárt -, mint az ABC, NBC és Fox csatornák együttvéve – ez pedig jól mutatja azt, hogy mekkora ereje van a digitális vállalatnak.

Ahhoz, hogy sikeresen bevezessük a mesterséges intelligencia használatát vállalatunknál, elsőként az üzleti modellt kell újragondolnunk. Ez nem önmagában a termékekről vagy a szolgáltatásokról szól, hanem a vállalatról, mint egészről. Lakhani professzor szerint meg kell vizsgálnunk, hogy miért jönnek hozzánk az ügyfelek, és hogy miket tanultunk tőlük az évek alatt.

A Roland Berger szakértői szerint az MI bevezetéséhez kiemelten szükséges, hogy tisztán lássuk a változtatás célját, céljainkhoz alkalmazkodó stratégiát alakítsunk ki, termékközpontú mentalitást kövessünk, a szoftverekbe és szakemberekbe szükséges befektetést időben megtegyük és tisztán digitális irányításra és kapcsolattartásra törekedjünk a releváns érintettek esetében.