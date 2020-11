Egy hónap alatt, október végére a duplájára nőtt, éves viszonylatban pedig közel megtízszereződött az elektronikusan aláírt dokumentumok száma a NETLOCK rendszereiben.

Robbanásszerű lökést adhat a magyarországi vállalatok digitalizációjának, ha videón keresztül is igényelhetőek lesznek az ún. minősíttet, legmagasabb joghatással bíró e-aláíró tanúsítványok. Eddig elsősorban személyes jelenléten alapuló azonosítással lehetett kiváltani a tanúsítványokat, de változhat a jogszabály, amely lehetővé teszi a videótechnológiás azonosítással történő e-aláíró tanúsítvány kibocsátását is.

A megváltozó körülmények hatására a vírus megjelenése után sok vállalat ismerte fel, hogy az e-aláírás egészen új távlatokat nyithat a járvánnyal vívott üzleti harcban, ezért tömegével igényeltek e-aláíró tanúsítványt a dolgozóiknak. Így kollégáik otthonról is képesek jogilag elismert módon, toll és papír nélkül, a digitális térben maradva hitelesíteni dokumentumokat. Az e-aláírás-specialista NETLOCK szakemberei szerint a technológia nem csupán a karanténhelyzetben, de a járvány okozta gazdasági válsággal való küzdelemben is segítheti a cégeket a túlélésben.

„A koronavírus-helyzet hatalmas lökést adott az e-aláírási piacnak. A vállalatok felismerték, hogy az e-aláírás az otthoni munkavégzés esetén vagy a tömegesen elrendelt karantén is képes biztosítani, hogy egy szerződést, megrendelést, munkajogi dokumentumot, határidős tendert, teljesítési igazolást vagy akár adóügyi bizonylatot hitelesíteni tudjanak a kollégák időben és fennakadás nélkül. Ez azonban csak az egyik nézőpont. A technológia gyorsabbá és költséghatékonyabbá teszi a cégek működését hatékonyabb folyamatokat biztosít, így segítheti a járvány okozta válság kezelését is”

– mondta el Somkuti András, a Docler Holding elnök-vezérigazgatója és az e-aláírás-specialista NETLOCK ügyvezetője.

E-aláírások piacán is megérkezett a második hullám: a videóazonosítás sokat segíthet a cégeknek

„A járvány második hullámának hatását éljük. Az első hullámban elrendelt hirtelen lezárás tömegeket hozott hozzánk, aztán egy kicsit lassult a piac, de most, hogy sajnos megint egyre magasabb a fertőzöttek száma újra egyre többen fordulnak hozzánk, hogy cégüket digitálisabb működésre állítsák át”

– számolt be Somkuti András.

„Az egyik új ügyfelünk mesélte, hogy a járvány első hulláma alatt be kellett osztaniuk, hogy a több vezető aláírását igénylő iratokat ki, melyik napon menjen be aláírni az irodába. Náluk ez a helyzet világított rá arra, hogy a kézi aláírás mennyire lassú folyamattá válhat, ezért fejlesztettek, és ma már több vállalati folyamatba is sikerült integrálni az e-aláírást, amely felgyorsította az adminisztrációt”

– tette hozzá.

A NETLOCK szerint – ugyan sajnálatos módon éppen a koronavírus-járvány adott nagy lökést a technológia elterjedésének – a legnagyobb áttörés akkor várható, ha az e-aláíró tanúsítvány igénylése, kiváltása is könnyebbé válik. A szakember úgy látja, a technológia hazai elterjedésének érdekében elkötelezett a magyar kormányzat is. A távolról, videón keresztüli azonosítás jogi kereteinek megteremtésével az e-aláíró tanúsítvány kiváltása kényelmes, távolról intézhető folyamattá válhat akár egy okostelefonon keresztül is.

Gattyán György: a járványválságból is kiutat mutathat az e-aláírás-technológia?

Számos kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy az egyik menekülőút a vállalatok számára a pandémia okozta visszaesés mérséklésére a digitalizáció kínálta hatékonyságjavulás lehet. Ennek a folyamatnak az egyik alapeleme pedig a távoli tranzakciót lehetővé tevő e-aláíró technológia lehet.

„Önmagában az e-aláírás bevezetése nem tud megmenteni egyetlen céget sem, azonban igazi digitális átállás sem képzelhető el akkor, ha egy cég alkalmazottai mindent papíron írnak alá, ha a folyamatok papírhoz kötöttek, ha az adminisztráció legalább részben nem kerül át a digitális világba. Ma már mind a jogi, mind a technológiai kertek adottak a vállalatoknak az e-aláírás-technológia bevezetésére a belső és a külső ügymenet tekintetében is. Mindez nem jelent luxusberuházást, inkább vezetői döntésen múlik mindenütt. Ilyen szempontból a digitális hitelesítés a járvány okozta válság kezelésének egyik fontos eszköze is lehet”

– mondta el Gattyán György, a Docler Holding alapító tulajdonosa.