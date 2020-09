Számos vállalat már most a járvány második hullámának kezelésére készíti fel a szervezetét, ebben pedig kulcsszerepet kap a nemcsak informatikai értelemben vírusbiztos e-aláírási technológia.

Már a járványhelyzet előtt is folyamatos erősödést mutattak a statisztikák az e-aláírások piacán, de a karantén robbanásszerű emelkedést hozott: 2020 júniusában háromszor annyi e-aláírási tranzakciót regisztráltak a NETLOCK rendszerei, mint az előző év azonos időszakában. Több tízezer papír vagy nyomtatás nélküli szerződés, dokumentum, számla vagy egyéb okmány, elektronikus adat hitelesítése történt meg a virtuális világban, személyes találkozó nélkül.

„Az elmúlt hónapokban a hatalmas digitális robbanás szemtanúi voltunk. Az a technológiaváltás, amelynek lehetőségéről, szükségességéről éveken át csak beszéltek a szakértők, most a járványhelyzet nyomására szinte minden szektorban hetek alatt megvalósult, és éppen ez világít rá, hogy mennyire nem voltunk felkészülve. A kényszer hatására hirtelen kellett reagálni. Minket is meglepett, hogy a vállalatok, vagy akár teljes szektorok is milyen gyorsan voltak képesek lépni, a modern digitális megoldások irányába. Bár sok területen elindultak a változások az elmúlt hónapokban, de bőven van még hova fejlődni, finomhangolni, szélesíteni a digitális megoldásokat. Az üzleti folyamatok digitalizációjának számos területen alapeleme az elektronikus aláírási képesség, az, hogy a virtuális térben is jogilag hiteles módon tudjuk tranzakciókat végrehajtani, aláírni, dokumentumokat hitelesíteni”

– mondta el Somkuti András hozzátéve, hogy a járványhelyzet kezdete óta eddig nem látott nagyságrendben adják ki az e-aláíráshoz szükséges tanúsítványokat és telepítenek komplex, vállalati szintű elektronikus hitelesítési megoldásokat partnereik számára, ami alapvető eleme a digitális transzformációnak.

“Szinte mindegy, hogy egy kereskedelmi kisvállalatról, egy ügyvédi irodáról vagy egy több száz fős nagyvállalatról van szó, az a cég, amelyik a digitalizációban lemarad, a versenyben is le fog. Ilyen értelemben a digitális transzformáció nem csupán egy-egy gazdasági szereplő, hanem az ország érdeke, a gazdasági versenyképesség egyik kulcseleme is. Ebben pedig nekünk és az elektronikus aláírási szolgáltatásainknak is van felelőssége, amit komolyan is veszünk”

– emelte ki.

Vírusbiztos megoldás, nemcsak IT értelemben

Az e-aláírási képesség lehetővé teszi, hogy papír és toll nélkül, a virtuális térben maradva hitelesítsünk jogilag elfogadott módon dokumentumokat. A megoldás nem csak informatikai értelemben “vírusbiztos”, hiszen elkerülhetővé teszi a személyes érintkezéssel járó ügyintézést. Nincs szükség személyes találkozásra, iratok küldésére futárokkal vagy postai úton, mindehhez elegendő egy számítógép vagy egy okostelefon. Gyors, kényelmes, zöld és rendkívül biztonságos, minden üzleti területen hasznos és előremutató megoldás akár a versenyszférában, akár az állami szektorban.

„Továbbra is tömegesen, százas, ezres nagyságrendben igényelnek e-aláíró tanúsítványokat nálunk partnereink. Számos nagyvállalat már teljes működési folyamatokat, rendszereket állít át a digitális hitelesítésre építve, hogy felkészítse a szervezetet hosszabb távon is az otthonról történő munkavégzésre”

– tett hozzá Somkuti András.

Gattyán György: európai szerepre készül a NETLOCK

„Garázscégből prosperáló kisvállalattá, majd – az öt országban jelenlévő – DOCLER nemzetközi holding részévé válva masszív, több mint 100 főt foglalkoztató, modern, technológiai középvállalattá fejlődött az elmúlt években a NETLOCK” – mondta el Gattyán György, a Docler Holding alapító tulajdonosa. „Digitális identitást adunk az embereknek. Digitális biztonságot, papírmentes, hatékonyabb működést kínálunk a vállalatok, szervezetek üzletmenetéhez egy teljesen “koronavírus-biztos”, távügyintésre is módot adó megoldással. A XXI. század olyan új alapközműve ez, aminek szükségességét sajnálatosan éppen a vírushelyzet hozta felszínre. A világ megérett erre a szolgáltatásra: ezt mutatják a statisztikák és részint az is, hogy a NETLOCK az elmúlt öt évben közel megtriplázta az árbevételét, erős növekedési pályára állt. Komoly innovációs potenciállal rendelkezik és hamarosan egy olyan új terméket mutat be, amely más dimenzióba helyezi az e-aláírások világát. Teljesen meg szeretnénk változtatni a digitális hitelesítésről kialakult képet, az a célunk, hogy 25 éves tapasztalatunkra és új termékünkre építve európai szinten is jelentős hitelesítési szolgáltatóvá váljunk. Mindeközben továbbra is segítjük a magyar vállalatokat, Magyarországot a digitális transzformációban felzárkózni az uniós élmezőnyhöz”

– tette hozzá.