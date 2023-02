2023 a mesterséges intelligencia éve a tanfolyampiacon

Ezt felismerve rohamosan megnőtt a különféle kurzusok száma, amelyek között hagyományos képzéseket, valamint egyedi, különleges tanfolyamokat is találunk. Az új szolgáltatások elindulását ma már egy olyan platform is támogatja, amely lehetővé teszi egy e-learning rendszer kiépítését oly módon, hogy a képzést nyújtó cégek részéről sem informatikai tudásra, sem webtárhely biztosítására, karbantartására, fejlesztésére nincs szükség. Mindezt megoldja helyettük a TudásPiac.

A TudásPiac egyedi kialakításának köszönhetően lehetővé teszi felhasználói számára, hogy saját TudásPiac rendszerükben teljes értékű adminisztrátori jogkörrel rendelkezzenek, feltölthessék a logójukat, átszínezhessék az oldalt, és csak a saját kurzusaik, illetve azon oktatók kurzusai legyenek elérhetőek rajta, akiket ők alkalmaznak.

– avatott be Kiss Ákos, kurzuspiaci szakértő, a TudásPiac alapítója.

Legyen az bármilyen területen működő vállalkozás, a sikeres működéshez elengedhetetlen a piac és a piacot jellemző adatok minél szélesebb körű ismerete. Nem jelentenek kivételt ez alól az online kurzusok sem, hiszen lényeges tudni többek között olyan kérdésekre is a válaszokat, mint hogy milyen típusú tanfolyamokra van leginkább kereslet, az adott évben mennyi pénzt lehetett keresni átlagosan online kurzusok értékesítésével, mikor, mennyit költöttek a vásárlók átlagosan online kurzusok vásárlására, illetve melyik napokon várható nagyobb bevétel? Ma már vaktában lövöldözni luxus, tudatosan irányított üzleti modellekre van szükség a túléléshez.

„Számunkra elsődleges, hogy a felhasználóink, amellett, hogy egy stabil, rugalmas rendszert kapnak, folyamatosan hozzáférhessenek a legfrissebb, általunk összegyűjtött adatokhoz a képzésekre vonatkozóan. Ennek érdekében átfogó elemzést készítettünk arról, hogy milyen trendek, események határozták meg az e-learning piacot 2022-ben. Érdekes megfigyelni, hogyan jelent meg és terjedt el a nálunk is alkalmazott előfizetéses modell az online kurzuspiacon, illetve melyik iparágak képviselői jutottak be a top 5 bevételt elérő ügyfelek közé. Mindezeken túl annak feltérképezésében is igyekszünk segíteni, hogy mire számíthatnak 2023-ban az online kurzusokat értékesítő cégek”