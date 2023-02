IT egyetemi diploma – a biztos jövő

Aki az informatika területén végzi a felsőoktatási tanulmányait, az minden bizonnyal számtalan állásajánlat közül válogathat, hiszen minimum 15 ezer IT szakember hiányzik a magyar munkaerőpiacról.

Ezen a területen az elhelyezkedő junior munkatársak bruttó fizetése 750.000 – 1.100.000 forint között mozog, egy nagyobb tapasztalattal rendelkező senior informatikus már bruttó 2 millió forintot is keres.

Vészesen közeledik a határidő, amíg az idén érettségiző diákoknak vagy a továbbtanulást tervezőknek ki kell találni, hol és mit szeretnének tanulni az elkövetkezendő pár évben. Van egy terület, amellyel a pályaválasztás során nem lehet nagyon mellényúlni, ahol szakirányú egyetemi diplomával biztosan el tud helyezkedni minden frissen végzett hallgató, sőt már az egyetemi évek alatt jól fizető állásra tehet szert. Becslések szerint is 15 és 26 ezer közötti IT szakember hiányzik a munkaerőpiacról, ezen a pandémia sem nagyon változtatott. Ami viszont igen, hogy míg 2009-2019 között 30%-kal nőtt az IT alapszakokra jelentkezők száma, 2020 után ez a tendencia csökkenőbe fordult, ami a felvételi rendszer szigorítására vezethető vissza. Ez a nehézség idén megszűnik, hiszen emelt szintű érettségi nélkül, több államilag finanszírozott IT alapszak várja a jelentkezőket. Hazánkban számos budapesti és vidéki egyetem után 2023. február 1-től újabb intézménnyel bővül az IT képzést nyújtó, egyetemi diplomát adó intézmények listája, hiszen a Gábor Dénes Főiskola is egyetemi ragot kap.

„Az inkább műszaki beállítottságúaknak a mérnökinformatikus szakot ajánljuk, azoknak pedig, akik az IT mellett a gazdasági folyamatok iránt érdekelődnek, a gazdaságinformatikus szakirány az ideális”

– mondta el dr. Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke, majd hozzátette:

„Intézményünkben a digitális oktatás módszertanát követve a nappali oktatásra jelentkezők is mind térben mind időben sokkal rugalmasabban tanulhatnak, a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás azonnal és jól hasznosítható, hiszen IT ismeretre mindenhol szükség van a pénzügyi területtől kezdve a kreatív iparágakig.”

További érv, hogy a magyar informatikusok az egész világon versenyképesek. A nagyobb multinacionális cégek már az egyetemi évek alatt megkeresik leendő munkavállalóikat, gyakornoki programokkal, ösztöndíjakkal igyekeznek magukhoz kötni őket. Bár a nyugati szakemberekhez képest a magyar IT-sok bére alacsonyabb lehet, de kisebb a különbség más ágazatokhoz képest, ráadásul reálbérben ez a különbség tovább csökken, mert kisebb a munkavállalás során felmerülő egyéb, megélhetési kiadások sora.

A bérek azonban így is nagyon látványosak. Egy friss egyetemi diplomával rendelkező IT szakember bére az első öt évben akár háromszorosára is nőhet, és bár a növekedés dinamikája lassabb lesz, később is kifejezetten magas juttatásokra számíthatnak. Egy junior szakember bére bruttó 1 millió forint fölé is mehet, míg egy tapasztalattal rendelkező senior munkatárs havi fizetése már a bruttó 2 millió forintot is meghaladhatja.

„Fontos, hogy a megkezdett egyetemi tanulmányok eredménye valóban diploma legyen. Nagyon sok fiatal ugyanis lemorzsolódik a képzésből amikor elkezdi a gyakorlatban is alkalmazni a tanultakat, abbahagyja felsőfokú tanulmányait és jól fizető állást vállal. Ez rövid távon akár jó lehet, de hosszú távon az IT cégek is a képzett, több területhez értő diplomás szakembereket keresik, olyan tudással, amit egy néhány hónapos tanfolyami oktatásban nem lehet megszerezni, csak a 6-7 féléves egyetemi alapszakos képzésben, sőt egyre nagyobb az igény a mesterdiplomával rendelkezők iránt is”

– tette hozzá dr. Dietz Ferenc.

A felsőoktatási intézmények szeptembertől induló alap-és mesterképzéseire február 15-ig lehet beadni a jelentkezést.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!