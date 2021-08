A világjárvány számos kihívást hozott mind a diákok és szüleik, mind az oktatás területén jelen lévő piaci szereplők számára.

Csak azok az oktatási cégek fejlődhettek, akik alkalmazkodni tudtak a folyamatosan változó körülményekhez. Közéjük tartozik az egyik legnagyobb nemzetközi programozóiskola-franchise, a hazai alapítású Logiscool. A cég ugyanis július óta Nigériában, tavasz óta pedig Dél-Afrikában is jelen van.

Az iskola utáni külön órák üzleti szempontból az elmúlt évtizedekben egyre kiemeltebb területté váltak. A statisztikák szerint minden negyedik amerikai általános iskolás gyermek részt vesz valamilyen iskola utáni programon. Ez a tendencia a világ más tájain is megjelenik, felkeltve a befektetők, vállalkozók figyelmét. Tőkebefektetési szempontból a piac mérete, a benne rejlő innovációs lehetőségek és az állandó kereslet adják a vonzó alapokat. A járvány miatti gazdasági hatások azonban sok mindent átrendeztek: 2020 és 2021 a virtuális tanulási trendek éve lett.

A megváltozott oktatási környezethez nem minden különórát biztosító vállalat volt képes alkalmazkodni. A leggyorsabban a franchise alapokon nyugvó iskolamodellek reagáltak. Ezek ereje ugyanis abban rejlik, hogy a tulajdonosok szorosan kapcsolódnak saját közösségükhöz, így rövid idő alatt hatékonyan tudnak választ adni a piac változó igényeire. Ennek köszönhető, hogy a hazai alapítású Logiscool hálózata pár hónap alatt képes volt átalakítani teljes, a gyermekeknek digitális írástudást oktató termék portfólióját, és a pandémia ellenére is új partnerekkel bővült.

Fontos stratégiai változás volt a termék portfólióban, hogy létrehozták a workshopokat, amelyek néhány hetes minikurzusok. Céljuk, hogy a diákok beleláthassanak egy – vagy akár több – őket érdeklő területbe is, majd, ha szeretnének, a kurzusokon vagy táborokban még jobban elmélyülhetnek az adott témában. Emellett a jelentkezési időszakokat is kibővítették, 2020-tól pedig már online és offline is elérhetőek a programok. Erre a komplex üzleti átalakításra azért volt szükség, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a lehető legnagyobb biztonságot adják a célcsoportnak, vagyis a szülőknek és a gyerekeknek.

„A franchise rendszer tette lehetővé a számunkra, hogy Magyarországon és nemzetközi szinten is gyorsan tudjunk reagálni a változásokra. Mindez nagyon vonzó a befektetést keresők között is: egyre többen látják az oktatási piac előnyeit”

– mutat rá Csitári Gyula, a Logiscool egyik alapítója.