Mire van szükségük a gyerekeknek a digitális oktatásban?

Pedagógusoknak rendezett online konferenciát a Da Vinci TV a Telekommal közös digitális edukációs programja részeként.

A Digitális Szuperhős elnevezésű online rendezvényen a „screenagerek” netezési szokásait, őket motiváló pedagógiai módszereket és a digtiális tartalmak kiaknázásának konkrét lehetőségeit mutatták be több, mint 350 pedagógus regisztrációjával november közepén.

Egyre nagyobb lendülettel haladunk előre a digitális átalakulás útján, a digitális technológiák pedig életünk alapvető részévé válnak. Az idei év különösen nagy kihívás elé állította a pedagógusokat – a digitális oktatás már nem a jövő, hanem jelen életünk szerves része lett. A számtalan újonnan elérhető technológiai eszköz mellett azonban továbbra is a tanárok az oktatás legfontosabb, központi figurái. Ezért a Da Vinci Media és a Telekom a pedagógusoknak szervezett online konferenciát digitális edukáció témakörben.

Mire lenne szükségük a gyerekeknek a digitális oktatásban? A Hintalovon Alapítvány friss kutatása alapján (részletek a csatolt linken) a gyerekek véleménye szerint az oktatási minősége romlott, a szabadidejük is kevesebb, és a kiadott feladatok is nehezen átláthatók a digitális átállásban. Szerintük, amire szükség lenne, hogy a tanárok jobban tudják használni az online felületeket, ezek közös platformon jelennének meg, és több egyéni visszajelzés érkezne a munkájukra. Fontos visszajelzés a résztvevők, de minden pedagógus számára.

Érdekesség, hogy az idő, mint gyakori problémakör máshol is felmerül az internethasználattal kapcsolatban: a megkérdezettek 40%-a gondolja úgy, hogy többet van fenn a világhálón, mint az szükséges lenne. A megbízható források megtalálása, az álhírek kiszűrése is fontos a diákok számára – a konferencián a résztvevők ezért ehhez kaptak is segítséget online tartalmak formájában, például a tanórákba is könnyen előre elkészített óravázlatok segítéségével beépíthető Keress rá! internetbiztonsági online sorozatot.

A digitális eszközök használatát akkor fogják értékelni a gyerekek, ha annak új célja van, s nem például csak egy táblavázlatot helyettesít: a cél újraértelmezni a korábbi megközelítéseket és feladatokat – ez a Neteduactio előadásából derült ki, ahogy az is, a projektpedagógia, azaz az iskolai keretek kitágítása a digitális térben különösen jól megvalósítható.

„A videójátékozás lehet hasznos időtöltés.” – mondja Douglas Lloyd, az Azoomee-DaVinci ügyvezető igazgatója. „Az állítás azért nem meglepő, mert ha a pedagógus a megfelelő tartalmat a megfelelő módszerrel ismerteti, akkor a játékokban elért eredmények összemérhetők, versengésre buzdítanak, és újra értelmezik a korábbi tantárgyi ismereteket. A Da Vinci Kids appban található játékok nagyszerűen használhatók a tanításban, gamification céllal.”

– teszi hozzá a konferencia egyik előadója és szervezője.

És hol van a szülők felelőssége a gyerekek virtuális életében? A homo informatikusokkal nem versenyezni kell, hanem elhinni nekik, hogy javukra válik, és hasznos időtöltés is lehet a netezés. Az, aki például kódolási képességeket fejlesztő játékokkal játszik, vagy programozni tanul, az életben másképp viszonyul a kihívásokhoz, részproblémákra bontja azokat, és logikai előnnyel indul.

A rövid, pörgős prezentációkat többek között volt Bán-Széll Előd – Logiscool kódoló iskola, Antaliné Miss Lilla – Neteducatio képzőközpont, Németh Barbara – Hintalovon Alapítvány, Tibenszky Moni Lisa – Felelős Szülők Iskolája, Molnár Janka Sára, OKTONDI (OKTatás ONline DIgitálisan) közösség képviselője tartották.

A konferencia keretében hirdették ki a Digitális Szuperhős videopályázat nyerteseit is. A Da Vinci és a Telekom pályázatában olyan gyerekeket és alkotásokat kerestek, akik már használják, ismerik a digitális tér nyújtotta előnyöket, és szívesen megosztják tudásukat másokkal is.

A szervezők szerint rendkívül biztató, hogy ilyen leterheltség mellett is több, mint 300 tanár vett rész az eseményen, ők máris digitális szuperhősnek nevezhetők. Az esemény közös üzenete szerint fontos, minél több pedagógus tanulja és tanítsa meg jól használni az okoseszközöket és tartalmakat. A tanárok szerepe a technológia fejlődésével változhat, de soha nem lesz helyettesíthető.