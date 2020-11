Country manager poszttal erősít a Codecool

Beöthy Miklós lett a Codecool Programozóiskola magyarországi country managere.

A Codecool nemzetközi érdekeltségeinél már megszokott felállás bevezetésével Boda József alapító-ügyvezető a stratégiai feladatokra, többek közt a nemzetközi terjeszkedés folytatására és az új termékek bevezetésének előkészítésére fókuszálhat.

A Codecool külföldi oktatóközpontjai esetében már bevált, hogy dedikált helyi vezető, úgy nevezett country manager kezében összpontosulnak az operatív feladatok. A két magyarországi oktatási helyszín és a magyar közönségre specializált online kurzusok esetében eddig ez a szerep is Boda Józsefre, a Codecool alapító-ügyvezetőjére hárult. A most elhatározott egységesítéssel önálló country managert kap Magyarország is, és Boda a társaság stratégiai fejlesztési elképzeléseinek véghezvitelére tud koncentrálni.

Beöthy Miklós, a Codecool új magyarországi country managere szinte napra pontosan öt éve, a budapesti oktatóközpont létrehozásakor csatlakozott a Codecoolhoz. Feladata vezető mentorként a Nagymező utcai helyszínen folyó képzés kialakítása, stabil működtetése és fejlesztése volt. Mára mind a bérelt irodaterület, mind az egy időpontban kurzusokat végző tanulók tekintetében megtöbbszöröződött a budapesti központ kapacitása.

Beöthy Miklós a Műszaki Egyetemen végzett mérnökinformatikusként, ezután fejlesztőként dolgozott a Pesti Estnél, később a Kirowskinál, majd pedig közel 9 éven át a Digital Natives csapatát erősítette. Az egyedi projektek kidolgozása és a megbízókkal való közös munka mellett egyre jobban érdekelte a szakmai utánpótlás, a belső szervezeti kultúrának a fejlesztői hatékonyságra gyakorolt hatása, végső soron pedig az oktatás és a közös önképzés. A Codecool miskolci debütálása után hívták az iskolához, hogy vállaljon szerepet Budapesten.

„A Codecool a hazai programozóképzés egyik vezető intézménye, így nem csak a megfelelő mennyiségű utánpótlást kell biztosítanunk az IT-szektor számára, hanem minőségi kritériumokban is iránymutatónak kell lennünk”

– vallja Beöthy Miklós.

„A full-stack programozó képzésünk végzőseiről nagyon jó visszajelzéseket kapunk a foglalkoztatói oldalról, ugyanakkor az ügyfelek elégedettségéből az is következik, hogy újabb és újabb elvárásokkal szembesítik a tőlünk kikerülő juniorokat, amikre fel kell készítenünk őket. Emellett azt is tapasztaljuk, hogy a vállalatok egyre több specialistát is keresnek az átfogó IT-tudással rendelkező munkavállalóik mellé. A Codecool ezt felismerve már a nyáron elindította rövid távú, online képzéseit. A nálunk végzett frontend fejlesztők és IT-projekt menedzserek már ki is léptek a munkaerőpiacra. A jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a hasonló, specializált kurzusok fejlesztésére, hogy az IT-szektor bővülését a megfelelő technológiai és soft skillekkel rendelkező munkavállalók biztosításával segíthessük”

– jellemzi az előtte álló kihívásokat az új country manager.

„A digitalizáció miatt – amit a COVID-járvány is felerősíteni látszik – világszerte egyre több programozási képességekkel rendelkező munkaerőre lesz szükség a jövőben. Az átalakuló munkaerőigények kiszolgálása érdekében már idén is több új szolgáltatást mutatott be a Codecool”

– ad képet a járványhelyzet programozóiskolára gyakorolt hatásáról Boda József, a Codecool alapító-ügyvezetője.