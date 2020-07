Online programozó tanfolyam – Hogyan válassz úgy programozó képzést, hogy végig is csináld?

Eldöntötted, hogy karriert váltanál és az IT szektorban helyezkednél el? Ez esetben rengeteg lehetőséged van, hogy elsajátítsd a szükséges tudást. A különböző tanulási formák között azonban óriási különbségek vannak, ezért nem mindegy, melyiket választod.

Megkülönböztethetünk egyetemi és tanfolyami programozó képzéseket, a tanfolyamokon belül pedig tantermi és online képzések is elérhetőek. Ebben a cikkben bemutatjuk, melyiknek mik az előnyei, hátrányai és megtudhatod, melyik a számodra legmegfelelőbb választás.

Egyetem vagy programozó tanfolyam?

Az egyetemi oktatás a mai napig az egyik legnépszerűbb út a szoftverfejlesztés elsajátítására. Ha valamelyik neves egyetem informatikai karán sikerül diplomát szerezned, akkor szinte garantált az elhelyezkedés az informatika világában. Remekül el lehet sajátítani ezeken a képzéseken a számítástechnika alapjait, az adatszerkezeteket, az algoritmikus gondolkodást, a szoftverarchitektúra-tervezési tudást, valamint, hogy hogyan állj hozzá egy probléma megoldásához, hogyan bontsd fel azt kisebb részfeladatokra, mielőtt nekiállsz a kódolásnak.

Ami eltántoríthatja a leendő jelentkezőket az egyetemi oktatástól az a megszerezhető tudásanyag elavultsága, és hogy a legtöbb intézményben még mindig az elméleti oktatáson van a hangsúly, míg a tanult ismeretek gyakorlatba ültetése háttérbe szorul. A szoftverfejlesztési trendek gyors fejlődésével nehéz lépést tartania az egyetemeknek. Emellett pedig fontos azzal számolni, hogy egy 3 éves Bsc alapképzés, és esetleg egy 2 év Msc elvégzésével összesen 5 évet kell az iskolapadban töltened. Ezért ez általában nem a legjobb opció azoknak, akik már szereztek diplomát egy másik alapszakon, vagy olyanoknak, akik karriert szeretnének váltani. Természetesen választhatsz levelező és esti képzések közül is, de az idő, amit a diploma megszerzésével töltesz, ebben az esetben sem lesz rövidebb.

A szoftverfejlesztők iránti egyre növekvő kereslet hatására az egyetemi képzések mellett megjelentek egyéb, az egyetemi rendszeren kívül működő programozó képzések is. Az ilyen képzések erőssége éppen abban rejlik, amik az egyetemi képzések hiányossága. A tananyag sokkal inkább fókuszál a munkahelyeken hasznosítható tudás elsajátítására és aktuálisabb, modernebb technológiákat tanítanak. Számos különféle képzés érhető el attól függően, hogy milyen területre fókuszál (pl. frontend fejlesztés, backend fejlesztés, full-stack fejlesztés, manuális tesztelés, stb), illetve, hogy milyen programozási nyelveket és keretrendszereket lehet megtanulni (pl. JAVA, C#, HTML, CSS, Javascript, React.js, REST, Spring, Node.js, Git, stb).

Az intenzív oktatás a legtöbbször nappali rendszerű, ami azt jelenti, hogy hétköznapokon, napi 8 órában zajlik, de vannak olyan képzések is, amik munka mellett is elvégezhetőek. A csoportban zajló közös munka és a folyamatos gyakorlás rengeteg hasznos tapasztalattal ruházza fel a résztvevőket. A programozóiskolák képzésein tapasztalt mentorok oktatnak, akik minden felmerülő kérdés megválaszolásában tudnak segíteni. Az alapok elsajátítása után egyéni, és csoportos projekteken lehet alkalmazni a tanultakat, amelyekkel a diákok sikeresen felkészülhetnek a későbbi, hasonló, valós projektekre. Szituációs gyakorlatokkal és kommunikációs alkalmakkal fejlesztik a soft skilleket és az interjúkra is felkészítenek.

Amennyiben valaki egy másik karrierről szeretne váltani, rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel és elegendő szabadidővel, akkor egy programozó képzés nagyon jó lehetőséget jelenthet. A programozói képzések tandíja jellemzően 1-2 millió forint között mozog, de a legtöbb ilyen képzésen van utófinanszírozási lehetőség is.

Tantermi vagy online programozó tanfolyam?

A programozóiskolák által szervezett tanfolyamok között megkülönböztethetünk személyes jelenlétet igénylő, tantermi képzéseket, valamint online végezhető képzéseket. Mind a személyes, mind az online tanfolyamnak vannak előnyei és hátrányai.

A személyes, tantermi képzések egyik előnye az online képzésekkel szemben, hogy a kötelező személyes jelenlét biztosítja a megfelelő és hatékony tanulási környezetet, amit otthon a sok zavaró tényező miatt nehezebb megteremteni. A résztvevők minden kérdésükre azonnal választ kaphatnak, valamint egy csapat részei lehetnek, ami igazán motiválóan hathat a teljesítményükre. A tantermi képzéseken rengeteg lehetőség adódik arra, hogy a megszerzett elméleti tudást a hallgatók rögtön átültessék a gyakorlatba.

Az online programozó képzések előnye többek között, hogy az utazási idő megspórolása végett összességében kevesebb időráfordítás szükséges, ami kényelmesebbé is teszi. Annak köszönhetően, hogy az online tanfolyamok bárhonnan végezhetőek, választhatsz akár olyan képzést is, amit az oktató másik városból, vagy akár országból tart. Sok esetben az online tanfolyamok olcsóbbak, mint a tantermi, személyes órák és általában gyakran indulnak. Továbbá sok online tanfolyam ingyenesen is elérhető az interneten, bár ezek általában csak alapozóként állják meg a helyüket. Azonban mindenképp hasznos, ha belenézel az adott témába, mielőtt elköteleződnél egy hosszabb online tanfolyam mellett.

Továbbá az online oktatási forma is biztosíthatja, hogy az oktató és a hallgatók egy időben, egy helyen kommunikáljanak, valamint azt is, hogy a diákok segíteni tudják egymást a tanulásban például fórumokon vagy közös projektmunkák során. A valóban jó online képzések pedig ugyanúgy gyakorlatorientáltak, mint a tantermi tanfolyamok. Éppen ezért, amennyiben online tanfolyamot választanál, érdemes olyat választani, ami valóban jó alternatívája akár az egyetemi, akár a tantermi programozó képzéseknek.

Milyen az igazán jó online programozó tanfolyam?

Azok a programozóiskolák, amelyek tisztában vannak a tanulók felmerülő nehézségeivel, úgy alakíthatják online programozó képzéseiket, hogy a lehető legjobban segítsék diákjaikat.

A PROGmasters programozóiskola nagy hangsúlyt fektet a barátságos, megtartó közeg és a megfelelő elköteleződés kialakítására. Ennek köszönhetően online képzéseiket az elkezdők 98%-a végigcsinálja. Ez a szám igazán sokatmondó, hiszen az online kurzusok esetében az átlagos lemorzsolódás 80-90% közé tehető. Ha a PROGmasters online képzéseit választod, egy olyan kiscsoportos tanfolyam részese lehetsz, ahol személyesen ismered mentoraidat és diáktársaidat. A gyakorlatorientált képzésen túl garantált a jó hangulat és a csapatszellem!

Legyen szó tantermi vagy online tanfolyamról, ha egy olyan programozóiskola képzését választanád, ahol valódi, versenyképes tudásra tehetsz szert, és a végén segítséget kapsz, hogy megtaláld álmaid IT állását, akkor válaszd a PROGmasters programozó képzéseit! A PROGmasters online programozó képzésein megtapasztalhatod a barátságos, támogató légkört és a jó hangulatot, ami garantáltan motiválni és segíteni fog az egész tanfolyam során.

Kezdd el a PROGmasters ingyenes, 2 hetes IT karrier alapozó képzését és jelentkezz bármely tanfolyamukra. Nézz szét az online programozó képzéseik között és találd meg a számodra legmegfelelőbbet. Ha pedig bármilyen kérdésed felmerül, vedd fel velük a kapcsolatot és örömmel segítenek.