A kiberbiztonságról rendeztek konferenciát a Széchenyi István Egyetemen

A téma aktuális kérdéseiről rendeztek szakmai-tudományos konferenciát a győri Széchenyi István Egyetem, ahol hazánkban elsőként indult el a terület jogi szakembereinek képzése.

„A jelen és jövő kiberbiztonsági kihívásai” címmel rendezett szakmai-tudományos konferenciát a Széchenyi István Egyetem, valamint a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Információbiztonsági Szakosztálya november 13-án. Az esemény egyben az Elektronikus Információbiztonsági Vezetők Okosan Klub (EIVOK) 52. Információbiztonsági Szakmai Fóruma is volt. A megnyitón dr. Magyar Sándor, az EIVOK elnöke köszöntötte a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar előadótermében megjelent szakembereket, és az előadásokba online becsatlakozó további több mint száz résztvevőt.

A kiberbiztonság ma már nem csupán technológiai, hanem jogi és igazgatási kérdés is, amelynek egyik legaktuálisabb példája az Európai Unió új hálózatbiztonsági irányelve. Ez ugyanis nemcsak műszaki megfelelést, de jogi és adminisztratív kötelezettségeket is előír az érintett szervezetek számára. A Széchenyi István Egyetem kiemelkedő szerepet vállalt az ezen kihívásokra válaszolni tudó szakemberek képzésében.

Dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntőjében kiemelte, a jogi kar és dr. Kelemen Roland egyetemi docens – a konferencia kezdeményezője és főszervezője – vezetésével országosan elsőként a Széchenyi-egyetem nyújt kiberbiztonsági jogi mesterképzést és posztgraduális képzést.

„Értékes diplomát, a munkaerőpiacon keresett tudást kínálunk hallgatóinknak, hiszen az itt végzett szakemberek munkája az államigazgatásban, a nemzetbiztonság területén, a multinacionális, közép- és kisvállalkozások esetében is egyre nélkülözhetetlenebb. Mesterképzésünk nemcsak hazai, de globálisan is használható és fontos ismereteket kínál, ezért hirdetjük meg a szakot angol nyelven is, támogatva egyetemünk nemzetköziesítési törekvéseit”