Online adatvédelem a Galaxy-val

Biztonságos Wi-Fi és Samsung Internet biztosíthatja az adataink védelmét, bárhol is járjunk online

Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, mindannyian naponta több órát töltünk internethasználattal. Amikor ezt tesszük, fontos, hogy biztosak lehessünk abban, hogy minden online tevékenységünk – akár a következő bevásárlást tervezzük meg, vagy egy fontos dokumentumon dolgozunk – biztonságos és védett marad. A Samsung Galaxy védelmet nyújt, hogy szinte bárhol és bármikor biztonságosan használhassuk az internetet.

Biztonságos Wi-Fi

A Samsung Biztonságos Wi-Fi-vel a felhasználók szinte bárhonnan kényelmesen dolgozhatnak. Ez a funkció lehetővé teszi a biztonságos internetezést még nyilvános Wi-Fi hálózatokon is, mivel titkosítja az internetforgalmat, így kiemelkedő védelmet biztosíthat. A fokozott adatvédelem érdekében az internetforgalmat két külön közvetítőn is átirányíthatjuk, amely megakadályozza, hogy bárki hozzáférjen az IP-címünkhöz. Ez különösen hasznos, ha távolról vagy nyilvános helyeken dolgozunk.

A Biztonságos Wi-Fi használatához válasszuk a Beállítások, Biztonság és adatvédelem menüpontot, majd a További biztonsági beállítások menüpontot. Ezután a Biztonságos Wi-Fi lehetőségre koppintva máris aktiválhatjuk a funkciót. A Biztonságos Wi-Fi ikont közvetlenül a kezdőképernyőre is felvehetjük, hogy könnyen elérhessük az alkalmazást.

Beállítások > Biztonság és adatvédelem > További biztonsági beállítások > Biztonságos Wi-Fi

A Galaxy segítségével nyugodtabban dolgozhatunk távolról, annak tudatában, hogy érzékeny adatainkat és információinkat kevésbé tesszük ki a nyilvános hálózatok potenciális veszélyeinek. A Biztonságos Wi-Fi akár havi 1024 MB-ig ingyenes védelmet kínál, amely csatlakozáskor automatikusan aktiválódik. További csomagok bármikor elérhetők a felhasználók számára, akik váltani szeretnének.

Samsung Internet: a böngészés védelme

A Samsung Internet felhasználó-központú biztonsági és adatvédelmi funkciókat kínál a böngészés során, lehetővé téve, hogy szabadon használhassuk kedvenc weboldalainkat, miközben adatainkat megőrzi. A Samsung Internet számos olyan funkciót tartalmaz, amelyek egytől egyig arra összpontosítanak, hogy online élményünket biztonságossá tehessék.

Mindenekelőtt a böngésző átfogó áttekintést nyújt arról, hogyan védi webes élményünket, ezt az Adatvédelmi vezérlőpult részletezi. Ez az információ a Gyors elérés oldalon található, és a heti internetes tevékenységünket és biztonsági beállításainkat mutatja, amelyeket bármikor módosíthatunk az adatvédelmi preferenciáinknak megfelelően. Ezt megtalálhatjuk a böngészőbe belépve, majd a három vonalas ikonra koppintva, és az Adatvédelem lehetőséget kiválasztva.

Az extra biztonság érdekében a Samsung Internet a Titkos móddal privát böngészési környezetet hoz létre. Ez hasznos lehet például, ha ajándékot vásárolunk, és azt meglepetésként szeretnénk őrizni azok előtt, akik hozzáférhetnek a készülékünkhöz. A Titkos mód ugyanazt a böngészési élményt nyújtja, mint a Samsung Internet általában, de extra magánszférát és védelmet biztosít. A Titkos módban meglátogatott weboldalak sütijei és böngészési előzményei törlődnek a telefonról, amint az összes Titkos mód fület bezárjuk. Oldalakat és könyvjelzőket is menthetünk, de minden mentett tartalom, csak a Titkos módban lesz látható. A funkció használatához lépjünk be a Samsung Internetre, majd a főképernyőről koppintsunk alul a Lapkezelő ikonra aljára, ahol a megnyitott oldalakat kezelhetjük. A Titkos módot a „Titkos mód bekapcsolása” lehetőségre koppintva aktiválhatjuk.

Samsung Internet > Lapkezelő ikon > Titkos mód bekapcsolása

A Samsung Internet egy AI-alapú Intelligens követésmegelőzést is biztosít, amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ez a funkció segít blokkolni a sütiket és a személyes adatok nyomon követésére irányuló harmadik fél próbálkozásait, valamint megakadályozza, hogy a webhelyközi nyomkövetők olyan technikákat alkalmazhassanak, amelyekkel megkerülhető a nyomkövetők blokkolása. Az Intelligens követésmegelőzés funkció azt is lehetővé teszi, hogy egy URL beírásakor alapértelmezés szerint biztonságosabb HTTPS beállítást használjunk, és képes felismerni és alkalmazni a titkosított nyomkövetőkkel összejátszó domainek elleni védelmet. Az Intelligens követésmegelőzés funkció használatához lépjünk a Samsung Interneten belül az Adatvédelmi vezérlőpultra, és válasszuk ki az Intelligens követésmegelőzés lehetőséget.

Samsung Internet > Adatvédelmi vezérlőpult > Intelligens követésmegelőzés

Nem utolsósorban a Samsung Internet lehetőséget biztosít a Reklámblokkolók használatára. Böngészés közben előfordulhat, hogy olyan hirdetésekkel találkozunk, amelyektől megszabadulnánk a zökkenőmentesebb élmény érdekében. Ezért a Samsung lehetővé tette, hogy harmadik féltől származó reklámblokkolókat tölthessünk le. A reklámok blokkolásához a Samsung Internet alkalmazásban a három vonalas ikonra (menü) koppintva kiválaszthatjuk a Reklámblokkolók lehetőséget. Itt az felkínált blokkolókból választhatunk, majd letölthetjük.

Samsung Internet > Menü > Reklámblokkolók

Samsung Galaxy készülékekkel nem kell aggódnunk azon, mikor és hol böngészünk a világhálón. A Samsung olyan megoldásokat, szolgáltatásokat fejlesztett, amelyek védelmet nyújthatnak online élményeink során, bárhol is tartózkodunk.

