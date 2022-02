Így védjük meg adatainkat a Valentin-napot követően

Különösen igaz ez az online randizás esetében, kiváltképpen akkor, ha a társkeresés során a kapcsolat kialakítása érdekében a magánéletünkbe is betekintést kell engednünk. A nagymértékű információmegosztás következtében több felhasználó is esett már áldozatul különféle digitális veszélyeknek, például a doxolásnak, ami a személyes adatok gyűjtését és nyilvános közzétételét jelenti. Az idei Valentin-nap előtt a Kaspersky a csalási tevékenységek felerősödését figyelte meg, ezért az online társkereső alkalmazások és weboldalak felhasználóit adataik és a digitális magánszféra védelmére ösztönzi.

Az elmúlt években robbanásszerű növekedés volt megfigyelhető a társkereső alkalmazások használatában. A Tinderen 2020. márciusában egyetlen nap alatt három milliárdos rekordot ért el a húzások száma, míg az OkCupidon állítólag éves szinten 91 millió kapcsolat létrejöttét számolták meg. Egy új Kaspersky tanulmányból azonban kiderül, hogy a megkérdezettek több mint fele (55%-a) tart attól, hogy zaklatni fogja valaki, akit online ismert meg, minden hatodik randiapp-használó pedig esett már doxolás áldozatául.

Sok fent említett alkalmazás most már arra kéri a felhasználókat, hogy a fiókjukat közösségi oldalakon keresztül regisztrálják, ami így automatikusan kitölti a profilt, olyan fotókkal és személyes adatokkal együtt, mint a munkahely vagy a tanulmányok helyszíne. Ezek az adatok megkönnyítik a potenciális doxolók számára, hogy megtalálják a felhasználókat online, és információkat tudjanak meg róluk.

A randiapp-profilokban tárolt adatok rendkívül érzékenyek, és igen kívánatosak a csalók számára. Ez a tény tovább erősítette a személyes adatok védelme iránti igényt, melynek eredményeképpen a randiappok biztonságosabbak lettek. A Kaspersky tanulmánya szerint az öt legnépszerűbb társkereső alkalmazás továbbfejlesztette a titkosítási protokollját, és elkezdett nagyobb figyelmet fordítani a felhasználói adatok védelmére. Az adatok biztonságban tartása érdekében a fenti alkalmazások fizetős verziókat vezettek be, amelyek lehetővé teszik többek között azt, hogy a felhasználók manuálisan adják meg a tartózkodási helyüket vagy elhomályosítsák a fotókat.

A probléma azonban nem mindig a nyilvánosan elérhető személyes adatokkal kapcsolatos. A Kaspersky minden évben a csalási tevékenységek intenzívebbé válását figyeli meg Valentin-nap tájékán, és ez idén sincs másképp. A kiberbűnözők már nemcsak a népszerű randiappokat imitálva gyűjtik be az áldozatok személyes adatait, hanem olyan e-maileket is elkezdtek terjeszteni, melyekben társat kereső nőknek adják ki magukat. Ehhez a következő módszert használják: olyan e-maileket küldenek, amelyek egy társkereső weboldal profilját utánzó adathalász oldal linkjét tartalmazzák, ahol arra kérik az embereket, hogy töltsenek ki egy űrlapot, ahol a jövendőbeli partnerrel kapcsolatos személyes preferenciáikat kell megadniuk. Végül pedig a banki hitelesítő adataik megadására kérik a felhasználókat. Mondani sem kell, hogy ezzel kicsalják az áldozat adatait és a pénzét, és persze nem kap lehetőséget arra sem, hogy új embereket ismerjen meg.

„A társkereső alkalmazások a lehetőségek végtelen tárházát nyitják meg a párt keresők számára. Azonban a csalók és a zaklatók az online tárolt összes információt összeszedhetik. Mindezek mellett a kiberbűnözők nem restek ezen csatornákat pénzügyi nyerészkedés céljából is kihasználni. A jó hír az, hogy a társkereső appok pozitív irányba haladnak, és egyre biztonságosabb kapcsolatteremtést tesznek lehetővé a felhasználók számára. Azonban bármennyire is kellemesek néha ezek az interakciók, nagyon fontos az óvatosság, hiszen bármilyen jártasnak is hisszük magunkat az online világban, mindig akadnak módszerek a digitális biztonság növelésére. Ezeket alkalmazva nyugodtan beszélgethetünk azzal a tudattal, hogy a személyes adataink biztonságban vannak”