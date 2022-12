A gazdasági válságokban az emberek igyekeznek megszabadulni a felgyülemlett tartozásaiktól – a pandémia kezdete óta korábban nem látott magasságokban van a lakáshitelek előtörlesztése. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu hitelszakértője szerint az új hitelek iránti kereslet drasztikus csökkenése miatt év végére, jövő év elejére nyolc év után ismét nettó törlesztővé válhatnak a magyar családok a lakáshitel piacon.

Hiába a moratórium vagy épp a kamatstop, az emberek igenis racionálisan gondolkodnak a gazdasági válságokban. Ezt jelzi Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu hitelszakértője szerint az, hogy koronavírus járvány beköszönte, s az erre válaszul meglépett általános hiteltörlesztési moratórium bevezetése óta történelmi magasságokba emelkedett a piaci lakáshiteleken belül az előtörlesztések aránya. Míg a korábbi években a tőketörlesztésen belül általában 35-45 százalékot tett ki az előtörlesztések részaránya, addig a moratórium bevezetése óta folyamatosan az ügyfelek által a lakáshitel tartozások után befizetett összeg (a törlesztett bruttó hitelállomány) 50 százalékát rendre meghaladja az előtörlesztések összege.

A tendencia 2022-ben is folytatódott, amikor pedig már nem védte az adósokat az általános moratórium. Ebben az időszakban elsődlegesen a kamatok emelkedésétől való félelem vezérelhette az ügyfeleket arra, hogy a szerződésekben szereplő tőketörlesztésen felül további előtörlesztést hajtsanak végre, vagy végtörlesztéssel lezárják a hitelszerződést. A csúcsot 2022 első negyedéve hozta, amikor tőketörlesztésre befizetett 158 milliárd forintnak több mint 60 százaléka a rendes törlesztésen felüli visszafizetés volt. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint az előtörlesztési hajlandóság ugyan a III. negyedévben az energiaárak növekedése és az infláció meglódulása miatt ugyan csökkent, de 55,3 százalékos mértéke még így is rendkívül magas – 2020. IV. negyedéve előtt nem is volt példa ilyen magas előtörlesztésre.

Gergely Péter a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatait értékelve arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022 III. negyedévében az ügyfelek által befizetett 149 milliárd forintnyi tőketörlesztés összege már közel 70 százalékát tette ki annak a 216 milliárd forintnak, amennyi piaci lakáshitelt az érintett negyedévben felvettek az ügyfelek. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint 2022 egészére jellemző az, hogy a hitelek visszafizetése igen magas szinten áll ahhoz képest, amennyi új lakáskölcsönt vesznek fel a családok. Miután egyértelműen látszik a hitelpiac lassulása – a megugró hitelkamatok miatt visszaeső keresletben az idei év 10. hónapjában a 2021 októberi folyósítás alig több mint 55 százalékát, 59,5 milliárd forintnyi lakáshitelt tudtak csak az ügyfelekhez kihelyezni a bankok – Gergely Péter szerint akár már 2022 IV. negyedévében, vagy a jövő év elején akár nettó törlesztővé is válhat a lakosság a lakáshitel piacon. Ilyenre – amikor a kölcsönök visszafizetésének összege meghaladta az új hitelek folyósítását – utoljára 2015-16-ban volt példa – emlékeztetett a BiztosDöntés.hu hitelszakértője.

