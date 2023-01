The Financial Brand: ezek az év bankkártyái

A pénzügyi oldal hosszú listát közölt a legmenőbb bankkártyákról. A korábbi években is elérhető és a csak rajzasztalon létezők kiszórása után is volt miből válogatni.

A legjobb bankkártyák kiválasztását meghagyjuk az olyan szakportáloknak, akik képesek átolvasni több száz oldalnyi kondíciós listát, és még össze is hasonlítani ezeket. A magyarok szerencsések, a https://biztosdontes.hu/, megbízható partnerünk, pont ilyen.

Van azonban a bankkártyáknak egy esztétikai díja is, amiről a https://thefinancialbrand.com/news/payments-trends/18-of-the-most-stunning-credit-debit-card-designs-in-banking-125367/. Az elmúlt években láttunk már döntött helyett állított tájolású kártyákat, fémből készült kártyákat, amikkel fel lehet darabolni a repülőn felszolgált rántott húst és mindenféle dizájnmegoldást.

Új játékos azonban a Carbon, amely a létező kártyánkat fazonírozza át. Igaz, ehhez meg kell bízni a cégben, még úgy is, hogy letiltott állapotban küldjük el nekik a bankkártyánkat. Cserébe visszakaphatunk egy arany pikk ászt tartalmazó dizájnt. Felesleges? Teljesen! Jól néz ki? Megoszlanak a vélemények. De újdonság!

A Venmo QR-kód mintás – vagy keresztszemes hímzésre hajazó – kártyája sokkal kevésbé túlgondolt. A fehér és a piros azonban jól megy egymáshoz. Az pedig tényleg menő megoldás, hogy a kártya előoldalán elrejtett QR-kódot tényleg le lehet olvasni, és rögtön lehet pénzt küldeni a kártya tulajdonosának.

A Sync azoknak gyártott egy “odafigyelj zöld” színű kártyát, akik mindig szerettek volna valamit a tárcájukban tartani, ami nagyon hasonlít egy közlekedési táblára. Letisztult, egyszerű, nehéz lenne tagadni, hogy a maga hivalkodó módján szép is. Szebb például, mint az US Bank betéti kártyája, ami az LMBTQ emberek támogatására született, ami remek cél, de jobban hasonlít egy képkockára a Harry Potter filmekből. A Mastercard True Name kártyája jobban oldja meg ugyanezt a feladatot.

És ha már támogatás: a Treecard kártyáját újrafeldolgozott műanyagból és környezetbarát forrásból származó cseresznyefából készítették.

